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Новости ОбществоВойна в Украине
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Мужчинам пока не дают возможности уехать за границу под залог.

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

заробітчани,кордон,мігранти,мігрант,чоловік,чоловіки

Власти пока решили отложить введение возможности для военнообязанных мужчин уехать за границу под залог. Новация должна была заработать с 1 сентября.

Об этом сообщил"слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подписание постановления о введении возможности уехать за границу, оставив залог в 200 тыс. грн, отложил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Гетманцев поддерживает решение премьера. "Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без соответствующих расчетов, что, разумеется, не смогло убедить общество в его целесообразности", – пишет он.

Читайте также: С 1 сентября заработает программа "єВідрядження", которая позволит военнообязанным украинцам выезжать за границу под залог

Напомним, с 1 сентября в Украине планировалось разрешить военнообязанным украинцам выезжать из Украины на 7 дней, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен.

Воспользоваться такой услугой могли бы ФЛП и юридические лица частной формы собственности.

Мужчинам пока не дают возможности уехать за границу под залог. 01
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Топ комментарии
+14
Шановні читачі, у нас є непросте запитання. Воно стосується етики та моралі.

Сьогодні 187-й день повномасштабної війни Росії проти України. За словами головнокомандувача ЗСУ, за Україну віддали життя уже 9 000 наших захисників. За повідомленнями різних джерел, кількість загиблих мирних жителів лише в Маріуполі сягає 87 000 людей.

Зруйновано українські міста, окупована п'ята частина території України, падіння економіки, щоденні обстріли та опалювальний сезон ставлять перед українцями питання виживання як ніколи гостро.

Мільйони наших співвітчизників уже покинули Україну, в основному жінки та діти. У полоні перебувають сотні наших військових, проти генерала, який успішно командував обороною підступів до Києва, порушено кримінальну справу. З іншого генерала, який успішно командував обороною Миколаєва, досі не зняті уже очевидно безпідставні звинувачення.

В цей самий час, радник керівника ОП Андрія Єрмака Сергій Лещенко відвідує вечірку, одягнувши футболку з портретом президента. Сергій Лещенко також все ще є членом наглядової ради Укрзалізниці, де отримує зарплату у розмірі 242 тисячі гривень на місяць - небачена сума для українців, багато з яких втратили роботу, дім, майно та змушені були почати життя з початку через напад Росії.

На щастя та завдяки вмінням і самопожертві українських військових, на значній частині України сьогодні дійсно можна проводити вечірки.

Однак, наше запитання в іншому - чи вважаєте ви таку публічну комунікацію представника влади коректною? Чи є доречним людині, яка представляє владу країни у стані війни, публікувати фото власних розваг тоді, коли величезна кількість українців втратила і втрачає рідних, друзів, життя?
Sharp's
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02.09.2022 08:59
+14
Вільна країна свободних людей))) Справедливість і рівність перед законом аж гуде.

Конституція, закони - срала зелена братія на них з великих печерських пагорбів. Шмигаль тепер в нас замість Конституції і законів. Мрія, просто мрія, а не країна!
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02.09.2022 09:04
+13
А гетьманцева ( друга агента фсб Сивковича) ВСЕ РАВНО НАДО НА ГИЛЯКУ - бо він економику України гробить
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02.09.2022 09:01
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02.09.2022 08:58 Ответить
Шановні читачі, у нас є непросте запитання. Воно стосується етики та моралі.

Сьогодні 187-й день повномасштабної війни Росії проти України. За словами головнокомандувача ЗСУ, за Україну віддали життя уже 9 000 наших захисників. За повідомленнями різних джерел, кількість загиблих мирних жителів лише в Маріуполі сягає 87 000 людей.

Зруйновано українські міста, окупована п'ята частина території України, падіння економіки, щоденні обстріли та опалювальний сезон ставлять перед українцями питання виживання як ніколи гостро.

Мільйони наших співвітчизників уже покинули Україну, в основному жінки та діти. У полоні перебувають сотні наших військових, проти генерала, який успішно командував обороною підступів до Києва, порушено кримінальну справу. З іншого генерала, який успішно командував обороною Миколаєва, досі не зняті уже очевидно безпідставні звинувачення.

В цей самий час, радник керівника ОП Андрія Єрмака Сергій Лещенко відвідує вечірку, одягнувши футболку з портретом президента. Сергій Лещенко також все ще є членом наглядової ради Укрзалізниці, де отримує зарплату у розмірі 242 тисячі гривень на місяць - небачена сума для українців, багато з яких втратили роботу, дім, майно та змушені були почати життя з початку через напад Росії.

На щастя та завдяки вмінням і самопожертві українських військових, на значній частині України сьогодні дійсно можна проводити вечірки.

Однак, наше запитання в іншому - чи вважаєте ви таку публічну комунікацію представника влади коректною? Чи є доречним людині, яка представляє владу країни у стані війни, публікувати фото власних розваг тоді, коли величезна кількість українців втратила і втрачає рідних, друзів, життя?
Sharp's
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02.09.2022 08:59 Ответить
Крики до неба, я так розумію? Зеленим абсолютно пох, єслі шо.
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02.09.2022 09:16 Ответить
Ляпнули не подумавши як і їхнє божество.
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02.09.2022 09:00 Ответить
А гетьманцева ( друга агента фсб Сивковича) ВСЕ РАВНО НАДО НА ГИЛЯКУ - бо він економику України гробить
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02.09.2022 09:01 Ответить
Як завжди ляпнули чергову херню.
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02.09.2022 09:04 Ответить
Вільна країна свободних людей))) Справедливість і рівність перед законом аж гуде.

