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Зеленський скасував укази про утворення Тристоронньої контактної групи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про утворення та персональний склад делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Відповідний указ №621/2022 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документом, зокрема, визнано таким, що втратив чинність, указ Президента від 5 травня 2020 року № 167/2020 та укази, якими вносилися зміни до нього, яким було утворено українську делегацію в ТКГ й затверджено персональний склад.

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Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України діяла як платформа з реалізації рішень Нормандського формату. До неї входили уповноважені представники України, росії та ОБСЄ.
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Топ коментарі
+26
Бо тепер створена на постійній основі двостороння. В Туреччині. Без наший західних партнерів. Тільки зельониє і кацапи. Без свідків. І представляють многострадальну Україну титуловані дипломати з гігантським міжнародним досвідом Єрмак і Арахамія.
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02.09.2022 00:21
+14
А як же консультативна місія з терористами?
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02.09.2022 00:07
+12
И что Зеленский уже не хочет встать на колени и заглянуть в глаза Путину? Ведь об этом он так мечтал. А может еще ращвести войска,отвести от линии фронта с укрепленных позиций,перестать стрелять,договорится посредине,разминировать полосы и мосты,пожарить шашлыки.
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02.09.2022 01:36
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кравчучку поміняв на агрохімію ?
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02.09.2022 00:01 Відповісти
Кравчук, того...
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02.09.2022 00:13 Відповісти
откопитився
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02.09.2022 09:35 Відповісти
А як же консультативна місія з терористами?
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02.09.2022 00:07 Відповісти
Бо тепер створена на постійній основі двостороння. В Туреччині. Без наший західних партнерів. Тільки зельониє і кацапи. Без свідків. І представляють многострадальну Україну титуловані дипломати з гігантським міжнародним досвідом Єрмак і Арахамія.
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02.09.2022 00:21 Відповісти
Є пруфи?
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02.09.2022 02:03 Відповісти
.. пруфи, хламідія,подоляк і стрельников *великі титуловані дипломати*? Так ще песков гавкнув, що делегації УЗГОДИЛИ !!??? всі питання на переговорах у Стамбулі.... https://rayon.in.ua/news/492014-ukrainska-delegatsiya-pribula-v-mistse-peregovoriv-z-predstavnikami-rosii Тут весь перебіг переговорів! А не відповісте, хто такі Арахамія..Подоляк...Тимошенко...що ведуть переговори такої ваги? У якій країні можливо Голові параментської фракціі вести переговори З ІНШОЮ КРАЇНОЮ, стосовно міжнародних договорів, та ще тих важливих!? Хто він такий Арахамія дя міжнародних переговорів? Хто такий Подоляк? Ви оцініть рівень *ПЕРЕГОВОРНИКІВ*
Міністр оборони Олексій Резніков,Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк,Голова фракції Слуга народа Давид Арахамія,Нардеп Андрій Костін,Народний депутат, співголова МФО "Кримська платформа" у парламенті Рустем Умєров,Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко,Ексзаступник міністра закордонних справ Олександр Чалий....
 Вам не смішно?
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02.09.2022 10:27 Відповісти
пруфи від рашистів??? Ви тут усі **** дались?
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03.09.2022 23:36 Відповісти
..а де Ви пруф від рашистів побачили? Ви дійсно **** далися!!! Чи українську та ще й західну інформацію вже не сприймаєте? Щось у Вас ..упоціновувачів гундосого.. недобре з головою..
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03.09.2022 23:59 Відповісти
1. Ви статю, на яку посилалися, читали? В статті скрізь посилання до цитат рашистів.
2. Навіщо ви взагалі цитуєте пєскова?
3. Ярлики накшталт "поцінувач гундосого" видає в вас фанатика або інфантильну людину, котра мислить дуже простими категоріями.
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04.09.2022 05:54 Відповісти
..а рашисти... що не слово..то брешуть? Який сенс руснявим брехати...як що є стенограма запису... і це видання дає доступну інформацію, виходячі з перемовин. Щоб знати , що на самом ділі було у Стамбулі..треба слухати і пескова. Бо брехлива зелена влада не скаже про реальні свої наміри. А як що ще й президент бреше без сорому і постійно... то тут мови бути не може. А може Ви відповісте, чому гундосий послав на переговори делегацію.. з НЕЗАКОННИМИ повноваженнями? Повторюю питання? Хто такі арахамія та подоляк? Ці люди взагалі не мають права щось заявляти від імені держави. Чому ця делегація і її дії були розкритиковані західними союзниками? І я не фанатик... Я просто ненавиджу зеленого гундосого скунса, який приніс державі стільки горя, які всі попередні не принесли за свої каденції. І щоби щось розуміти... не треба бути людиною зі знанням теорії побудови і захисту держави. Треба просто бути мислячою людиною. Сісти і подумати... чому..чому і чому? Чому відвели, чому скорочували, чому не давали, і наостанок ЧОМУ НЕ ВТІК!? Почнете думати... і вся Ваша 1.2.3.4 щезнуть одним словом! Зрадники!!!!
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04.09.2022 13:53 Відповісти
Для особливо обдарованих: русня завжди бреше и крапка. Не можна їм довіряти ніколи, особливо, якщо їх висловлювання якось співпадають з вашим світосприйняттям або гріють вашу душу, бо таким чином вони хапають вас на свій дезінформаційний гачок.

