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"Я никому не позволю подрывать авторитет Генпрокуратуры", - Костин

костін

Генеральный прокурор Андрей Костин провел первое расширенное совещание с руководителями областных прокуратур и руководителями подразделений Офиса Генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Отмечается, что на совещании были определены общегосударственные векторы деятельности ведомства.

По словам генпрокурора, работа в сверхсложных условиях военного положения, на оккупированных государством-агрессором территориях и под постоянными обстрелами требует от прокуроров максимальной концентрации усилий. Первоочередная задача – обеспечение неотвратимости наказания для каждого, кто совершил военное преступление на украинской земле. И не только в национальных судах, но и на международном уровне.

"Сегодня каждый украинский гражданин ждет восстановления справедливости. И наша цель - законный приговор для каждого, кто пришел к нам с оружием в руках. Ведь именно приговор - это наиболее понятный для общества результат нашей работы", - подчеркнул Костин.

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Генпрокурор подчеркнул, что государственная измена, коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору в условиях военного положения в глазах общества приравниваются к разжиганию войны.

"Особенно это касается тех, кто клялся на верность украинскому народу и Украине", - добавил он.

Также генпрокурор отметил, что усилия должны концентрироваться на расследовании фактов незаконного использования бюджетных средств, прежде всего, выделенных на восстановление разрушенной инфраструктуры, хищении гуманитарной помощи. В приоритете также обеспечение законности вывоза зерна и принятия мер по недопущению искусственных препятствий со стороны неблагополучных чиновников в этом процессе.

Особое внимание Генеральный прокурор заострил на вопросе добродетели работников прокуратуры: "Я не позволю никому подрывать авторитет ведомства, особенно сейчас, когда вся страна находится в состоянии полномасштабной войны, а наши воины отдают жизнь на передовой".

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Костин Андрей (181) Офис Генпрокурора (2490)


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Топ комментарии
+85
Це коли авторитетом навить не пахне.
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08.08.2022 14:27
+66
Як можна підривати те, чого НЕМАЄ?!!
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08.08.2022 14:29
+55
Аффтаритет Гпрокурора обісраний клоуном ще до тебе.
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08.08.2022 14:27
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Продавці повітря.
Непотріб.
Бюджетна сарана.
Державні воші та гниди.
Сміття.
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08.08.2022 18:05 Ответить
Черговий придурок з зеленого кодла. Підривати авторитет.... Просрали вже давно і авторитет, і країну.
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08.08.2022 18:09 Ответить
Моє ти "сонечко", не дозволяй!
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08.08.2022 18:19 Ответить
Трудно ловить чёрную кошку в темной комнате, особенно если её там нет! (Дэн Сяопин). Прокурор, нельзя подрывать то чего никогда не было, нет и будет ли в бушующем пока непонятно!!! Вы же все калифы на час, пришёл на несколько месяцев а наобещал на десятилетия. Короче, работайте и вам воздастся
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08.08.2022 18:23 Ответить
Прийдет к тебе Ермак, топнет ножкой - и будешь как шелковый и забудешь мигом про авторитет
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08.08.2022 18:29 Ответить
какой такой авторитет у прокуратуры??? коррупционный???
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08.08.2022 18:36 Ответить
Той точно підривати не можна.а то і порішать негде будет
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09.08.2022 02:57 Ответить
Від 10 листопада 2019 року Костін - член партії «Слуга народу». У березні 2021 року депутат увійшов до https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207620-do-politradi-partii-sluga-narodu-vvijsli-patero-ministriv.html складу її політради .

У серпні 2021-го президент Володимир Зеленський https://jurliga.ligazakon.net/news/205766_prezident-prisvov-zvannya-zasluzhenogo-19-yuristam присвоїв Костіну звання «заслужений юрист України»

За словами Андрія Костіна, він знає Андрія Єрмака і спілкується з ним вже https://lb.ua/pravo/2020/05/26/458399_andriy_kostin_yakshcho_ukraina_hoche.html «багато років» .