Конституція, закони - срала зелена братія на них з великих печерських пагорбів. Шмигаль тепер в нас замість Конституції і законів. Мрія, просто мрія, а не країна!
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02.09.2022 09:04 Ответить
Зате 95квартал з відгодованими пиками випустили без будь якої застави!!!
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02.09.2022 09:05 Ответить
Закон один для всех ,и для богатых ,которым по возможностям
такие залоги и для тех ,у кого таких финансовых возможностей нет !
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02.09.2022 09:06 Ответить
Люди стають багатими, щоб мати більше можливостей. Хочеш мати можливості - будь багатим.
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02.09.2022 11:36 Ответить
хто уміє "домовлятися" уже давно купили білі білети (щоб не боятися повісток на блокпостах, коли їдеш зі місто гуляти, да і взагалі - з білим білетом теж можна виїхати за кордон).

А тікати за 200 тисяч - це явно перебор. Ніякий дурак не буде платити ТАКУ суму, щоб просто втікти. Бо звільненя від служби в армії коштує всього 500 доларів (може в інших регіонах дорожче, но явно НЕ 200 тисяч).

Рада реально тупить, що ссикує вводити ці застави на 200к. Реально могла би заробити грошей)) якщо найдуться дурні що почнуть так дорого тікати. Якась тисяча так втече, і одразу +200 міліонів в бюджет.
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02.09.2022 09:07 Ответить
Після "зеленої пилки" від тих мільйонів залишаться лише сльози... пролиті на могилах наших захисників через про**би "зеленої влади"!
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02.09.2022 09:16 Ответить
1500-2000 Євро зарплата різнопрацюючого у Франції (150%) Х на 40 (грубо) = 60 000 - 80 000 грн. / 200 000 грн. = 4-5 місяців (виключаючи житло і їжу)
Далі на себе...
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02.09.2022 10:06 Ответить
У нас також на початку по 1 але потім декількох взяли і стало 5-8 дешевше не рішити...
Тому краще не хваліться а то до ваших прийдуть і поставлять план..
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02.09.2022 11:46 Ответить
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02.09.2022 09:07 Ответить
Виїхати з України - безцінно, якщо у тебе є 200 тисяч на МастерКард)))
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02.09.2022 09:13 Ответить
ЗеКо лайно, злочинно закрили кордони, укр орки, навіть пости пише мовою родичив з рф
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02.09.2022 09:18 Ответить
Ей лошари, які ходили на вибори по-приколу, чому ви нє ржотє?! Смішно, ж правда?!
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02.09.2022 09:39 Ответить
200 тисяч гривень можуть сплатити ті, хто не їде закордон на назаробітки. Це все якийсь абсурд. Всі перемоги з екранів, вибачте до заду, якщо в країні таке відбувається. Ті хто таке підтримує, це чистий совок, хоч і може казати, що він європеєць.
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02.09.2022 10:36 Ответить
Да пофиг, таких денег все равно нет)
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02.09.2022 10:40 Ответить
Під заставу, це викупляння,як за часів Шевченка.
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02.09.2022 10:43 Ответить
Просто вони розуміють,чим закінчиться таке Є відрядження
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02.09.2022 10:44 Ответить
Многие заплатят, выедут забугор и не вернутся, думаю даже государство это понимает. Заграницей 200 тыс. гривен "рукастому мужику" можно отработать за 3-4 месяца......А полномаштабная война в Украине будет продолжаться долгие годы........
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02.09.2022 10:56 Ответить
Не забудьте, что кроме 200к надо еще чтобы последние полгода была з/п свыше 20к/месяц и с нее были соответствующие взносы в налоговую. Т. е просто 200 заплатить не выйдет.
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02.09.2022 11:02 Ответить
Все було дуже зрозуміло і просто.Це найбільше і лякало пересічного українця.Дати кому завгодно,крім держави,200тис. грн і виїхати-здавалось більш обнадійливим.Не пройде-вернешся,візьмеш автомат і хай попробує не віддати твої кровні.Ось тут і Шмигаль і ,звичайно,Гетьманцев підзібралися.Треба так зробити,щоб з 200 тисяч зразу щось забрати в кишеню,а то виходить,вернувся-верни 200 тисяч,не верувся-200 тисяч ЗСУ.А собі,рідному?
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02.09.2022 11:26 Ответить
А хто там писав "Будь ласка-7 днів ніхто тебе не обмежує ні в чому" так хто тут недолугий зрозуміло це бот Boris Niavchuk
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02.09.2022 12:31 Ответить
КМ та ВР фуйней займаються, ніхто не буде виїджати під заставу!
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02.09.2022 12:09 Ответить
Богато людей не вернеться, тому що там вже сім'я привлаштувалвсь. Так країна своїх людей молодих втрачає. А Запад отримає Европейські руки та голови
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02.09.2022 12:33 Ответить
"Ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов'язаних запропонували рішення інтуїтивно, без відповідних розрахунків..... цiкаво, а коли наша зелена влада почне вiдповiдати за своi розрахунки...
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02.09.2022 22:05 Ответить
 
 