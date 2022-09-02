Відключення Запорізької АЕС не зменшить ядерну загрозу, - Галущенко

Відключення Запорізької атомної електростанції не зменшить потенційну ядерну загрозу.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо станція (ЗАЕС. - Ред.) не працює і не видає електроенергію, але на ній перебуває ядерний матеріал, а це очевидно він перебуває в активній зоні і в басейнах витримки і в сховищі відпрацьованого ядерного палива. То поки там є ядерний матеріал є ядерна небезпека", - наголосив міністр.

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Галущенко зазначив, що те чи видає станція енергію в мережу чи не видає насправді не впливає на питання ядерної безпеки.