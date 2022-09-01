Зеленский создал военные администрации в четырех городах Донецкой области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в четырех городах Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Добропольскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области, Мирноградскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области; Покровскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области; Селидовскую городскую военную администрацию Покровского района", – сказано в указе.
В нем отмечается, что Генштаб ВСУ и Донецкая ОВА должны осуществить все необходимые меры, связанные с образованием указанных военных администраций.
Пожалуйста, подождите...
Знайомтеся, це є слуга народу Олена Шуляк. Олена не просто слуга, а голова усієї партії. Ще в березні Шуляк, користуючись усіма своїми зв'язками та службовим становищем, вивезла зарубіж чоловіка та брата з купою грошей та іншими цінностями.
Дійсно, А сіськи де?
"у чотирьох містах Донецької області Джерело: https://censor.net/ua/n3364577"