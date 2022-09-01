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Данія (375) Зеленський (17371) Миколаївська область (1818)

Зеленський обговорив із главою МЗС Данії Кофодом відбудову інфраструктури Миколаївщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кофод

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом під час його візиту до Києва заявив про важливість згоди Данії приєднатися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

"Радий знову бачити в Києві міністра закордонних справ Данії Еппе Кофода. Цінуємо політичну, фінансову, збройну підтримку України з боку Данії в цей складний час. А також допомогу нашим людям, які залишили свої домівки через війну. Для нас дуже важливо, що Данія погодилася долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури на Миколаївщині. Дякуємо за все, що ви робите для нашої країни, та цей візит", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін - маленька людина і не виграє війну з Україною, - міністр закордонних справ Данії Кофод

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Кто про шо а вшивый про баню...
Люди гибнут,страна на волоске ,а он всё об Украине думает - шо ещё можно сбудивнычить...
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01.09.2022 19:22
+8
ви нам тільки дайте гроші, а ми знайдемо у який асфальт їх сп*здити!
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01.09.2022 19:33
+7
Продал бы виллу в Италии и помог бы....
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01.09.2022 19:21
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Миколаївщину вже не обстрілюють?
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01.09.2022 19:19 Відповісти
Телятко в срац1, а в1н його вже р1же.
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01.09.2022 19:23 Відповісти
Ипашат, 25 минут назад очередная тревога закончилась. Правда прилетов не было слышно, но утром и днем далеко, но слышно... Успокаиваю жену что это наша арта работает, пугается сильно...
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01.09.2022 19:24 Відповісти
Пока обстреливают пора строить.. война все спишет!
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01.09.2022 20:48 Відповісти
Продал бы виллу в Италии и помог бы....
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01.09.2022 19:21 Відповісти
Нормальні патріоти купують віли в Марбельї, по сусідству с ******, щоб йому патріотично дулі давать
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01.09.2022 19:24 Відповісти
Купить виллу чтобы дули крутить? Может это бабло отдать нашим парням на передке? Они там такие дули накрутят, что и в бункере на Урале будет слышно
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01.09.2022 19:27 Відповісти
Кто про шо а вшивый про баню...
Люди гибнут,страна на волоске ,а он всё об Украине думает - шо ещё можно сбудивнычить...
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01.09.2022 19:22 Відповісти
війна можу бути кілька років.
влада в інших країнах міняється, умови теж...
про що вони говорили ???
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01.09.2022 19:25 Відповісти
Може там не всі зєбіли, щоб оце брати та владу мінять
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01.09.2022 19:28 Відповісти
Уже ни терпится денежки распиливать, ох уж и упырь зеленый.
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01.09.2022 19:26 Відповісти
*********** плете🤔 Цікаво, а оті 73 про'цента, що за нього галасували теж такі вумні,- ржунімагу, ******, яке воно недолуге, навіть страшно уявитии, що про нього думають представники інших держав, коли він їм плете, як Юхим ногами, про відбудову.
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01.09.2022 19:27 Відповісти
ви нам тільки дайте гроші, а ми знайдемо у який асфальт їх сп*здити!
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01.09.2022 19:33 Відповісти
Головне - щоб не давали доступу "великим будівельникам" з ОПУ до грошей.Бо побудують на "п'ятак" а запишуть на "сотню".
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01.09.2022 19:39 Відповісти
Стоимость суперсовременной компьютеризованной трассы *Скандинавия* 7млн.долл.1км. Стоимость москальской МКАД 20млн.долл.км.
Вопрос: как этой зебильной власти денег дать, чтоб они их не разокрали?
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01.09.2022 19:41 Відповісти
Ответ: "Никак, а точнее каком кверху, тоесть не давать от слова "вообще" 😁
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01.09.2022 20:05 Відповісти
Це божевілля, вони би відбудовували, сподобалось велике крадівництво, сьогодні потрібно просити збою щоб знищити рашистів, а вони шукають кошти на відбудову чого ? чи допомагати рашистам?, це цирк на дроті
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01.09.2022 19:43 Відповісти
А є з ким обговорити звільнення окупованних територій?
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01.09.2022 19:43 Відповісти
С министром инстр. дел обсуждать инфраструктуру города, когда городу прилетает каждый день по 10 ракет в среднем 6 месяцев. Даже пусть через день. Что дальше тут сказать? Да не стоило и начинать конечно обсуждать это. То ли мы в кино, или оперетку какую смотрим, или палата -6 опять бунтует?
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01.09.2022 19:49 Відповісти
Ні, то дядько Оруелл в куточку плаче...
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01.09.2022 20:08 Відповісти
ніхто нічого недасть. європа вже бачить як зеленський і його команда розкрав гуманітарну допомогу у Запоріжжі. А казали що росія бреше про розкрадання допомоги.
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01.09.2022 19:52 Відповісти
Кто бы не говорил, только не расейские мародеры
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02.09.2022 01:12 Відповісти
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02.09.2022 06:25 Відповісти
Про массовое воровство в Запорожье..и области....єто трєш...
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01.09.2022 20:04 Відповісти
Модеро...можешь удалять... В Ютьюбе я все рассказал... даавно давно...
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01.09.2022 20:06 Відповісти
А ту мерзоту лише "велике будівництво" хвилює. А що ж, поістратілся, Папі-мамі будиночок за 8 мільяйонів долярів в Ізраїлі купив? Купив. Лєнку-ополчєнку з дітями утримувати треба? Треба. Ну й самому щось також на будусчєє. а тут ще ж і ігарьвальїч, і друзья квартальні. Так що мусить пацан шуршати, а то його самого ще й на счьотчик поставити можуть, а то ж таке... Так що ви там ваюйтє, а у пацанов сваі праблєми...
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01.09.2022 20:07 Відповісти
Нє, ну шо вибрали, шановні українці, те і хавайте, але чому тим гівном мають давитись інші 27 відсотків, які за це не галасували, щось ця дерьмократія явно підозріло ******* 💩
Пи.Си. Особисто голосував за Пороха і не тому, що він білий та пухнастий, а тому, що із "двух зол вибірают меньшеє, а із двух жоп большую"😝😝😝😝😝😜🤪
Все-таки Порох, при всіх своїх недоліках (гріхах, як то: свою рідню в партію імені себе пропхав, з фабрикою у Ліпецьку мутив, тощо) і безвіза добився, про який нам лишень втирав недолугий колгоспний бухгалтер, і Томос, організував, і почав, хоч із скрипом, але розвивати армію, але охлосу захотілось хлєба і зрєліщ, - тож отримуйте та по всій морді і не скавуліть
Пи.Пи.Си. Був би живий Чорновіл голосував би за нього, але, на жаль, не все склалось, так, як хотілось.
Усе, шановні, на добраніч, - мийти ратички і в люлю, а мені пора завтра до праці, стояти на сторожі енергетичної безпеки нашої неньки 🤗

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01.09.2022 20:27 Відповісти
 
 