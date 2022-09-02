Мужчинам пока не дают возможности уехать за границу под залог.
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Власти пока решили отложить введение возможности для военнообязанных мужчин уехать за границу под залог. Новация должна была заработать с 1 сентября.
Об этом сообщил"слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, подписание постановления о введении возможности уехать за границу, оставив залог в 200 тыс. грн, отложил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Гетманцев поддерживает решение премьера. "Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без соответствующих расчетов, что, разумеется, не смогло убедить общество в его целесообразности", – пишет он.
Напомним, с 1 сентября в Украине планировалось разрешить военнообязанным украинцам выезжать из Украины на 7 дней, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен.
Воспользоваться такой услугой могли бы ФЛП и юридические лица частной формы собственности.
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Сьогодні 187-й день повномасштабної війни Росії проти України. За словами головнокомандувача ЗСУ, за Україну віддали життя уже 9 000 наших захисників. За повідомленнями різних джерел, кількість загиблих мирних жителів лише в Маріуполі сягає 87 000 людей.
Зруйновано українські міста, окупована п'ята частина території України, падіння економіки, щоденні обстріли та опалювальний сезон ставлять перед українцями питання виживання як ніколи гостро.
Мільйони наших співвітчизників уже покинули Україну, в основному жінки та діти. У полоні перебувають сотні наших військових, проти генерала, який успішно командував обороною підступів до Києва, порушено кримінальну справу. З іншого генерала, який успішно командував обороною Миколаєва, досі не зняті уже очевидно безпідставні звинувачення.
В цей самий час, радник керівника ОП Андрія Єрмака Сергій Лещенко відвідує вечірку, одягнувши футболку з портретом президента. Сергій Лещенко також все ще є членом наглядової ради Укрзалізниці, де отримує зарплату у розмірі 242 тисячі гривень на місяць - небачена сума для українців, багато з яких втратили роботу, дім, майно та змушені були почати життя з початку через напад Росії.
На щастя та завдяки вмінням і самопожертві українських військових, на значній частині України сьогодні дійсно можна проводити вечірки.
Однак, наше запитання в іншому - чи вважаєте ви таку публічну комунікацію представника влади коректною? Чи є доречним людині, яка представляє владу країни у стані війни, публікувати фото власних розваг тоді, коли величезна кількість українців втратила і втрачає рідних, друзів, життя?
Sharp's
Конституція, закони - срала зелена братія на них з великих печерських пагорбів. Шмигаль тепер в нас замість Конституції і законів. Мрія, просто мрія, а не країна!
такие залоги и для тех ,у кого таких финансовых возможностей нет !
А тікати за 200 тисяч - це явно перебор. Ніякий дурак не буде платити ТАКУ суму, щоб просто втікти. Бо звільненя від служби в армії коштує всього 500 доларів (може в інших регіонах дорожче, но явно НЕ 200 тисяч).
Рада реально тупить, що ссикує вводити ці застави на 200к. Реально могла би заробити грошей)) якщо найдуться дурні що почнуть так дорого тікати. Якась тисяча так втече, і одразу +200 міліонів в бюджет.
Далі на себе...
Тому краще не хваліться а то до ваших прийдуть і поставлять план..