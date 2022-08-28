Із 1 вересня запрацює програма "єВідрядження", яка дозволить військовозобов’язаним українцям виїжджати за кордон під заставу

З 1 вересня в Україні запроваджується програма "єВідрядження", яка дозволить військовозобов’язаним українцям виїжджати з України на 7 днів, попередньо внісши заставу у 200 тисяч гривень.

Про те, як працюватиме програма, пояснив член Комітету з питань цифрової трансформації Сергій Штепа в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наразі ця функція працюватиме у тестовому режимі. Як зазначив Кабінет Міністрів, ми хочемо відпрацювати послугу і побачити, чи ця функція дійсно матиме попит", - зазначив він.

Скористатися такою послугою зможуть ФОПи і юридичні особи приватної форми власності.

До того ж, щоб скористатися можливістю виїзду за кордон, потрібно відповідати визначеним критеріям:

своєчасно подати податкову звітність;

не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;

виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тисяч гривень.

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Для того, щоб скористатися послугою "єВідрядження", чоловіку потрібно буде внести заставу в сумі 200 тисяч гривень. За словами Штепи, ці гроші будуть направлятися до держбюджету, якщо людина виїде за кордон та не повернеться.

"Таким чином держава страхується від масового виїзду чоловіків за кордон. Крім того, є обмеження, що термін цієї поїздки наразі становить не більш ніж 7 днів – можливо, його ще переглянуть. Але в цілому, я думаю цього достатньо аби вирішити робочі питання", - пояснив він.

Штепа наголосив, що питання, куди спрямувати заставу буде вирішувати уряд. Водночас, за його словами, представники виконавчої влади уже чітко сказали, що всі ці кошти направлятимуть на ЗСУ.

Окрім цього, за словами Штепи, охочому виїхати, окрім застави, будуть потрібні документи, можливо, не з боку країни, яка запрошує людину, а з боку роботодавця.

"І саме роботодавець нестиме повну відповідальність, тому що ми знаємо, є деякі компанії, які вже практикували надання можливості виїзду за кордон чоловікам у незаконний спосіб. Для того, щоб цього уникнути, саме роботодавець нестиме відповідальність та підтверджуватиме її саме документальним шляхом", - пояснив Штепа.

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