У 2019-му https://babel.ua/texts/40380-komanda-prezedenta-yurist-i-prodyuser-andriy-yermak-stav-odniyeyu-iz-nayvplivovishih-osib-v-ukrajini-os-yak-u-nogo-ce-viyshlo саме Єрмак став тим, хто порадив включити Костіна до списку «Слуги народу».

https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html
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08.08.2022 18:53 Ответить
Дякую за 1нформац1ю, усе пояснили. Та чого 1ншого можна було чекати , без гн1вного волевиявлення незгоди укра1нського народу з ворожою д1яльн1стью ц1е1 влади н1чого на краще не зм1ниться. Але немае людей, здатних щось робити, бо гинуть на фронт1, давая змогу паразитам паразитувати дал1.
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09.08.2022 01:22 Ответить
Коли потрібно проблюватись, а невиходить, тоді береш і читаєш: Особливу увагу Генеральний прокурор загострив на питанні доброчесності працівників прокуратури: "Я не дозволю нікому підривати авторитет відомства". ... І шлунок стерильний.
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08.08.2022 18:55 Ответить
У вересні 2020 року журналісти видання «Букви» https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskyi-vvazhav-nevykliuchennia-lerosa-zradoiu-a-borysovych-obizvav-ioho-p-dor/ зафіксували листування Костіна з таким собі «Борисовичем».

«У мене є питання, є хтось із 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей пі*ар поливає брудом», - йшлося у повідомленні від цього співрозмовника.

На підставі цього журналісти зробили висновок, що Костін листувався з Єрмаком, у якого на той момент був публічний конфлікт із депутатом Гео Леросом і який є «Борисовичем» по-батькові.



https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html

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08.08.2022 18:55 Ответить
Донька Андрія Костіна Анастасія працює помічницею у його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син Задорожного - Іван - є помічником у самого Костіна.

Андрій Задорожний сказав: «Ми ж не дурні? Ми ж знаємо, хто до кого пішов працювати? Тому його влаштував мій син. Мене влаштувала його донька.

Серед депутатських помічників опинилась і дружина Костіна. Станом на 2021 рік вона працювала помічницею у його колеги по фракції Максима Дирдіна, а дружина Дирдіна була у той час помічницею самого Костіна.



https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html

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08.08.2022 19:00 Ответить
Да у него это на роже всё написано
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08.08.2022 19:06 Ответить
халиф на час
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08.08.2022 20:18 Ответить
У 2020 році Андрій Костін став https://www.radiosvoboda.org/a/news-sluha-narodu/30645914.html одним із 19 «слуг народу» , який орендував житло за бюджетний кошт, задекларувавши при цьому мільйонні статки.

Згідно з тогочасною декларацією, сума власних грошових активів Костіна становила 4,8 млн грн.

https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html
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08.08.2022 19:04 Ответить
Мені, наприклад, не цікаво хто і в кого там смокче. Мені цікаво, чому не оголошена війна?
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08.08.2022 19:11 Ответить
мабуть тому шо ти сідіш на бутилкє
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08.08.2022 20:04 Ответить
"Я нікому не дозволю підривати авторитет Генпрокуратури", - Костін
Але для початку цей авторитет треба заробити важкою і чесною працею.
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08.08.2022 19:07 Ответить
У 2021 році народний депутат Андрій Костін став одним із кандидатів на нового голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його https://zn.ua/ukr/internal/pravookhorontsi-holoho-zekorolja.html називали «ключовим претендентом від влади» на цю посаду.

Водночас, https://www.youtube.com/watch?v=r3rBhYepVc8 як виявили журналісти «Схем» (Радіо Свобода),

у трьох членів відбіркової комісії був ймовірний конфлікт інтересів через зв'язки з Костіним:

голова конкурсної комісії та ще два члени співпрацювали з ним раніше або продовжували співпрацювати на момент проведення конкурсу до САП у різних експертних і консультаційних радах.

https://www.radiosvoboda.org/a/genprokuror-kostin-sluga-narodu-ermak/31959280.html
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08.08.2022 19:09 Ответить
Как сказал один из умных людей:

ИМ БУДЕТ НЕ ПРОСТО, ТЕМ КТО ПОЛАГАЕТСЯ НА ИСТИНУ АВТОРИТЕТА,

ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛАГАТЬСЯ НА АВТОРИТЕТ ИСТИНЫ.
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08.08.2022 19:27 Ответить
непросто
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08.08.2022 20:50 Ответить
"Я нікому не дозволю підривати авторитет Генпрокуратури"

Про авторитет Прокуратуры в Украине?
Нет, не слыхали
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08.08.2022 19:32 Ответить
Дермаковмкий пёс решил гавкнуть из будет

