"Я нікому не дозволю підривати авторитет Генпрокуратури", - Костін
Генеральний прокурор Андрій Костін провів першу розширену нараду з керівниками обласних прокуратур та очільниками підрозділів Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.
Зазначається, що на нараді було визначено загальнодержавні вектори діяльності відомства.
За словами генпрокурора, робота в надскладних умовах воєнного стану, на окупованих державою-агресором територіях та під постійними обстрілами потребує від прокурорів максимальної концентрації зусиль. Першочергове завдання - забезпечення невідворотності покарання для кожного, хто вчинив воєнний злочин на українській землі. І не лише в національних судах, а й на міжнародному рівні.
"Сьогодні кожен український громадянин чекає на відновлення справедливості. І наша мета - законний вирок для кожного, хто прийшов до нас зі зброєю в руках. Бо саме вирок - це найбільш зрозумілий для суспільства результат нашої роботи", - наголосив Костін.
Генпрокурор наголосив, що державна зрада, колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору в умовах воєнного стану в очах суспільства прирівнюються до розпалювання війни.
"Особливо це стосується тих, хто присягав на вірність українському народові та Україні", - додав він.
Також генпрокурор зазначив, що зусилля мають концентрувати на розслідуванні фактів незаконного використання бюджетних коштів, передусім виділених на відновлення зруйнованої інфраструктури, розкраданні гуманітарної допомоги. У пріоритеті також забезпечення законності щодо вивезення зерна та вжиття заходів щодо недопущення штучних перешкод з боку недоброчесних посадовців у цьому процесі.
Особливу увагу Генеральний прокурор загострив на питанні доброчесності працівників прокуратури: "Я не дозволю нікому підривати авторитет відомства, особливо зараз, коли вся країна перебуває в стані повномасштабної війни, а наші воїни віддають життя на передовій".
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Непотріб.
Бюджетна сарана.
Державні воші та гниди.
Сміття.
У серпні 2021-го президент Володимир Зеленський https://jurliga.ligazakon.net/news/205766_prezident-prisvov-zvannya-zasluzhenogo-19-yuristam присвоїв Костіну звання «заслужений юрист України»
За словами Андрія Костіна, він знає Андрія Єрмака і спілкується з ним вже https://lb.ua/pravo/2020/05/26/458399_andriy_kostin_yakshcho_ukraina_hoche.html «багато років» .
У 2019-му https://babel.ua/texts/40380-komanda-prezedenta-yurist-i-prodyuser-andriy-yermak-stav-odniyeyu-iz-nayvplivovishih-osib-v-ukrajini-os-yak-u-nogo-ce-viyshlo саме Єрмак став тим, хто порадив включити Костіна до списку «Слуги народу».
https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html
«У мене є питання, є хтось із 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей пі*ар поливає брудом», - йшлося у повідомленні від цього співрозмовника.
На підставі цього журналісти зробили висновок, що Костін листувався з Єрмаком, у якого на той момент був публічний конфлікт із депутатом Гео Леросом і який є «Борисовичем» по-батькові.
https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html
Андрій Задорожний сказав: «Ми ж не дурні? Ми ж знаємо, хто до кого пішов працювати? Тому його влаштував мій син. Мене влаштувала його донька.
Серед депутатських помічників опинилась і дружина Костіна. Станом на 2021 рік вона працювала помічницею у його колеги по фракції Максима Дирдіна, а дружина Дирдіна була у той час помічницею самого Костіна.
https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html
Згідно з тогочасною декларацією, сума власних грошових активів Костіна становила 4,8 млн грн.
https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html
Але для початку цей авторитет треба заробити важкою і чесною працею.
Водночас, https://www.youtube.com/watch?v=r3rBhYepVc8 як виявили журналісти «Схем» (Радіо Свобода),
у трьох членів відбіркової комісії був ймовірний конфлікт інтересів через зв'язки з Костіним:
голова конкурсної комісії та ще два члени співпрацювали з ним раніше або продовжували співпрацювати на момент проведення конкурсу до САП у різних експертних і консультаційних радах.
https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html
ИМ БУДЕТ НЕ ПРОСТО, ТЕМ КТО ПОЛАГАЕТСЯ НА ИСТИНУ АВТОРИТЕТА,
ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛАГАТЬСЯ НА АВТОРИТЕТ ИСТИНЫ.
Про авторитет Прокуратуры в Украине?
Нет, не слыхали
..
Чи там було сказано, що не можна підривати «авторитетів»?
это он на Дерьмака батон крошит?
Людина, міліонер, який орендував житло за БЮДЖЕТНИЙ КОШТ заявляє,
що зусилля мають концентрувати на розслідуванні фактів незаконного використання бюджетних коштів…
Что-то , товарищи зельоные, кадры у вас исключительно только из своих чего бы они не творили.
Не стыдно вам говорить об авторитете?
І де воно, а де наші Воїни...
Так - максимальна концентрацыя зусиль:
- вечорами бухаємо в львівських рестораціях
- вночі в заміських борделях з повіями
- зранку треба похмелитись та на нараду з Костіним
ага - про обстріли забув, так понапиваються та стріляють по пустих пляшках з табельної зброї...