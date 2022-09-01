Зеленський обговорив із главою МЗС Данії Кофодом відбудову інфраструктури Миколаївщини
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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом під час його візиту до Києва заявив про важливість згоди Данії приєднатися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
"Радий знову бачити в Києві міністра закордонних справ Данії Еппе Кофода. Цінуємо політичну, фінансову, збройну підтримку України з боку Данії в цей складний час. А також допомогу нашим людям, які залишили свої домівки через війну. Для нас дуже важливо, що Данія погодилася долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури на Миколаївщині. Дякуємо за все, що ви робите для нашої країни, та цей візит", - підкреслив Зеленський.
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Люди гибнут,страна на волоске ,а он всё об Украине думает - шо ещё можно сбудивнычить...
влада в інших країнах міняється, умови теж...
про що вони говорили ???
Вопрос: как этой зебильной власти денег дать, чтоб они их не разокрали?
Пи.Си. Особисто голосував за Пороха і не тому, що він білий та пухнастий, а тому, що із "двух зол вибірают меньшеє, а із двух жоп большую"😝😝😝😝😝😜🤪
Все-таки Порох, при всіх своїх недоліках (гріхах, як то: свою рідню в партію імені себе пропхав, з фабрикою у Ліпецьку мутив, тощо) і безвіза добився, про який нам лишень втирав недолугий колгоспний бухгалтер, і Томос, організував, і почав, хоч із скрипом, але розвивати армію, але охлосу захотілось хлєба і зрєліщ, - тож отримуйте та по всій морді і не скавуліть
Пи.Пи.Си. Був би живий Чорновіл голосував би за нього, але, на жаль, не все склалось, так, як хотілось.
Усе, шановні, на добраніч, - мийти ратички і в люлю, а мені пора завтра до праці, стояти на сторожі енергетичної безпеки нашої неньки 🤗