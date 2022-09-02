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ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки, - Братчук. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Координатами наши Силы обеспечили бойцы Движения Сопротивления "Південь" Украинской Добровольческой Армии", - отмечает он.

Братчук также публикует видео, на котором зафиксирован результат прилета.

ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки, - Братчук 01

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Топ комментарии
+32
Согласно изданию Der Spiegel, немецкие военные прямо сейчас готовят для передаче ВСУ три десятка инженерных машин, в том числе - укладчики понтонов, амфибии, а также две эвакуационные машины. Они выполнены на базе основного боевого танка Leopard I и находились в консервации, поскольку им на смену пришли более новые машины. Причем, это сделано не потому, что техника морально устарела, а по причине недостаточной грузоподъемности понтонов. Они были рассчитаны на обеспечение переправы для ОБТ Leopard I и имеют предельную грузоподъемность 55 тонн, а ОБТ Leopard IІ имеет массу свыше 60 тонн и потому под него была разработана более тяжелая система.



С учетом того, что танки, которые используют ВСУ, имеют массу около 40 тонн, то эти машины будут как раз кстати и с лихвой обеспечат потребности наших войск. Причем, именно эта техника сменила предыдущее поколение машин М48, и включила новые конструктивные подходы и в частности, полностью переработана технология развертывания переправы. Если раньше 22 метра пролета переправы поднимались вертикально и только после этого укладывались в нужное место, что сильно демаскировало место работы, то машины, которые прийдут в Украину, выдвигают пролеты не задирая их вверх. И стыковка отдельных пролетов тоже происходит в горизонтальном положении, что дает нужные условия маскировки.

И что еще здесь важно. Именно эта техника не попадает под определение «вооружения», поскольку на машинах не смонтировано никакого оружия. А раз так, то процедуры оформления - намного проще. Из материала прямо не видно, когда предполагается поставить именно эту технику, но скорее всего, мы ее увидим уже в работе, без анонсов. И возможно, все это зайдет вместе с системами ПВО, которые Германия тоже готовила к передаче… Хотя, не исключено, что все это уже зашло и когда прийдет время переправляться на правый берег Днепра, все уже будет на месте. Вместо барж, которые сварили между собой орки, мы будем оперировать высокотехнологичным оборудованием, которое позволит быстро и точно выполнять задачи по преследованию и уничтожению врага. В общем, процесс идет, и идет он в нужном направлении.
anti-colorados
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02.09.2022 07:02
+27
Після визволення Правого берега маємо відразу звільняти Нову Каховки та перекривати воду на Крим. Крисчанє на рєзіновую попу присядуть, коли під час спєцобосрації вони знову без води залишаться. Бачу, що німці вірять в ЗСУ
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02.09.2022 07:42
+20
прямо сейчас противник, в своих пабликах, основываясь на том, что орки сообщают с передка, демонстрируют вот такую ситуацию:


Все это надо воспринимать с известной долей скепсиса и понимать, что именно они так все это себе представляют. А как оно там на самом деле - кто его знает.
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02.09.2022 06:53
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прямо сейчас противник, в своих пабликах, основываясь на том, что орки сообщают с передка, демонстрируют вот такую ситуацию:


Все это надо воспринимать с известной долей скепсиса и понимать, что именно они так все это себе представляют. А как оно там на самом деле - кто его знает.
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02.09.2022 06:53 Ответить
Портянь, ***** шла.
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02.09.2022 11:10 Ответить
Я так розумію ти єдиний, хто вирвався з цього мішка і одразу рванув регатись на Цензорі. Стріми боїв маєш?
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02.09.2022 11:27 Ответить
Kot Wasilij

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Реєстрація:02.09.2022
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02.09.2022 12:16 Ответить
Добрый денью. А можно ссылочку на такую карту?
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02.09.2022 14:06 Ответить
Вот, вроде отсюда
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03.09.2022 13:33 Ответить
Вроде есть более новая карта, но стоит понимать, что абсолютно все карты, где полосочками рисуют линии фронта, это фантазии. В зоне боевых действий никто не стоит друг напротив друга в линию. "Линия обороны" это всегда в переносном смысле, так как никаких линий в реальности нет. Оборона строится вокруг укреплений и когда происходит атака, то все линии фронта выглядят кружочками вокруг этих укреплений.
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02.09.2022 14:27 Ответить
Согласно изданию Der Spiegel, немецкие военные прямо сейчас готовят для передаче ВСУ три десятка инженерных машин, в том числе - укладчики понтонов, амфибии, а также две эвакуационные машины. Они выполнены на базе основного боевого танка Leopard I и находились в консервации, поскольку им на смену пришли более новые машины. Причем, это сделано не потому, что техника морально устарела, а по причине недостаточной грузоподъемности понтонов. Они были рассчитаны на обеспечение переправы для ОБТ Leopard I и имеют предельную грузоподъемность 55 тонн, а ОБТ Leopard IІ имеет массу свыше 60 тонн и потому под него была разработана более тяжелая система.



