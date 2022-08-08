"Я никому не позволю подрывать авторитет Генпрокуратуры", - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин провел первое расширенное совещание с руководителями областных прокуратур и руководителями подразделений Офиса Генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Отмечается, что на совещании были определены общегосударственные векторы деятельности ведомства.

По словам генпрокурора, работа в сверхсложных условиях военного положения, на оккупированных государством-агрессором территориях и под постоянными обстрелами требует от прокуроров максимальной концентрации усилий. Первоочередная задача – обеспечение неотвратимости наказания для каждого, кто совершил военное преступление на украинской земле. И не только в национальных судах, но и на международном уровне.

"Сегодня каждый украинский гражданин ждет восстановления справедливости. И наша цель - законный приговор для каждого, кто пришел к нам с оружием в руках. Ведь именно приговор - это наиболее понятный для общества результат нашей работы", - подчеркнул Костин.

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Генпрокурор подчеркнул, что государственная измена, коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору в условиях военного положения в глазах общества приравниваются к разжиганию войны.

"Особенно это касается тех, кто клялся на верность украинскому народу и Украине", - добавил он.

Также генпрокурор отметил, что усилия должны концентрироваться на расследовании фактов незаконного использования бюджетных средств, прежде всего, выделенных на восстановление разрушенной инфраструктуры, хищении гуманитарной помощи. В приоритете также обеспечение законности вывоза зерна и принятия мер по недопущению искусственных препятствий со стороны неблагополучных чиновников в этом процессе.

Особое внимание Генеральный прокурор заострил на вопросе добродетели работников прокуратуры: "Я не позволю никому подрывать авторитет ведомства, особенно сейчас, когда вся страна находится в состоянии полномасштабной войны, а наши воины отдают жизнь на передовой".

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