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ЗСУ вразили ворожу переправу у районі Нової Каховки, - Братчук. ФОТО
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ЗСУ вразили ворожу переправу у районі Нової Каховки на Херсонщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Координатами наші Сили забезпечили бійці Руху Опору "Південь" Української Добровольчої Армії", - зазначає він.
Братчук також публікує відео, на якому зафіксовано результат прильоту.
Топ коментарі
+32 Urs
показати весь коментар02.09.2022 07:02
+27 vadyan
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+20 Urs
показати весь коментар02.09.2022 06:53
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Все это надо воспринимать с известной долей скепсиса и понимать, что именно они так все это себе представляют. А как оно там на самом деле - кто его знает.
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Реєстрація:02.09.2022
С учетом того, что танки, которые используют ВСУ, имеют массу около 40 тонн, то эти машины будут как раз кстати и с лихвой обеспечат потребности наших войск. Причем, именно эта техника сменила предыдущее поколение машин М48, и включила новые конструктивные подходы и в частности, полностью переработана технология развертывания переправы. Если раньше 22 метра пролета переправы поднимались вертикально и только после этого укладывались в нужное место, что сильно демаскировало место работы, то машины, которые прийдут в Украину, выдвигают пролеты не задирая их вверх. И стыковка отдельных пролетов тоже происходит в горизонтальном положении, что дает нужные условия маскировки.
И что еще здесь важно. Именно эта техника не попадает под определение «вооружения», поскольку на машинах не смонтировано никакого оружия. А раз так, то процедуры оформления - намного проще. Из материала прямо не видно, когда предполагается поставить именно эту технику, но скорее всего, мы ее увидим уже в работе, без анонсов. И возможно, все это зайдет вместе с системами ПВО, которые Германия тоже готовила к передаче… Хотя, не исключено, что все это уже зашло и когда прийдет время переправляться на правый берег Днепра, все уже будет на месте. Вместо барж, которые сварили между собой орки, мы будем оперировать высокотехнологичным оборудованием, которое позволит быстро и точно выполнять задачи по преследованию и уничтожению врага. В общем, процесс идет, и идет он в нужном направлении.
anti-colorados
Идет война, а тут играются с определениями.. Во время второй Мировой американцы тоже так определяли что посылать по ЛендЛизу в помощь Советам?