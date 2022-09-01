Генпрокурор Костін представив свого нового заступника Хоменка

Генеральний прокурор України у четвер представив колективу Офісу генерального прокурора свого нового заступника Олексія Хоменка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Олексій Миколайович опікуватиметься, зокрема, питаннями, що стосуються військової юстиції. Він має відповідний досвід і системне бачення у цій сфері", - зазначив Костін.

У відомстві уточнюють, що Хоменко працює в органах прокуратури із 2003 року.

"Працював у військовій прокуратурі Центрального регіону. 6 років обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону України. З листопада 2020 року очолював Київську обласну прокуратуру. Після початку повномасштабної військової агресії РФ займався розслідуванням воєнних злочинів у Київській області", - підсумували в ОГП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я нікому не дозволю підривати авторитет Генпрокуратури", - Костін