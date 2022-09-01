Генпрокурор Костін представив свого нового заступника Хоменка
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Генеральний прокурор України у четвер представив колективу Офісу генерального прокурора свого нового заступника Олексія Хоменка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
"Олексій Миколайович опікуватиметься, зокрема, питаннями, що стосуються військової юстиції. Він має відповідний досвід і системне бачення у цій сфері", - зазначив Костін.
У відомстві уточнюють, що Хоменко працює в органах прокуратури із 2003 року.
"Працював у військовій прокуратурі Центрального регіону. 6 років обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону України. З листопада 2020 року очолював Київську обласну прокуратуру. Після початку повномасштабної військової агресії РФ займався розслідуванням воєнних злочинів у Київській області", - підсумували в ОГП.
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У 2014 році Олексій Хоменко подав абсолютно порожню паперову декларацію. Натомість у електронній за 2015-й, коли за брехню почала загрожувати відповідальність, він згадав про користування квартирою сестри площею 71 кв. м. Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, помешкання знаходиться у новобудові за адресою Феодосійський провулок, 12 і було придбане Альоною Хоменко у 2013 році.
У лютому 2014 року батько прокурора Микола Хоменко став власником новенького Volkswagen Passat. Ціни на такі авто в салонах стартують від 30 тисяч доларів. Ще через рік у нього з'явився джип Toyota Sequoia 2008 р. в. Зараз на вторинному ринку такі в середньому коштують близько 35 тисяч доларів.
У своїй декларації за 2016 рік Олексій Хоменко вказав дружину Яну Назарчук і новонародженого сина. Дружина прокурора володіє автомобілем Toyota RAV4 2008 р. в. і будинком площею 193 кв. м у селі Осиковому Макарівського району Київської області.
Сусідній будинок 265-метровий будинок належить тещі Хоменка Галині Ульяхіній. Із Реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що вони обидва були введені в експлуатацію в один і той самий день - 29 липня 2017 року. А на супутникових знімках видно, що будинки обгороджені одним парканом і входять до складу одного обійстя.
В органах військової прокуратури Олексій Хоменко працює вже 14 років. Жодним бізнесом ні він, ані його родичі ніколи не займалися.
Коррупционер Костин разве может назначить себе в замы честного и порядочного прокурора?