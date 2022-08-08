"Я нікому не дозволю підривати авторитет Генпрокуратури", - Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін провів першу розширену нараду з керівниками обласних прокуратур та очільниками підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Зазначається, що на нараді було визначено загальнодержавні вектори діяльності відомства.

За словами генпрокурора, робота в надскладних умовах воєнного стану, на окупованих державою-агресором територіях та під постійними обстрілами потребує від прокурорів максимальної концентрації зусиль. Першочергове завдання - забезпечення невідворотності покарання для кожного, хто вчинив воєнний злочин на українській землі. І не лише в національних судах, а й на міжнародному рівні.

"Сьогодні кожен український громадянин чекає на відновлення справедливості. І наша мета - законний вирок для кожного, хто прийшов до нас зі зброєю в руках. Бо саме вирок - це найбільш зрозумілий для суспільства результат нашої роботи", - наголосив Костін.

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Генпрокурор наголосив, що державна зрада, колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору в умовах воєнного стану в очах суспільства прирівнюються до розпалювання війни.

"Особливо це стосується тих, хто присягав на вірність українському народові та Україні", - додав він.

Також генпрокурор зазначив, що зусилля мають концентрувати на розслідуванні фактів незаконного використання бюджетних коштів, передусім виділених на відновлення зруйнованої інфраструктури, розкраданні гуманітарної допомоги. У пріоритеті також забезпечення законності щодо вивезення зерна та вжиття заходів щодо недопущення штучних перешкод з боку недоброчесних посадовців у цьому процесі.

Особливу увагу Генеральний прокурор загострив на питанні доброчесності працівників прокуратури: "Я не дозволю нікому підривати авторитет відомства, особливо зараз, коли вся країна перебуває в стані повномасштабної війни, а наші воїни віддають життя на передовій".

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