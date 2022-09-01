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Зеленский создал военные администрации в четырех городах Донецкой области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в четырех городах Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Добропольскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области, Мирноградскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области; Покровскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области; Селидовскую городскую военную администрацию Покровского района", – сказано в указе.

В нем отмечается, что Генштаб ВСУ и Донецкая ОВА должны осуществить все необходимые меры, связанные с образованием указанных военных администраций.

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Топ комментарии
+10
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Знайомтеся, це є слуга народу Олена Шуляк. Олена не просто слуга, а голова усієї партії. Ще в березні Шуляк, користуючись усіма своїми зв'язками та службовим становищем, вивезла зарубіж чоловіка та брата з купою грошей та іншими цінностями.
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01.09.2022 23:29
+6
Новиє літса на кшталт Куртєва і Ко. Розкрадатимуть гуманітарку і відстьогуватимуть йому долю.
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01.09.2022 23:23
+4
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01.09.2022 23:35
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Новиє літса на кшталт Куртєва і Ко. Розкрадатимуть гуманітарку і відстьогуватимуть йому долю.
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01.09.2022 23:23 Ответить
неохвачені турботою перзедента території
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01.09.2022 23:35 Ответить
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Знайомтеся, це є слуга народу Олена Шуляк. Олена не просто слуга, а голова усієї партії. Ще в березні Шуляк, користуючись усіма своїми зв'язками та службовим становищем, вивезла зарубіж чоловіка та брата з купою грошей та іншими цінностями.
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01.09.2022 23:29 Ответить
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01.09.2022 23:35 Ответить
Зелена кружка. Газета спорт. По местам стоять. Тапки білі, підошва в асфальті.
Дійсно, А сіськи де?
"у чотирьох містах Донецької області Джерело: https://censor.net/ua/n3364577"
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01.09.2022 23:41 Ответить
Повірте, така ж сама ситуація повторилась якби президентом був би будь хто інший. Ви за 31 рік незалежності ще не зрозуміли що проблема не в президенті і не в партіях типу СН , БПП, ПР, НУНС
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01.09.2022 23:39 Ответить
Так СН=ПР - "новые лица" все рыги и антимайдановцы
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01.09.2022 23:46 Ответить
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02.09.2022 00:06 Ответить
Закрий писок, дебіл! Тут не психіатричне відділення, би коло наркомана-шизоїда, який фуйом по піаніні стукав, ставити інших осіб, в яких є мозок, а не ганглій, як взеуйопка!
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02.09.2022 02:10 Ответить
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02.09.2022 06:23 Ответить
Головне вчасно - на 7-ий місяць війни)) Наполеон боневтік і дня не може прожити щоб не обіср#тись.
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01.09.2022 23:50 Ответить
Інвест-Няні по розкраданню гуманітарки!
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01.09.2022 23:52 Ответить
Шо-шо??? Нас-рав на стіл й пукнув цей зеуйопчик, а не "создал"! Це ЛАЙНО взагалі ні на що не придатне!
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02.09.2022 02:08 Ответить
 
 