До чого ви усі біди причепили до Зеленського? Він єдиний винен у всьому? Він єдиний приніс стільки горя? Ліл. Майже уся влада починаючи с 1991 винна у багатьох пройобах. Але у вас усе поділено на чорне та біле: гетьман Порошенко, та сатана Зеленьский, хоча я би лаяв обидвох, бо обидва популісти.

До переговрників у мене багато питань, як і у вас, особливо до арахамії та декількох, але Подоляк вже виправляється. Доречі, що там по вищому військовому керівництву часів Порошенко? Такіх бездарів ще пошукати треба.
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05.09.2022 08:38 Відповісти
..почну з останнього , і для відверто нерозуміючого! Може пан так захоплюється *найвеличнійшим* що не знає, що разом з Залужним зараз у керівництві ЗСУ всі генераи, часів Пороха. Пан не знає, що там нема не Руснака, ні його затупників... Пан не знає, що генераи часів Пороха Мойсюк, Шаптаа , Балан ... ненависний Вам Муженко,... генерал Наєв, кримінальний Марченко... А де ж Руснак... Таран... які за три роки знищили у армії все до чого доклали рученьки. А у Генштабі зараз навіть засуджений коись генерал Назаров працює. То що, бездарі рятують зараз країну, яку просрав гундосий!? А якщо ще й за гундосого..то більш шкоди ніхто з попередників не наніс державі. І вже не трогайте Пороха, який зумів у 2014... без армії, без надії, з мінімаьною підтримкою врятувати державу. Тілько відверто дурнуватий не може зрозуміти, що тоді русня якби продовжила наступ і почала масово заводити свої ЗС в Україну... то каток до осені 2014 року докотився би до Київа і покотився би далі. А може з логіки довбнів, Порох домовився з ******, і той звільнив території у 2014-15? І котли Порох організував..і скади підірвав, щоб наступнику насолити. На дезинформаційному гачку висять такі товбні , як Ви. А гачок цей зелений! Де брешуть не стидаючись. Розумна частина українців слухає і читає ворога... і порівнює сказане і зроблене ворогом ..зі сказаним і зробленим зеленими ідіотами. І як не крутися... співпадіння максимальне. І не в бойових діях...а у ПОЛІТИЧНИХ ЗАКИДАХ!!! А пройоби багатьох попередників почав виправляти Порох. З його почалося реальне вторгнення, якому сприяли дії попередників. А гундосий замість продовжувати дії Пороха і ще сиьніше зміцнити оборону України, що зробив? Правиьно...довбень! Почав все знищувати, зупиняти і обіцяти! Результат ..лютий 2022 і сьогодняшній день. І запамятай..довбень... бо починав я зі сова *пан* але ти звичайний довбень. Щоб перемогти ворога, потрібно його сухати, читати і анаізувати, де він бреше, а де каже правду. А якщо у тебе ..дурноголового, подоляк вже почав виправлятися, то розумна людина.. (тебе не стосується) давно зрозуміла, чому Боневтік не втік, знаючи про напад і зна.чі, що південь і північ голі і війська відведені. Може Боневтік збирався боронити Київ? Так чим? Він до того дурний, що знаючи що буде не розраховува , що з ним зроблять русняві? Знав... був впевнений ЩО НІЧОГО НЕ ЗРОБЛЯТЬ ..тому і не втік. Але довбню цього не зрозуміти. І закінчу для особливо дурноватих. Зелена влада ЗАВЖДИ БРЕШЕ! бо розуміє, що після перемоги з них спитають..за все що вони наробили ..починаючи з 2019. А Боневтіку вже і робити нічого, тільки сподіватися на перемогу, яка МОЖЕ!! завдяки НАРІДУ... і врятуватися, бо більшісті не треба, чому загинули сотні тисяч воїнів, чому зруйновані міста, села... ДЛя більшості Зелений це безперечний *лідер*... А далі підуть міліардні вливання в економіку України, відбудлву..і ой як можна буде погрітися на цьому. Чи після війни вони стануть чесними , бо вони переможці... і виправиись як Подоляк! І зостаось питання! Звідки Ви ..такі тупоголові вилазите? Де Вас селікціонують..з такими поглядами?
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05.09.2022 09:37 Відповісти
Вибачте, а навіщо ви відповідаєте вигаданим тезам? Сперечаєтесь з голосамі у власній голові, чи що? Де я вихвалював Зеленського чи цю владу взагалі? Руснак в вересні 2014 року вже був заступником міністра оборони. А Муженко і насправді дно. А еще ви забули інших багатьох, не вихваляємих вами, генералів, котрі рятують країну.
Якщо ви навіть не можете сприймати адекватно коментарі без вигадувань, то все ж таки ви, а не я, примудряєетесь дезінформувати самі себе навіть без русні.
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06.09.2022 05:23 Відповісти
І в чому ж мої ВИГАДУВАННЯ? .... трошечки з мозком старайтеся співпрацювати, називаючи Муженка дном! І чого це *дно* у Генштабі у оперативному відділенні розробяє та організує всі операції ЗСУ? Чого це *дно* миттево с перших днів війни було залучено до керівництва ЗСУ? Як і інші... генерали часів Пороха, яких гундос випер з арміі ? Не Вам його судити! А ще назвіть генералів цього часу...яких я забув? А Руснака можете не згадувати. Це приспособленець до любої влади. Він при Ющенко та Януковичу дуже сміиво розвалював авіацію України, скитався де можна від ВПС до МНС і ЗСУ! Може Ви мені ще про паскуду Хомчака розпвісте, дійсно ЗЕЛЕНОГО поЛководця..який кинув війська в оточенні і банально втік ... Але гундосий поставив його Начальником Генштабу а потім і Главкомом. А де заре це дійсно чмо? Правильно і носа не висовує з посади Заступника РНБО... зьївши бойового генераа Кривоноса. І Вам порада! Не лізьте туди, де нічого не розумієте і не знаєте. Веикого розуму не потрібно, цитувати наративи з преси та ТБ. Там теж сидять *** СПЕЦІАЛІСТИ* на кшталт Вас.
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06.09.2022 10:16 Відповісти
Мені важко сперечатися з тим, хто сперечається з голосами у своїй голові. Перечитайте, будь ласка мої коментарі, потім спробуйте відповісти адекватно.

