Зеленський скасував укази про утворення Тристоронньої контактної групи
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Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про утворення та персональний склад делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
Відповідний указ №621/2022 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Документом, зокрема, визнано таким, що втратив чинність, указ Президента від 5 травня 2020 року № 167/2020 та укази, якими вносилися зміни до нього, яким було утворено українську делегацію в ТКГ й затверджено персональний склад.
Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України діяла як платформа з реалізації рішень Нормандського формату. До неї входили уповноважені представники України, росії та ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
Міністр оборони Олексій Резніков,Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк,Голова фракції Слуга народа Давид Арахамія,Нардеп Андрій Костін,Народний депутат, співголова МФО "Кримська платформа" у парламенті Рустем Умєров,Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко,Ексзаступник міністра закордонних справ Олександр Чалий....
Вам не смішно?
2. Навіщо ви взагалі цитуєте пєскова?
3. Ярлики накшталт "поцінувач гундосого" видає в вас фанатика або інфантильну людину, котра мислить дуже простими категоріями.
До чого ви усі біди причепили до Зеленського? Він єдиний винен у всьому? Він єдиний приніс стільки горя? Ліл. Майже уся влада починаючи с 1991 винна у багатьох пройобах. Але у вас усе поділено на чорне та біле: гетьман Порошенко, та сатана Зеленьский, хоча я би лаяв обидвох, бо обидва популісти.
До переговрників у мене багато питань, як і у вас, особливо до арахамії та декількох, але Подоляк вже виправляється. Доречі, що там по вищому військовому керівництву часів Порошенко? Такіх бездарів ще пошукати треба.
Якщо ви навіть не можете сприймати адекватно коментарі без вигадувань, то все ж таки ви, а не я, примудряєетесь дезінформувати самі себе навіть без русні.
"у Генштабі у оперативному відділенні розробяє та організує всі операції ЗСУ"
Що-що? У вас якась таємна інформація, котру ніхто не знає?
пруфи від рашистів??? Ви тут усі **** дались? А далі пішла вже відверта маячня!!!
Александр Александров 7*******
Для особливо обдарованих: русня завжди бреше и крапка.
І чого читати Ваші безстолкові висери?
Ну а спіч про таємну інформацію... це підтвердження повної некомпетентності!! А то може для Вас таємна інформація, що операції взагалом організовує Генштаб? Ще раз порада! Не лізь туди , де нічого не розумієш.
"посадою начальника оперативного відділу Генштаба"
Так що це за посада? Де це написано? Зможете дати посилання на опис та підтвердження ваших заяв про " у Генштабі у оперативному відділенні розробяє та організує всі операції ЗСУ" ? (Особливо по пункту "організує всі операції ЗСУ")
зрозуміло, далі пійшли лайки та образи. Цей фанатик Порошенко зламався, несіть наступного.
Я з тобою у такому тоні спікуюсь з самого початку. З лайном тільки так і по іншому ніяк. А от як ти особово перемагаєш фразою...що фанатик Пороха зламався... тут вже навіть сміятися не хочеться. Відверто дурновате створіння з дурноватими дописами робить висновки стосовно своєї перемоги...))).
Доречі, давно ви були у психіатра? Бо вам же якось доведеться далі жити в країні, де переважна більшість громадян зовсім не розділяють ваш істеричний фанатизм та вашу поведінку до оточуючих.
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339
В Киеве сидит такой же чувак...вам не кажется так?
Зе який става на коліна перед путіним