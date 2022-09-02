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Відключення Запорізької АЕС не зменшить ядерну загрозу, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес

Відключення Запорізької атомної електростанції не зменшить потенційну ядерну загрозу.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо станція (ЗАЕС. - Ред.) не працює і не видає електроенергію, але на ній перебуває ядерний матеріал, а це очевидно він перебуває в активній зоні і в басейнах витримки і в сховищі відпрацьованого ядерного палива. То поки там є ядерний матеріал є ядерна небезпека", - наголосив міністр.

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Галущенко зазначив, що те чи видає станція енергію в мережу чи не видає насправді не впливає на питання ядерної безпеки.
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Топ коментарі
+5
значит нужно вытянуть стержни, затолкать их кацапам в жопы и отправить домой......
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02.09.2022 01:20
+3
выброс в случае разрушения реактора, будет значительно ниже.
для этого реакторы останавливают и расхолаживают...
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02.09.2022 01:01
+2
Тільки відключення від Запорізької АЕС оккупантів ліквідує ядерну загрозу .
Напоите их там каким-нибудь чайком
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02.09.2022 01:10
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выброс в случае разрушения реактора, будет значительно ниже.
для этого реакторы останавливают и расхолаживают...
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02.09.2022 01:01 Відповісти
Весьма распространенное заблуждение. Если герметичная оболочка реактора разрушена, на самом деле слабо влияет то, работал ли в это время реактор, или был заглушен. Ядерщики загрязнение меряют в кюри, так вот в этих самых кюри количество изотопов попавших во внешнюю среду от этого никак не меняется.
И ещё одно заблуждение - про расхолаживание реактора, что типа выключил его и он там стоит сам охлаждается. А то, что при этом надо через него прогнать чертову уйму охлаждающей жидкости, и на это требуется электроэнергии чуть ли не больше, чем этот реактор вырабатывал, обычно как-то упускается из виду. Сейчас реакторы на ЗАЭС останавливали потому, что не было рабочих ЛЭП, по которым можно передавать электричество. Но проблема в том, что эти ЛЭП нужны, когда реактор работает, и они же тоже нужны, когда он не работает. Иначе будет Фукусима. Там ведь цунами не сломало АЭС, оно просто тупо отключило все линии электропередач, которые подходили к станции...
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02.09.2022 10:22 Відповісти
ждем решение МАГАТЭ, США уже свою позицию за остановку высказали.

не стал писать, ибо всё одно многие не поймут.
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02.09.2022 10:48 Відповісти
100500! БРАВІСИМО!

Двохконтурний. Його "зсередини" розгоном, як у Чорнобилі, заіпуцця грохати, а зовні тільки ядерною і то під сумнівом
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02.09.2022 13:29 Відповісти
Тільки відключення від Запорізької АЕС оккупантів ліквідує ядерну загрозу .
Напоите их там каким-нибудь чайком
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02.09.2022 01:10 Відповісти
значит нужно вытянуть стержни, затолкать их кацапам в жопы и отправить домой......
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02.09.2022 01:20 Відповісти
Кто же это сделает? Уж лучше их чем-то угостить
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02.09.2022 01:40 Відповісти
министр купил диплом и занялся научной деятельностью,
наверное будет учить физиков и математиков,
а то есть дефицит
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02.09.2022 05:55 Відповісти
Якщо наш КабМін розпустити на час війни то неякої шкоди не буде. Галущенко теж о тем.
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02.09.2022 08:07 Відповісти
Та що ви пропонуєте ,Путін тільки зрадіє якщо хтось зробити з ним ці дії! Бо стара срака вже нiкого не цiкавить.
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02.09.2022 08:49 Відповісти
Зате, тоді йому вже буде не до війни, коли його в сраку будуть регулярно любити наприклад якісь умовні негри з Камеруну, чи Габону
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02.09.2022 09:31 Відповісти
Його регулярно шпилять з часів студента в кгб...
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02.09.2022 13:23 Відповісти
я думаю, що ще раніше, з підліткових років, десь там в під'їздах, та підвалах...
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02.09.2022 14:04 Відповісти
Не ті роки троха... Якби, то не взяли б у структуру. Будь-яку. До кінця 80-х...
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02.09.2022 15:36 Відповісти
Цей правозавшець-іканамістик забугорський най для початку ЕЛЕМЕНТАРНЕ в технікумі енергетичному поцікавиться, що може "угражать" на двохконтурному блоці, коли він не задіяний у зв'язку з зупинкою турбіни, блд... Меле шось, "нє пріхадя в сазнаніє"... Аби Народ дістав страхи. "

Мудрий, як фіра гною після руських"©
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02.09.2022 13:15 Відповісти
 
 