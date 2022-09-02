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Відключення Запорізької АЕС не зменшить ядерну загрозу, - Галущенко
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Відключення Запорізької атомної електростанції не зменшить потенційну ядерну загрозу.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо станція (ЗАЕС. - Ред.) не працює і не видає електроенергію, але на ній перебуває ядерний матеріал, а це очевидно він перебуває в активній зоні і в басейнах витримки і в сховищі відпрацьованого ядерного палива. То поки там є ядерний матеріал є ядерна небезпека", - наголосив міністр.
Галущенко зазначив, що те чи видає станція енергію в мережу чи не видає насправді не впливає на питання ядерної безпеки.
Топ коментарі
+5 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар02.09.2022 01:20
+3 Сёма Сумкин
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+2 Остап Покотило
показати весь коментар02.09.2022 01:10
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Будь ласка, зачекайте...
для этого реакторы останавливают и расхолаживают...
И ещё одно заблуждение - про расхолаживание реактора, что типа выключил его и он там стоит сам охлаждается. А то, что при этом надо через него прогнать чертову уйму охлаждающей жидкости, и на это требуется электроэнергии чуть ли не больше, чем этот реактор вырабатывал, обычно как-то упускается из виду. Сейчас реакторы на ЗАЭС останавливали потому, что не было рабочих ЛЭП, по которым можно передавать электричество. Но проблема в том, что эти ЛЭП нужны, когда реактор работает, и они же тоже нужны, когда он не работает. Иначе будет Фукусима. Там ведь цунами не сломало АЭС, оно просто тупо отключило все линии электропередач, которые подходили к станции...
не стал писать, ибо всё одно многие не поймут.
Двохконтурний. Його "зсередини" розгоном, як у Чорнобилі, заіпуцця грохати, а зовні тільки ядерною і то під сумнівом
Напоите их там каким-нибудь чайком
наверное будет учить физиков и математиков,
а то есть дефицит
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