"у Генштабі у оперативному відділенні розробяє та організує всі операції ЗСУ"
Що-що? У вас якась таємна інформація, котру ніхто не знає?
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06.09.2022 12:24 Відповісти
.. о ... така таємна новина... є посадою начальника оперативного відділу Генштаба!!)))) Ти навіть до того нерозумне, що не розумієш, хто у Генштабі розробяє всі операції. Це армійське согодення любої країни світу, де оперативні віддіення і займаються такими темами. Це у нас в країні не знають, чим займається гундосий... а от чим займається Генштаб і які його функції на війні, знає курсант першого курсу військового інституту... А я бачу Вас турбують голоса у голові і Ви рекомендуєте перечитувати Вашу маячню? У Вас український ресурс видав *рашістькі* новини..та перебіг подій при переговорах.. Ви навіть не прочитали нічого, але засмерділи криком Александр Александров 7*******

пруфи від рашистів??? Ви тут усі **** дались? А далі пішла вже відверта маячня!!!
Александр Александров 7*******

Для особливо обдарованих: русня завжди бреше и крапка.
І чого читати Ваші безстолкові висери?

Ну а спіч про таємну інформацію... це підтвердження повної некомпетентності!! А то може для Вас таємна інформація, що операції взагалом організовує Генштаб? Ще раз порада! Не лізь туди , де нічого не розумієш.
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06.09.2022 15:26 Відповісти
зрозуміло, далі пійшли лайки та образи. Цей фанатик Порошенко зламався, несіть наступного.

