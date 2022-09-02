ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки, - Братчук. ФОТО

ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Координатами наши Силы обеспечили бойцы Движения Сопротивления "Південь" Украинской Добровольческой Армии", - отмечает он.

Братчук также публикует видео, на котором зафиксирован результат прилета.

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