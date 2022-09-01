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Новини Політика України
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ГПУ (3653) Костін (183)

Генпрокурор Костін представив свого нового заступника Хоменка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

хоменко,костін

Генеральний прокурор України у четвер представив колективу Офісу генерального прокурора свого нового заступника Олексія Хоменка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Олексій Миколайович опікуватиметься, зокрема, питаннями, що стосуються військової юстиції. Він має відповідний досвід і системне бачення у цій сфері", - зазначив Костін.

У відомстві уточнюють, що Хоменко працює в органах прокуратури із 2003 року.

"Працював у військовій прокуратурі Центрального регіону. 6 років обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону України. З листопада 2020 року очолював Київську обласну прокуратуру. Після початку повномасштабної військової агресії РФ займався розслідуванням воєнних злочинів у Київській області", - підсумували в ОГП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я нікому не дозволю підривати авторитет Генпрокуратури", - Костін

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Он - почти что нищий, зато родственники - все богатые, с деньгами, иномарками, квартирами и усадьбами.
Коррупционер Костин разве может назначить себе в замы честного и порядочного прокурора?
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01.09.2022 20:09
+16
Заступник військового прокурора Центрального регіону України Олексій Хоменко не володіє жодним рухомим чи нерухомим майном. Натомість, як повідомляє проект "Декларації", на його сестру оформлена квартира у Києві, а на батька - дві дорогих автівки.

У 2014 році Олексій Хоменко подав абсолютно порожню паперову декларацію. Натомість у електронній за 2015-й, коли за брехню почала загрожувати відповідальність, він згадав про користування квартирою сестри площею 71 кв. м. Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, помешкання знаходиться у новобудові за адресою Феодосійський провулок, 12 і було придбане Альоною Хоменко у 2013 році.

У лютому 2014 року батько прокурора Микола Хоменко став власником новенького Volkswagen Passat. Ціни на такі авто в салонах стартують від 30 тисяч доларів. Ще через рік у нього з'явився джип Toyota Sequoia 2008 р. в. Зараз на вторинному ринку такі в середньому коштують близько 35 тисяч доларів.

У своїй декларації за 2016 рік Олексій Хоменко вказав дружину Яну Назарчук і новонародженого сина. Дружина прокурора володіє автомобілем Toyota RAV4 2008 р. в. і будинком площею 193 кв. м у селі Осиковому Макарівського району Київської області.

Сусідній будинок 265-метровий будинок належить тещі Хоменка Галині Ульяхіній. Із Реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що вони обидва були введені в експлуатацію в один і той самий день - 29 липня 2017 року. А на супутникових знімках видно, що будинки обгороджені одним парканом і входять до складу одного обійстя.

В органах військової прокуратури Олексій Хоменко працює вже 14 років. Жодним бізнесом ні він, ані його родичі ніколи не займалися.
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01.09.2022 20:21
+15
очередной Наумов ?
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01.09.2022 19:57
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Огласите список резонансных дел которые он за эти годы реализовал, пожалуйста.
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01.09.2022 19:55 Відповісти
Заступник військового прокурора Центрального регіону України Олексій Хоменко не володіє жодним рухомим чи нерухомим майном. Натомість, як повідомляє проект "Декларації", на його сестру оформлена квартира у Києві, а на батька - дві дорогих автівки.

У 2014 році Олексій Хоменко подав абсолютно порожню паперову декларацію. Натомість у електронній за 2015-й, коли за брехню почала загрожувати відповідальність, він згадав про користування квартирою сестри площею 71 кв. м. Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, помешкання знаходиться у новобудові за адресою Феодосійський провулок, 12 і було придбане Альоною Хоменко у 2013 році.

У лютому 2014 року батько прокурора Микола Хоменко став власником новенького Volkswagen Passat. Ціни на такі авто в салонах стартують від 30 тисяч доларів. Ще через рік у нього з'явився джип Toyota Sequoia 2008 р. в. Зараз на вторинному ринку такі в середньому коштують близько 35 тисяч доларів.

У своїй декларації за 2016 рік Олексій Хоменко вказав дружину Яну Назарчук і новонародженого сина. Дружина прокурора володіє автомобілем Toyota RAV4 2008 р. в. і будинком площею 193 кв. м у селі Осиковому Макарівського району Київської області.

Сусідній будинок 265-метровий будинок належить тещі Хоменка Галині Ульяхіній. Із Реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що вони обидва були введені в експлуатацію в один і той самий день - 29 липня 2017 року. А на супутникових знімках видно, що будинки обгороджені одним парканом і входять до складу одного обійстя.

В органах військової прокуратури Олексій Хоменко працює вже 14 років. Жодним бізнесом ні він, ані його родичі ніколи не займалися.
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01.09.2022 20:21 Відповісти
Гідний працювати у Z-прокуратурі !
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01.09.2022 20:37 Відповісти
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01.09.2022 20:50 Відповісти
очередной Наумов ?
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01.09.2022 19:57 Відповісти
Других нет...осталась в запасе только Марьяна Безмозглая...никто не хочет біть в банде Кодломойских чуваков...
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01.09.2022 20:01 Відповісти
Марьяна на самого министра оборони потянет.
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01.09.2022 21:05 Відповісти
Он - почти что нищий, зато родственники - все богатые, с деньгами, иномарками, квартирами и усадьбами.
Коррупционер Костин разве может назначить себе в замы честного и порядочного прокурора?
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01.09.2022 20:09 Відповісти
Кожен новопризначенець в уряді, за влади Зеленського є потенційним відбувайлом за його бездарність та політику зради...
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01.09.2022 20:10 Відповісти
Із чьїх буде? Ну от простот цікаво...
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01.09.2022 20:26 Відповісти
Пора вже отих прокурорів на виборах вибирати і на обмежений термін. Щоб хоч таким чином якийсь народний вплив на тих "небожителів був"!
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01.09.2022 20:28 Відповісти
всі підари.. поголовно..
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01.09.2022 20:30 Відповісти
Вони там всі як курчата без голови хоча ще бігають, але залишилось тільки пір'я общипати та смажити.
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01.09.2022 21:08 Відповісти
буде кришувати Альхенів з Міноборони. А то якось НАБУ знову "розпоясалось", почали брати "дітей лейтенанта Шмідта", так скоро і самого лейтенанта Шмідта візьмуть. Правда, три роки сиділи на "корупції" пора і віддавати в бюджет. А то диван, якось не кошерно. тут потрібен свій в доску військовий прокурор, і в ранзі заступника. Кришувати так кришувати. Кістіка кулика вирішили не брати із запасу. Неправильно зрозуміють в МО.
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01.09.2022 21:48 Відповісти
 
 