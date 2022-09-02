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Отключение Запорожской АЭС не снизит ядерную угрозу, - Галущенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Отключение Запорожской атомной электростанции не уменьшит потенциальную ядерную угрозу.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если станция (ЗАЭС. – Ред.) не работает и не выдает электроэнергию, но на ней находится ядерный материал, а это очевидно он находится в активной зоне и в бассейнах выдержки и в хранилище отработанного ядерного топлива. То пока там есть ядерный материал - есть ядерная опасность", - подчеркнул министр.
Галущенко отметил, что выдает ли станция энергию в сеть или не выдает на самом деле не влияет на вопросы ядерной безопасности.
Топ комментарии
+5 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий02.09.2022 01:20
+3 Сёма Сумкин
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+2 Остап Покотило
показать весь комментарий02.09.2022 01:10
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для этого реакторы останавливают и расхолаживают...
И ещё одно заблуждение - про расхолаживание реактора, что типа выключил его и он там стоит сам охлаждается. А то, что при этом надо через него прогнать чертову уйму охлаждающей жидкости, и на это требуется электроэнергии чуть ли не больше, чем этот реактор вырабатывал, обычно как-то упускается из виду. Сейчас реакторы на ЗАЭС останавливали потому, что не было рабочих ЛЭП, по которым можно передавать электричество. Но проблема в том, что эти ЛЭП нужны, когда реактор работает, и они же тоже нужны, когда он не работает. Иначе будет Фукусима. Там ведь цунами не сломало АЭС, оно просто тупо отключило все линии электропередач, которые подходили к станции...
не стал писать, ибо всё одно многие не поймут.
Двохконтурний. Його "зсередини" розгоном, як у Чорнобилі, заіпуцця грохати, а зовні тільки ядерною і то під сумнівом
Напоите их там каким-нибудь чайком
наверное будет учить физиков и математиков,
а то есть дефицит
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