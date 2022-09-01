Генпрокурор Костин представил своего нового заместителя Хоменко

Генеральный прокурор Украины в четверг представил коллективу Офиса генерального прокурора своего нового заместителя Алексея Хоменко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Алексей Николаевич будет заниматься, в частности, вопросами, касающимися военной юстиции. У него есть соответствующий опыт и системное видение в этой сфере", - отметил Костин.

В ведомстве уточняют, что Хоменко работает в органах прокуратуры с 2003 года.

"Работал в военной прокуратуре Центрального региона. 6 лет занимал должность заместителя военного прокурора Центрального региона Украины. С ноября 2020 года возглавлял Киевскую областную прокуратуру. После начала полномасштабной военной агрессии РФ занимался расследованием военных преступлений в Киевской области", - подытожили в ОГ.

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