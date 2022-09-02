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Отключение Запорожской АЭС не снизит ядерную угрозу, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аес

Отключение Запорожской атомной электростанции не уменьшит потенциальную ядерную угрозу.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если станция (ЗАЭС. – Ред.) не работает и не выдает электроэнергию, но на ней находится ядерный материал, а это очевидно он находится в активной зоне и в бассейнах выдержки и в хранилище отработанного ядерного топлива. То пока там есть ядерный материал - есть ядерная опасность", - подчеркнул министр.

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Галущенко отметил, что выдает ли станция энергию в сеть или не выдает на самом деле не влияет на вопросы ядерной безопасности.
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Топ комментарии
+5
значит нужно вытянуть стержни, затолкать их кацапам в жопы и отправить домой......
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02.09.2022 01:20
+3
выброс в случае разрушения реактора, будет значительно ниже.
для этого реакторы останавливают и расхолаживают...
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02.09.2022 01:01
+2
Тільки відключення від Запорізької АЕС оккупантів ліквідує ядерну загрозу .
Напоите их там каким-нибудь чайком
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02.09.2022 01:10
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выброс в случае разрушения реактора, будет значительно ниже.
для этого реакторы останавливают и расхолаживают...
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02.09.2022 01:01 Ответить
Весьма распространенное заблуждение. Если герметичная оболочка реактора разрушена, на самом деле слабо влияет то, работал ли в это время реактор, или был заглушен. Ядерщики загрязнение меряют в кюри, так вот в этих самых кюри количество изотопов попавших во внешнюю среду от этого никак не меняется.
И ещё одно заблуждение - про расхолаживание реактора, что типа выключил его и он там стоит сам охлаждается. А то, что при этом надо через него прогнать чертову уйму охлаждающей жидкости, и на это требуется электроэнергии чуть ли не больше, чем этот реактор вырабатывал, обычно как-то упускается из виду. Сейчас реакторы на ЗАЭС останавливали потому, что не было рабочих ЛЭП, по которым можно передавать электричество. Но проблема в том, что эти ЛЭП нужны, когда реактор работает, и они же тоже нужны, когда он не работает. Иначе будет Фукусима. Там ведь цунами не сломало АЭС, оно просто тупо отключило все линии электропередач, которые подходили к станции...
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02.09.2022 10:22 Ответить
ждем решение МАГАТЭ, США уже свою позицию за остановку высказали.

не стал писать, ибо всё одно многие не поймут.
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02.09.2022 10:48 Ответить
100500! БРАВІСИМО!

Двохконтурний. Його "зсередини" розгоном, як у Чорнобилі, заіпуцця грохати, а зовні тільки ядерною і то під сумнівом
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02.09.2022 13:29 Ответить
Тільки відключення від Запорізької АЕС оккупантів ліквідує ядерну загрозу .
Напоите их там каким-нибудь чайком
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02.09.2022 01:10 Ответить
значит нужно вытянуть стержни, затолкать их кацапам в жопы и отправить домой......
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02.09.2022 01:20 Ответить
Кто же это сделает? Уж лучше их чем-то угостить
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02.09.2022 01:40 Ответить
министр купил диплом и занялся научной деятельностью,
наверное будет учить физиков и математиков,
а то есть дефицит
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02.09.2022 05:55 Ответить
Якщо наш КабМін розпустити на час війни то неякої шкоди не буде. Галущенко теж о тем.
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02.09.2022 08:07 Ответить
Та що ви пропонуєте ,Путін тільки зрадіє якщо хтось зробити з ним ці дії! Бо стара срака вже нiкого не цiкавить.
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02.09.2022 08:49 Ответить
Зате, тоді йому вже буде не до війни, коли його в сраку будуть регулярно любити наприклад якісь умовні негри з Камеруну, чи Габону
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02.09.2022 09:31 Ответить
Його регулярно шпилять з часів студента в кгб...
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02.09.2022 13:23 Ответить
я думаю, що ще раніше, з підліткових років, десь там в під'їздах, та підвалах...
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02.09.2022 14:04 Ответить
Не ті роки троха... Якби, то не взяли б у структуру. Будь-яку. До кінця 80-х...
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02.09.2022 15:36 Ответить
Цей правозавшець-іканамістик забугорський най для початку ЕЛЕМЕНТАРНЕ в технікумі енергетичному поцікавиться, що може "угражать" на двохконтурному блоці, коли він не задіяний у зв'язку з зупинкою турбіни, блд... Меле шось, "нє пріхадя в сазнаніє"... Аби Народ дістав страхи. "

Мудрий, як фіра гною після руських"©
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02.09.2022 13:15 Ответить
 
 