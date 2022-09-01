Зеленський обговорив із главою МЗС Данії Кофодом відбудову інфраструктури Миколаївщини

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом під час його візиту до Києва заявив про важливість згоди Данії приєднатися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

"Радий знову бачити в Києві міністра закордонних справ Данії Еппе Кофода. Цінуємо політичну, фінансову, збройну підтримку України з боку Данії в цей складний час. А також допомогу нашим людям, які залишили свої домівки через війну. Для нас дуже важливо, що Данія погодилася долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури на Миколаївщині. Дякуємо за все, що ви робите для нашої країни, та цей візит", - підкреслив Зеленський.

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