С учетом того, что танки, которые используют ВСУ, имеют массу около 40 тонн, то эти машины будут как раз кстати и с лихвой обеспечат потребности наших войск. Причем, именно эта техника сменила предыдущее поколение машин М48, и включила новые конструктивные подходы и в частности, полностью переработана технология развертывания переправы. Если раньше 22 метра пролета переправы поднимались вертикально и только после этого укладывались в нужное место, что сильно демаскировало место работы, то машины, которые прийдут в Украину, выдвигают пролеты не задирая их вверх. И стыковка отдельных пролетов тоже происходит в горизонтальном положении, что дает нужные условия маскировки.

И что еще здесь важно. Именно эта техника не попадает под определение «вооружения», поскольку на машинах не смонтировано никакого оружия. А раз так, то процедуры оформления - намного проще. Из материала прямо не видно, когда предполагается поставить именно эту технику, но скорее всего, мы ее увидим уже в работе, без анонсов. И возможно, все это зайдет вместе с системами ПВО, которые Германия тоже готовила к передаче… Хотя, не исключено, что все это уже зашло и когда прийдет время переправляться на правый берег Днепра, все уже будет на месте. Вместо барж, которые сварили между собой орки, мы будем оперировать высокотехнологичным оборудованием, которое позволит быстро и точно выполнять задачи по преследованию и уничтожению врага. В общем, процесс идет, и идет он в нужном направлении.
anti-colorados
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02.09.2022 07:02 Ответить
два тижні тому показували, що їх передають, мабуть вже у "роботі"
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02.09.2022 07:09 Ответить
Після визволення Правого берега маємо відразу звільняти Нову Каховки та перекривати воду на Крим. Крисчанє на рєзіновую попу присядуть, коли під час спєцобосрації вони знову без води залишаться. Бачу, що німці вірять в ЗСУ
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02.09.2022 07:42 Ответить
не верят. Это глубоко личное - олаф на ********* обиделся.
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02.09.2022 07:49 Ответить
Згодна з вами.
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02.09.2022 08:42 Ответить
Лохбонэвтик на гавно изойдёт, но не даст перекрыть воду в Крым. За воду ему уже деньги кацапами заплачены, отдавать их назад - смерти подобно
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02.09.2022 08:56 Ответить
Так у нього є добрячий шанс не віддавати, а кинути кацапів на бабки. А щоб новічком не нагодували, то хочеш-не хочеш, а доведеться працювати на перемогу
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02.09.2022 09:18 Ответить
А кто его спрашивать будет?
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02.09.2022 14:35 Ответить
Боюся що це буде дуже складно. Кацапи на вiдмiну вiд нас не залишать мости цiлими, а переправлятися пiд обстрiлами це дуже великi втрати якщо взагалi це вдасться. Хiба що через Запорiжя
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02.09.2022 10:08 Ответить
звісно що форсувати Дніпро ніхто в здоровому глузді не буд
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02.09.2022 10:42 Ответить
перекрити дамбу тілами отих 15 тисяч рашистских потвор, що зараз сидять на Херсонщині
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02.09.2022 12:00 Ответить
"И что еще здесь важно. Именно эта техника не попадает под определение «вооружения».."
Идет война, а тут играются с определениями.. Во время второй Мировой американцы тоже так определяли что посылать по ЛендЛизу в помощь Советам?
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02.09.2022 10:46 Ответить
так это и не американцы
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02.09.2022 14:38 Ответить
Дуже добре! На один шлях постачання менше!
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02.09.2022 09:44 Ответить
Ситуація під херсоном на день сьогоднішній виглядвє так (за версією ISW)https://understandingwar.org/sites/default/files/Russian%20Operations%20Assessments%20September%201.pdf
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02.09.2022 11:14 Ответить
Наші красунчики, бережи вас Господь
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02.09.2022 11:20 Ответить
Во как. Координаты дают партизаны, а где же не имеющее аналохов всевидящее око аля Притула? Чмут бегает, опять деньги на беспилотники собирает.
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02.09.2022 14:05 Ответить
Давай вместе поднатужимся, а то очень сложный вопрос, много айкью надо, чтоб ответить. Может быть на орбите Земли, как ты думаешь?
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02.09.2022 14:41 Ответить
Фотографує окопи орків на марсі.
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02.09.2022 15:25 Ответить
І ти вже звісно вніс свої кровні стопицот мільёнів?
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02.09.2022 15:59 Ответить
Я не беня. Мильенами не оперирую. Но на беспилотники денег перечислил. Вместо этого черная дырка. И в той финской дырке оказался замешан работник роскосмоса, а другой делец под американскими санкциями за, опять же, темные дела с тем самым роскосмосом. И указивка с самого верха пиарить эту сделку. С чего бы это? Айкью хватит?
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03.09.2022 00:43 Ответить
 
 