..
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08.08.2022 19:43 Ответить
А як можна підривати авторитет, якого нема?
Чи там було сказано, що не можна підривати «авторитетів»?
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08.08.2022 19:47 Ответить
Сказав головний підриватель(((((
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08.08.2022 20:12 Ответить
Ти чого до Криму їздив?
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08.08.2022 20:19 Ответить
Він лікується бо дуже больний.
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08.08.2022 21:30 Ответить
Черговий мудак. А у прокуратури був і є авторитет!?
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08.08.2022 20:28 Ответить
костін, чьмо ссучєне, а чому тоді колаборантів , які наводять ракети на Миколаїв відпускають під заадаток 200тисяч гривень?
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08.08.2022 20:52 Ответить
Типа тебя кто-то спрашивать будет - позволишь ты или не позволишь!
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08.08.2022 21:24 Ответить
Ніхто не здатен так підірвати авторитет прокуратури як сама генеральна прокуратура.
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08.08.2022 21:28 Ответить
В особі різних діамантових прокурорів.
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09.08.2022 07:55 Ответить
Також генпрокурор зазначив, що зусилля мають концентрувати на розслідуванні фактів незаконного використання бюджетних коштів, передусім виділених на відновлення зруйнованої інфраструктури, розкраданні гуманітарної допомоги.
это он на Дерьмака батон крошит?
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08.08.2022 21:41 Ответить
Який авторитет нає на увазі цей придурок?
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08.08.2022 22:03 Ответить
Надаль уже не буде довіри до органів, що зрадили присязі та заради розваги знищували націю.
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08.08.2022 22:16 Ответить
У 2020 році Андрій Костін став https://www.radiosvoboda.org/a/news-sluha-narodu/30645914.html одним із 19 «слуг народу» , який орендував житло за бюджетний кошт, задекларувавши при цьому мільйонні статки.

Людина, міліонер, який орендував житло за БЮДЖЕТНИЙ КОШТ заявляє,

що зусилля мають концентрувати на розслідуванні фактів незаконного використання бюджетних коштів…

Что-то , товарищи зельоные, кадры у вас исключительно только из своих чего бы они не творили.

Не стыдно вам говорить об авторитете?
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08.08.2022 22:16 Ответить
Важий, бо пупець сі розвяже
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08.08.2022 22:25 Ответить
авторитет косить бабло? ...
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08.08.2022 22:38 Ответить
Сам себе не спіймай випадково.
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08.08.2022 22:57 Ответить
Просто підор руснявий.
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08.08.2022 23:07 Ответить
Почему вы решили, что руснявый?
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09.08.2022 00:15 Ответить
В Украине Генпрокурор всегда был главарем мафии. Или одним из первых ее лиц. Поскольку без прикрытия Генпрокуратуры невоззможно осуществить прихватизацию,не платить налоги олигархам,заниматся прямым разворовыванием госсобственности. Невозможно выносить дикие судебные решения,прятать улики,спускать уголовное дело на тормозах.
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08.08.2022 23:12 Ответить
Який оригінальний початок! А потім портрет Цезаря і золтий батон)))
І де воно, а де наші Воїни...
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08.08.2022 23:34 Ответить
Спочатку його треба надбати!
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09.08.2022 00:01 Ответить
Не парься, все уже подорвано до тебя.
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09.08.2022 00:09 Ответить
прокурва смердить ще савєцкім лайном. Авангард колаборантів та зрадників України.
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09.08.2022 00:16 Ответить
Только тогда поверю в него, если возьмется за дело Коломойши
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09.08.2022 00:16 Ответить
То есть никогда.
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09.08.2022 01:31 Ответить
Діамантові прокурори вже сидять?
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09.08.2022 01:46 Ответить
Сидять, в своїх кріслах.
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09.08.2022 08:14 Ответить
А що можна підірвати більше ніж вже є у країні яка бореться за незалежність України з орками?
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09.08.2022 02:52 Ответить
Питання до генпрокурора якщо за зраду у Харкові викладачу дають п'ять років та два умовно по договору с прокурором то прокурор і суддя пробили дно та зневажають боротьбу України проти рф чи ще є куди зневажати патріотів України?
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09.08.2022 02:55 Ответить
За словами генпрокурора, робота в надскладних умовах воєнного стану, на окупованих державою-агресором територіях та під постійними обстрілами потребує від прокурорів максимальної концентрації зусиль
Так - максимальна концентрацыя зусиль:
- вечорами бухаємо в львівських рестораціях
- вночі в заміських борделях з повіями
- зранку треба похмелитись та на нараду з Костіним

ага - про обстріли забув, так понапиваються та стріляють по пустих пляшках з табельної зброї...
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09.08.2022 08:25 Ответить
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