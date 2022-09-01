Зеленський створив військові адміністрації у чотирьох містах Донецької області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у чотирьох містах Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на сайт глави держави.

"На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Добропільську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області, Мирноградську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області; Покровську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області; Селидівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області", - йдеться в указі.

У ньому наголошується, що Генштаб ЗСУ та Донецька ОВА мають здійснити всі необхідні заходи, пов'язані з утворенням зазначених військових адміністрацій.

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