"посадою начальника оперативного відділу Генштаба"

Так що це за посада? Де це написано? Зможете дати посилання на опис та підтвердження ваших заяв про " у Генштабі у оперативному відділенні розробяє та організує всі операції ЗСУ" ? (Особливо по пункту "організує всі операції ЗСУ")
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07.09.2022 03:58 Відповісти
.. а може тобы посилання по всім посадам структури Генштабу, поіменно дати? Т вже до того тупе, що думаєш, що в інтернеті все можливо знайти і все викладають для таких недоумків, як ти? Але ти мене порадував...признанням..що я фанатик Пороха. Так воно і є... Я дійсно поціновувач дій Пороха, як за те, що він зробив для держави.. і що робить. А от твоя заява, що і Порох і гундостий не задовольняють тебе, то можна припустити, що я спілкуюсь з поціновувачем юлі чи Гриценко..а може й не виключаю і жопоблоківця))) І запамятай... Я вже писав. Оперативний відділ любої армії, це мозок , де плануються, розробяються і проводяться всі військові операції . І там е посада начальник Оперативного відділку Генштаба, є начальники та офіцери напрямків, є навіть начальник картографічного забезпечення ... (але то таке.. не для тебе) Тому щось пояснювати недоумку нема сенсу.

зрозуміло, далі пійшли лайки та образи. Цей фанатик Порошенко зламався, несіть наступного.

Я з тобою у такому тоні спікуюсь з самого початку. З лайном тільки так і по іншому ніяк. А от як ти особово перемагаєш фразою...що фанатик Пороха зламався... тут вже навіть сміятися не хочеться. Відверто дурновате створіння з дурноватими дописами робить висновки стосовно своєї перемоги...))).
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07.09.2022 13:29 Відповісти
Тобто у вас вигадані посади, вигадані події, та надмірна агресивність до інших українців, що не розділяють ваш світогляд. Це і є фанатизм.
Доречі, давно ви були у психіатра? Бо вам же якось доведеться далі жити в країні, де переважна більшість громадян зовсім не розділяють ваш істеричний фанатизм та вашу поведінку до оточуючих.
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08.09.2022 05:09 Відповісти
..ти вже за більшість громадян розписуєшься?))) Мы **Николай Второй*??? Ну а за посади... Ну тут дурноватість твоя аж пре. Але агресивність у мене дійсно є! Подивився на таких , як ти уйобків..і дуже засмучений... що придеться ще вичищати гниль..як з зовні..так і всередині. А ти правильно промовчав..яку політичну силу підтримуєш... ))) Сциклива паскуда завжди так і робить,..)))
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08.09.2022 12:18 Відповісти
а кто же издал эти указы
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02.09.2022 00:29 Відповісти
Зеленский предложил Путину переговоры.

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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02.09.2022 01:19 Відповісти
Ссылка на русскую службу BBC? Ну ты и *****!..
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02.09.2022 09:16 Відповісти
Мало того, у тебе не вистачило глузду додивитися, що ця стаття була опублікована 25 лютого 2022 року.
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02.09.2022 09:25 Відповісти
надивився в очі...
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02.09.2022 01:25 Відповісти
И что Зеленский уже не хочет встать на колени и заглянуть в глаза Путину? Ведь об этом он так мечтал. А может еще ращвести войска,отвести от линии фронта с укрепленных позиций,перестать стрелять,договорится посредине,разминировать полосы и мосты,пожарить шашлыки.
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02.09.2022 01:36 Відповісти
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02.09.2022 06:21 Відповісти
беневтика можно поздравить - ему осталось недолго править...
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02.09.2022 06:39 Відповісти
Він як курча що бігає вже без голови, залишилось тільки общипати.
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02.09.2022 11:37 Відповісти
А мог би після війни.
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02.09.2022 08:17 Відповісти
На рабZee после взрывов домов в Москве и т.д.,потопления Курска, расстрела детей Беслана и Отправления людей в Норд Осте...путлера называли Бедоносец...
В Киеве сидит такой же чувак...вам не кажется так?
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02.09.2022 08:56 Відповісти
У парашії маленький бідоносець - він править аж 20 років. Наш бункерний клоун, тільки за три роки встиг відправити на той світ 100 тис чол від ковіду, більше 100 тис під час війни, просрати 25% території країни, 5 млн громадян викинути з країни і це не кінець. Йому ще два роки сидіти на троні. Я з жахом уявляю скільки тисяч людей ще загине із-за тупості цього клоунського вилупка.
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02.09.2022 10:27 Відповісти
через полгода войны вышел указ --- вова в глазах ***** не побачив миру
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02.09.2022 09:45 Відповісти
Сам видав указ два роки тому, сам його і скасував. Імітація бурхливої діяльності.
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02.09.2022 10:22 Відповісти
МОЖЕ ТАКА ЛЮДИНА ЗМІНИТИСЯ ?
Зе який става на коліна перед путіним
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02.09.2022 10:55 Відповісти
скасуватєль фіговий
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02.09.2022 11:04 Відповісти
За мародерство с гуманитаркой кто ответит. Или опять морда кирпичом. Офіс президента не при чем
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02.09.2022 12:22 Відповісти
 
 