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Зеленський створив військові адміністрації у чотирьох містах Донецької області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у чотирьох містах Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на сайт глави держави.

"На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Добропільську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області, Мирноградську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області; Покровську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області; Селидівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області", - йдеться в указі.

У ньому наголошується, що Генштаб ЗСУ та Донецька ОВА мають здійснити всі необхідні заходи, пов'язані з утворенням зазначених військових адміністрацій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог коригує свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адмінмежі Донеччини до 15 вересня, - Генштаб

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Знайомтеся, це є слуга народу Олена Шуляк. Олена не просто слуга, а голова усієї партії. Ще в березні Шуляк, користуючись усіма своїми зв'язками та службовим становищем, вивезла зарубіж чоловіка та брата з купою грошей та іншими цінностями.
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01.09.2022 23:29
+6
Новиє літса на кшталт Куртєва і Ко. Розкрадатимуть гуманітарку і відстьогуватимуть йому долю.
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01.09.2022 23:23
+4
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01.09.2022 23:35
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Новиє літса на кшталт Куртєва і Ко. Розкрадатимуть гуманітарку і відстьогуватимуть йому долю.
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01.09.2022 23:23 Відповісти
неохвачені турботою перзедента території
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01.09.2022 23:35 Відповісти
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Знайомтеся, це є слуга народу Олена Шуляк. Олена не просто слуга, а голова усієї партії. Ще в березні Шуляк, користуючись усіма своїми зв'язками та службовим становищем, вивезла зарубіж чоловіка та брата з купою грошей та іншими цінностями.
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01.09.2022 23:29 Відповісти
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01.09.2022 23:35 Відповісти
Зелена кружка. Газета спорт. По местам стоять. Тапки білі, підошва в асфальті.
Дійсно, А сіськи де?
"у чотирьох містах Донецької області Джерело: https://censor.net/ua/n3364577"
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01.09.2022 23:41 Відповісти
Повірте, така ж сама ситуація повторилась якби президентом був би будь хто інший. Ви за 31 рік незалежності ще не зрозуміли що проблема не в президенті і не в партіях типу СН , БПП, ПР, НУНС
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01.09.2022 23:39 Відповісти
Так СН=ПР - "новые лица" все рыги и антимайдановцы
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01.09.2022 23:46 Відповісти
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02.09.2022 00:06 Відповісти
Закрий писок, дебіл! Тут не психіатричне відділення, би коло наркомана-шизоїда, який фуйом по піаніні стукав, ставити інших осіб, в яких є мозок, а не ганглій, як взеуйопка!
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02.09.2022 02:10 Відповісти
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02.09.2022 06:23 Відповісти
Головне вчасно - на 7-ий місяць війни)) Наполеон боневтік і дня не може прожити щоб не обіср#тись.
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01.09.2022 23:50 Відповісти
Інвест-Няні по розкраданню гуманітарки!
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01.09.2022 23:52 Відповісти
Шо-шо??? Нас-рав на стіл й пукнув цей зеуйопчик, а не "создал"! Це ЛАЙНО взагалі ні на що не придатне!
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02.09.2022 02:08 Відповісти
 
 