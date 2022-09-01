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Новости Политика Украины
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ГПУ (9592) Костин (121)

Генпрокурор Костин представил своего нового заместителя Хоменко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

хоменко,костін

Генеральный прокурор Украины в четверг представил коллективу Офиса генерального прокурора своего нового заместителя Алексея Хоменко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Алексей Николаевич будет заниматься, в частности, вопросами, касающимися военной юстиции. У него есть соответствующий опыт и системное видение в этой сфере", - отметил Костин.

В ведомстве уточняют, что Хоменко работает в органах прокуратуры с 2003 года.

"Работал в военной прокуратуре Центрального региона. 6 лет занимал должность заместителя военного прокурора Центрального региона Украины. С ноября 2020 года возглавлял Киевскую областную прокуратуру. После начала полномасштабной военной агрессии РФ занимался расследованием военных преступлений в Киевской области", - подытожили в ОГ.

Читайте также: "Я никому не позволю подрывать авторитет Генпрокуратуры", - Костин
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Топ комментарии
+18
Он - почти что нищий, зато родственники - все богатые, с деньгами, иномарками, квартирами и усадьбами.
Коррупционер Костин разве может назначить себе в замы честного и порядочного прокурора?
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01.09.2022 20:09
+16
Заступник військового прокурора Центрального регіону України Олексій Хоменко не володіє жодним рухомим чи нерухомим майном. Натомість, як повідомляє проект "Декларації", на його сестру оформлена квартира у Києві, а на батька - дві дорогих автівки.

У 2014 році Олексій Хоменко подав абсолютно порожню паперову декларацію. Натомість у електронній за 2015-й, коли за брехню почала загрожувати відповідальність, він згадав про користування квартирою сестри площею 71 кв. м. Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, помешкання знаходиться у новобудові за адресою Феодосійський провулок, 12 і було придбане Альоною Хоменко у 2013 році.

У лютому 2014 року батько прокурора Микола Хоменко став власником новенького Volkswagen Passat. Ціни на такі авто в салонах стартують від 30 тисяч доларів. Ще через рік у нього з'явився джип Toyota Sequoia 2008 р. в. Зараз на вторинному ринку такі в середньому коштують близько 35 тисяч доларів.

У своїй декларації за 2016 рік Олексій Хоменко вказав дружину Яну Назарчук і новонародженого сина. Дружина прокурора володіє автомобілем Toyota RAV4 2008 р. в. і будинком площею 193 кв. м у селі Осиковому Макарівського району Київської області.

Сусідній будинок 265-метровий будинок належить тещі Хоменка Галині Ульяхіній. Із Реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що вони обидва були введені в експлуатацію в один і той самий день - 29 липня 2017 року. А на супутникових знімках видно, що будинки обгороджені одним парканом і входять до складу одного обійстя.

В органах військової прокуратури Олексій Хоменко працює вже 14 років. Жодним бізнесом ні він, ані його родичі ніколи не займалися.
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01.09.2022 20:21
+15
очередной Наумов ?
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01.09.2022 19:57
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Правила форума Совет форумчан
Огласите список резонансных дел которые он за эти годы реализовал, пожалуйста.
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01.09.2022 19:55 Ответить
Заступник військового прокурора Центрального регіону України Олексій Хоменко не володіє жодним рухомим чи нерухомим майном. Натомість, як повідомляє проект "Декларації", на його сестру оформлена квартира у Києві, а на батька - дві дорогих автівки.

У 2014 році Олексій Хоменко подав абсолютно порожню паперову декларацію. Натомість у електронній за 2015-й, коли за брехню почала загрожувати відповідальність, він згадав про користування квартирою сестри площею 71 кв. м. Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, помешкання знаходиться у новобудові за адресою Феодосійський провулок, 12 і було придбане Альоною Хоменко у 2013 році.

У лютому 2014 року батько прокурора Микола Хоменко став власником новенького Volkswagen Passat. Ціни на такі авто в салонах стартують від 30 тисяч доларів. Ще через рік у нього з'явився джип Toyota Sequoia 2008 р. в. Зараз на вторинному ринку такі в середньому коштують близько 35 тисяч доларів.

У своїй декларації за 2016 рік Олексій Хоменко вказав дружину Яну Назарчук і новонародженого сина. Дружина прокурора володіє автомобілем Toyota RAV4 2008 р. в. і будинком площею 193 кв. м у селі Осиковому Макарівського району Київської області.

Сусідній будинок 265-метровий будинок належить тещі Хоменка Галині Ульяхіній. Із Реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що вони обидва були введені в експлуатацію в один і той самий день - 29 липня 2017 року. А на супутникових знімках видно, що будинки обгороджені одним парканом і входять до складу одного обійстя.

В органах військової прокуратури Олексій Хоменко працює вже 14 років. Жодним бізнесом ні він, ані його родичі ніколи не займалися.
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01.09.2022 20:21 Ответить
Гідний працювати у Z-прокуратурі !
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01.09.2022 20:37 Ответить
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01.09.2022 20:50 Ответить
очередной Наумов ?
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01.09.2022 19:57 Ответить
Других нет...осталась в запасе только Марьяна Безмозглая...никто не хочет біть в банде Кодломойских чуваков...
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01.09.2022 20:01 Ответить
Марьяна на самого министра оборони потянет.
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01.09.2022 21:05 Ответить
Он - почти что нищий, зато родственники - все богатые, с деньгами, иномарками, квартирами и усадьбами.
Коррупционер Костин разве может назначить себе в замы честного и порядочного прокурора?
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01.09.2022 20:09 Ответить
Кожен новопризначенець в уряді, за влади Зеленського є потенційним відбувайлом за його бездарність та політику зради...
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01.09.2022 20:10 Ответить
Із чьїх буде? Ну от простот цікаво...
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01.09.2022 20:26 Ответить
Пора вже отих прокурорів на виборах вибирати і на обмежений термін. Щоб хоч таким чином якийсь народний вплив на тих "небожителів був"!
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01.09.2022 20:28 Ответить
всі підари.. поголовно..
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01.09.2022 20:30 Ответить
Вони там всі як курчата без голови хоча ще бігають, але залишилось тільки пір'я общипати та смажити.
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01.09.2022 21:08 Ответить
буде кришувати Альхенів з Міноборони. А то якось НАБУ знову "розпоясалось", почали брати "дітей лейтенанта Шмідта", так скоро і самого лейтенанта Шмідта візьмуть. Правда, три роки сиділи на "корупції" пора і віддавати в бюджет. А то диван, якось не кошерно. тут потрібен свій в доску військовий прокурор, і в ранзі заступника. Кришувати так кришувати. Кістіка кулика вирішили не брати із запасу. Неправильно зрозуміють в МО.
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01.09.2022 21:48 Ответить
 
 