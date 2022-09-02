Чоловікам поки не дають можливості виїхати за кордон під заставу
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Влада поки вирішила відкласти запровадження можливості для військовозобов’язаних чоловіків виїхати за кордон під заставу. Новація мала запрацювати з 1 вересня.
Про це повідомив "слуга народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, підписання постанови про запровадження можливості виїхати за кордон, лишивши заставу у 200 тис. грн, відклав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Гетманцев підтримує рішення прем’єра. "Ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов’язаних запропонували рішення інтуїтивно, без відповідних розрахунків, що, зрозуміло, не змогло переконати суспільство в його доцільності", - пише він.
Нагадаємо, з 1 вересня в Україні планувалось дозволити військовозобов'язаним українцям виїжджати з України на 7 днів, попередньо внісши заставу у 200 тисяч гривень.
Скористатися такою послугою мали б ФОПи і юридичні особи приватної форми власності.
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні 187-й день повномасштабної війни Росії проти України. За словами головнокомандувача ЗСУ, за Україну віддали життя уже 9 000 наших захисників. За повідомленнями різних джерел, кількість загиблих мирних жителів лише в Маріуполі сягає 87 000 людей.
Зруйновано українські міста, окупована п'ята частина території України, падіння економіки, щоденні обстріли та опалювальний сезон ставлять перед українцями питання виживання як ніколи гостро.
Мільйони наших співвітчизників уже покинули Україну, в основному жінки та діти. У полоні перебувають сотні наших військових, проти генерала, який успішно командував обороною підступів до Києва, порушено кримінальну справу. З іншого генерала, який успішно командував обороною Миколаєва, досі не зняті уже очевидно безпідставні звинувачення.
В цей самий час, радник керівника ОП Андрія Єрмака Сергій Лещенко відвідує вечірку, одягнувши футболку з портретом президента. Сергій Лещенко також все ще є членом наглядової ради Укрзалізниці, де отримує зарплату у розмірі 242 тисячі гривень на місяць - небачена сума для українців, багато з яких втратили роботу, дім, майно та змушені були почати життя з початку через напад Росії.
На щастя та завдяки вмінням і самопожертві українських військових, на значній частині України сьогодні дійсно можна проводити вечірки.
Однак, наше запитання в іншому - чи вважаєте ви таку публічну комунікацію представника влади коректною? Чи є доречним людині, яка представляє владу країни у стані війни, публікувати фото власних розваг тоді, коли величезна кількість українців втратила і втрачає рідних, друзів, життя?
Sharp's
Конституція, закони - срала зелена братія на них з великих печерських пагорбів. Шмигаль тепер в нас замість Конституції і законів. Мрія, просто мрія, а не країна!
такие залоги и для тех ,у кого таких финансовых возможностей нет !
А тікати за 200 тисяч - це явно перебор. Ніякий дурак не буде платити ТАКУ суму, щоб просто втікти. Бо звільненя від служби в армії коштує всього 500 доларів (може в інших регіонах дорожче, но явно НЕ 200 тисяч).
Рада реально тупить, що ссикує вводити ці застави на 200к. Реально могла би заробити грошей)) якщо найдуться дурні що почнуть так дорого тікати. Якась тисяча так втече, і одразу +200 міліонів в бюджет.
Далі на себе...
Тому краще не хваліться а то до ваших прийдуть і поставлять план..