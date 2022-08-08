"Я никому не позволю подрывать авторитет Генпрокуратуры", - Костин
Генеральный прокурор Андрей Костин провел первое расширенное совещание с руководителями областных прокуратур и руководителями подразделений Офиса Генерального прокурора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.
Отмечается, что на совещании были определены общегосударственные векторы деятельности ведомства.
По словам генпрокурора, работа в сверхсложных условиях военного положения, на оккупированных государством-агрессором территориях и под постоянными обстрелами требует от прокуроров максимальной концентрации усилий. Первоочередная задача – обеспечение неотвратимости наказания для каждого, кто совершил военное преступление на украинской земле. И не только в национальных судах, но и на международном уровне.
"Сегодня каждый украинский гражданин ждет восстановления справедливости. И наша цель - законный приговор для каждого, кто пришел к нам с оружием в руках. Ведь именно приговор - это наиболее понятный для общества результат нашей работы", - подчеркнул Костин.
Генпрокурор подчеркнул, что государственная измена, коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору в условиях военного положения в глазах общества приравниваются к разжиганию войны.
"Особенно это касается тех, кто клялся на верность украинскому народу и Украине", - добавил он.
Также генпрокурор отметил, что усилия должны концентрироваться на расследовании фактов незаконного использования бюджетных средств, прежде всего, выделенных на восстановление разрушенной инфраструктуры, хищении гуманитарной помощи. В приоритете также обеспечение законности вывоза зерна и принятия мер по недопущению искусственных препятствий со стороны неблагополучных чиновников в этом процессе.
Особое внимание Генеральный прокурор заострил на вопросе добродетели работников прокуратуры: "Я не позволю никому подрывать авторитет ведомства, особенно сейчас, когда вся страна находится в состоянии полномасштабной войны, а наши воины отдают жизнь на передовой".
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Непотріб.
Бюджетна сарана.
Державні воші та гниди.
Сміття.
У серпні 2021-го президент Володимир Зеленський https://jurliga.ligazakon.net/news/205766_prezident-prisvov-zvannya-zasluzhenogo-19-yuristam присвоїв Костіну звання «заслужений юрист України»
За словами Андрія Костіна, він знає Андрія Єрмака і спілкується з ним вже https://lb.ua/pravo/2020/05/26/458399_andriy_kostin_yakshcho_ukraina_hoche.html «багато років» .
У 2019-му https://babel.ua/texts/40380-komanda-prezedenta-yurist-i-prodyuser-andriy-yermak-stav-odniyeyu-iz-nayvplivovishih-osib-v-ukrajini-os-yak-u-nogo-ce-viyshlo саме Єрмак став тим, хто порадив включити Костіна до списку «Слуги народу».
https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html
«У мене є питання, є хтось із 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей пі*ар поливає брудом», - йшлося у повідомленні від цього співрозмовника.
На підставі цього журналісти зробили висновок, що Костін листувався з Єрмаком, у якого на той момент був публічний конфлікт із депутатом Гео Леросом і який є «Борисовичем» по-батькові.
https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html
Андрій Задорожний сказав: «Ми ж не дурні? Ми ж знаємо, хто до кого пішов працювати? Тому його влаштував мій син. Мене влаштувала його донька.
Серед депутатських помічників опинилась і дружина Костіна. Станом на 2021 рік вона працювала помічницею у його колеги по фракції Максима Дирдіна, а дружина Дирдіна була у той час помічницею самого Костіна.
https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html
Згідно з тогочасною декларацією, сума власних грошових активів Костіна становила 4,8 млн грн.
https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html
Але для початку цей авторитет треба заробити важкою і чесною працею.
Водночас, https://www.youtube.com/watch?v=r3rBhYepVc8 як виявили журналісти «Схем» (Радіо Свобода),
у трьох членів відбіркової комісії був ймовірний конфлікт інтересів через зв'язки з Костіним:
голова конкурсної комісії та ще два члени співпрацювали з ним раніше або продовжували співпрацювати на момент проведення конкурсу до САП у різних експертних і консультаційних радах.
https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html
ИМ БУДЕТ НЕ ПРОСТО, ТЕМ КТО ПОЛАГАЕТСЯ НА ИСТИНУ АВТОРИТЕТА,
ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛАГАТЬСЯ НА АВТОРИТЕТ ИСТИНЫ.
Про авторитет Прокуратуры в Украине?
Нет, не слыхали
..
Чи там було сказано, що не можна підривати «авторитетів»?
это он на Дерьмака батон крошит?
Людина, міліонер, який орендував житло за БЮДЖЕТНИЙ КОШТ заявляє,
що зусилля мають концентрувати на розслідуванні фактів незаконного використання бюджетних коштів…
Что-то , товарищи зельоные, кадры у вас исключительно только из своих чего бы они не творили.
Не стыдно вам говорить об авторитете?
І де воно, а де наші Воїни...
Так - максимальна концентрацыя зусиль:
- вечорами бухаємо в львівських рестораціях
- вночі в заміських борделях з повіями
- зранку треба похмелитись та на нараду з Костіним
ага - про обстріли забув, так понапиваються та стріляють по пустих пляшках з табельної зброї...