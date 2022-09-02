Зеленський скасував укази про утворення Тристоронньої контактної групи

Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про утворення та персональний склад делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Відповідний указ №621/2022 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документом, зокрема, визнано таким, що втратив чинність, указ Президента від 5 травня 2020 року № 167/2020 та укази, якими вносилися зміни до нього, яким було утворено українську делегацію в ТКГ й затверджено персональний склад.

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Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України діяла як платформа з реалізації рішень Нормандського формату. До неї входили уповноважені представники України, росії та ОБСЄ.