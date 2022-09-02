Зеленский отменил указы о создании Трехсторонней контактной группы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский отменил ряд указов о создании и персональном составе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Соответствующий указ №621/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Документом, в частности, признан утратившим силу указ президента от 5 мая 2020 года № 167/2020 и указы, которыми вносились изменения в него, которым была создана украинская делегация в ТКГ и утвержден персональный состав.
Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины действовала как платформа по реализации решений Нормандского формата. В нее входили уполномоченные представители Украины, России и ОБСЕ.
Пожалуйста, подождите...
Міністр оборони Олексій Резніков,Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк,Голова фракції Слуга народа Давид Арахамія,Нардеп Андрій Костін,Народний депутат, співголова МФО "Кримська платформа" у парламенті Рустем Умєров,Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко,Ексзаступник міністра закордонних справ Олександр Чалий....
Вам не смішно?
2. Навіщо ви взагалі цитуєте пєскова?
3. Ярлики накшталт "поцінувач гундосого" видає в вас фанатика або інфантильну людину, котра мислить дуже простими категоріями.
До чого ви усі біди причепили до Зеленського? Він єдиний винен у всьому? Він єдиний приніс стільки горя? Ліл. Майже уся влада починаючи с 1991 винна у багатьох пройобах. Але у вас усе поділено на чорне та біле: гетьман Порошенко, та сатана Зеленьский, хоча я би лаяв обидвох, бо обидва популісти.
До переговрників у мене багато питань, як і у вас, особливо до арахамії та декількох, але Подоляк вже виправляється. Доречі, що там по вищому військовому керівництву часів Порошенко? Такіх бездарів ще пошукати треба.
Якщо ви навіть не можете сприймати адекватно коментарі без вигадувань, то все ж таки ви, а не я, примудряєетесь дезінформувати самі себе навіть без русні.
"у Генштабі у оперативному відділенні розробяє та організує всі операції ЗСУ"
Що-що? У вас якась таємна інформація, котру ніхто не знає?
пруфи від рашистів??? Ви тут усі **** дались? А далі пішла вже відверта маячня!!!
Александр Александров 7*******
Для особливо обдарованих: русня завжди бреше и крапка.
І чого читати Ваші безстолкові висери?
Ну а спіч про таємну інформацію... це підтвердження повної некомпетентності!! А то може для Вас таємна інформація, що операції взагалом організовує Генштаб? Ще раз порада! Не лізь туди , де нічого не розумієш.
"посадою начальника оперативного відділу Генштаба"
Так що це за посада? Де це написано? Зможете дати посилання на опис та підтвердження ваших заяв про " у Генштабі у оперативному відділенні розробяє та організує всі операції ЗСУ" ? (Особливо по пункту "організує всі операції ЗСУ")
зрозуміло, далі пійшли лайки та образи. Цей фанатик Порошенко зламався, несіть наступного.
Я з тобою у такому тоні спікуюсь з самого початку. З лайном тільки так і по іншому ніяк. А от як ти особово перемагаєш фразою...що фанатик Пороха зламався... тут вже навіть сміятися не хочеться. Відверто дурновате створіння з дурноватими дописами робить висновки стосовно своєї перемоги...))).
Доречі, давно ви були у психіатра? Бо вам же якось доведеться далі жити в країні, де переважна більшість громадян зовсім не розділяють ваш істеричний фанатизм та вашу поведінку до оточуючих.
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339
В Киеве сидит такой же чувак...вам не кажется так?
Зе який става на коліна перед путіним