Генпрокурор Костин представил своего нового заместителя Хоменко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральный прокурор Украины в четверг представил коллективу Офиса генерального прокурора своего нового заместителя Алексея Хоменко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Алексей Николаевич будет заниматься, в частности, вопросами, касающимися военной юстиции. У него есть соответствующий опыт и системное видение в этой сфере", - отметил Костин.
В ведомстве уточняют, что Хоменко работает в органах прокуратуры с 2003 года.
"Работал в военной прокуратуре Центрального региона. 6 лет занимал должность заместителя военного прокурора Центрального региона Украины. С ноября 2020 года возглавлял Киевскую областную прокуратуру. После начала полномасштабной военной агрессии РФ занимался расследованием военных преступлений в Киевской области", - подытожили в ОГ.
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У 2014 році Олексій Хоменко подав абсолютно порожню паперову декларацію. Натомість у електронній за 2015-й, коли за брехню почала загрожувати відповідальність, він згадав про користування квартирою сестри площею 71 кв. м. Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, помешкання знаходиться у новобудові за адресою Феодосійський провулок, 12 і було придбане Альоною Хоменко у 2013 році.
У лютому 2014 року батько прокурора Микола Хоменко став власником новенького Volkswagen Passat. Ціни на такі авто в салонах стартують від 30 тисяч доларів. Ще через рік у нього з'явився джип Toyota Sequoia 2008 р. в. Зараз на вторинному ринку такі в середньому коштують близько 35 тисяч доларів.
У своїй декларації за 2016 рік Олексій Хоменко вказав дружину Яну Назарчук і новонародженого сина. Дружина прокурора володіє автомобілем Toyota RAV4 2008 р. в. і будинком площею 193 кв. м у селі Осиковому Макарівського району Київської області.
Сусідній будинок 265-метровий будинок належить тещі Хоменка Галині Ульяхіній. Із Реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що вони обидва були введені в експлуатацію в один і той самий день - 29 липня 2017 року. А на супутникових знімках видно, що будинки обгороджені одним парканом і входять до складу одного обійстя.
В органах військової прокуратури Олексій Хоменко працює вже 14 років. Жодним бізнесом ні він, ані його родичі ніколи не займалися.
Коррупционер Костин разве может назначить себе в замы честного и порядочного прокурора?