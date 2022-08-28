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Із 1 вересня запрацює програма "єВідрядження", яка дозволить військовозобов’язаним українцям виїжджати за кордон під заставу

прикордонник,кордон

З 1 вересня в Україні запроваджується програма "єВідрядження", яка дозволить військовозобов’язаним українцям виїжджати з України на 7 днів, попередньо внісши заставу у 200 тисяч гривень.

Про те, як працюватиме програма, пояснив член Комітету з питань цифрової трансформації Сергій Штепа в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наразі ця функція працюватиме у тестовому режимі. Як зазначив Кабінет Міністрів, ми хочемо відпрацювати послугу і побачити, чи ця функція дійсно матиме попит", - зазначив він.

Скористатися такою послугою зможуть ФОПи і юридичні особи приватної форми власності.

До того ж, щоб скористатися можливістю виїзду за кордон, потрібно відповідати визначеним критеріям:

  • своєчасно подати податкову звітність;
  • не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;
  • виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тисяч гривень.

Читайте: Виїзд чоловіків за кордон на короткий термін припустимий, але мають бути запобіжники, - нардеп Костенко

Для того, щоб скористатися послугою "єВідрядження", чоловіку потрібно буде внести заставу в сумі 200 тисяч гривень. За словами Штепи, ці гроші будуть направлятися до держбюджету, якщо людина виїде за кордон та не повернеться.

"Таким чином держава страхується від масового виїзду чоловіків за кордон. Крім того, є обмеження, що термін цієї поїздки наразі становить не більш ніж 7 днів – можливо, його ще переглянуть. Але в цілому, я думаю цього достатньо аби вирішити робочі питання", - пояснив він.

Штепа наголосив, що питання, куди спрямувати заставу буде вирішувати уряд. Водночас, за його словами, представники виконавчої влади уже чітко сказали, що всі ці кошти направлятимуть на ЗСУ.

Окрім цього, за словами Штепи, охочому виїхати, окрім застави, будуть потрібні документи, можливо, не з боку країни, яка запрошує людину, а з боку роботодавця.

"І саме роботодавець нестиме повну відповідальність, тому що ми знаємо, є деякі компанії, які вже практикували надання можливості виїзду за кордон чоловікам у незаконний спосіб. Для того, щоб цього уникнути, саме роботодавець нестиме відповідальність та підтверджуватиме її саме документальним шляхом", - пояснив Штепа.

Читайте: Чоловіків без військового досвіду не випускатимуть з України до кінця війни, - Зеленський у відповідь на петицію

Автор: 

відрядження (44) чоловіки (157)


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Топ коментарі
+53
Це легалізація виїзду мажорів.
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28.08.2022 13:46
+40
по суті це легалізація переправлення сцикунів за кордон
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28.08.2022 13:45
+30
конституція для овець які обрали цю владу,шкода тільки другу частину людей які до цирку в країні непричетні
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28.08.2022 14:00
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Остальным на зиму впадать в спячку?
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28.08.2022 14:16 Відповісти
в літаргічний сон)))
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28.08.2022 15:53 Відповісти
Ще одна штопана Штепа..
Відкрило бізнес конкуруючий з прикордонниками. Далі ціни буде демпінгувати..
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28.08.2022 14:17 Відповісти
Вже давно працює програма ******, всі військовозобов'язані на весла і закордон, хорошо придумали.
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28.08.2022 14:20 Відповісти
оце лайхак військовозобов'язаних порівняли зі злочинцями ! премію винахіднику !
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28.08.2022 14:20 Відповісти
А хто проти - того замажуть лайном!
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28.08.2022 15:22 Відповісти
Замість того, щоб дозволити БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ І БУДЬ-ЯКИХ УМОВ умов виїзд за кордон, вони вигадують якісь ідіотські схеми. Вони вже дали збагатитися на рівному місці купі тіньових ділків. Це ніщо інше як свідчення повної і очевидної ТУПОСТІ тих, хто вигадав цю ДЕБІЛЬНУ заборону.
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28.08.2022 14:24 Відповісти
Влада послідовна: з почтку розоружала Україну, потім коли з ху.лом вирішили що вже час настав запустили сюду парашу яка їхала як на парад бо все домовлено, але народ і ЗСУ вчинили супротив, тому вони знову потихеньку розвалюють державу з усіх боків, хоча захід сильно заважае, замість популярізаціі та прославляння захисників країни проявлення турботи і пошани до них знову втюхівають а яка різниця, нахрен захищати країну ми в бункере нам нічого не буде якщо свалите ну і ви валіть в европу розвалюйте її з середини втіляйте в життя лінію ху.ла завалить европу мігрантами. Краще доповідайте народу України що ви робите для війсковополонених азовсталі зелень вилазь з бункера та їдь по світу та моли і борись за життя хлопців та дівчат мізінця яких ти недостоін. Хорош бухать в бункере на ваші опухшіе харі з дермаком огидно вже дивитися
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28.08.2022 14:24 Відповісти
ЗеКодломойские Кучмисты косят бабло круче чем 95 квартал на гастролях в Израиле Греции Турции Латвии и на Кипре...
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28.08.2022 14:24 Відповісти
Не добрий знак, якщо влада вивозить своїх.
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28.08.2022 14:25 Відповісти
Вона давно вже вивезла. Да і самі з переляку березень за кордоном провели.
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28.08.2022 18:53 Відповісти
Я би хотів з'їздити до доньки, провідати.
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28.08.2022 14:26 Відповісти
Чиїй?)
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28.08.2022 14:32 Відповісти
У вас работодатель который платит вам официально от 20к гривен и готов дать все справки?
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28.08.2022 16:32 Відповісти
Сколько выехало колуарских мажоров на шару , по сей день лежащих на лежаках , голубого океана почухивая кокаины ,бесплатно.
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28.08.2022 14:29 Відповісти
Вспомним Викторию Спарц ещё не раз...
Гуманитарку которую ЗеКодомойские контролируют ...поставки вооружений из Пентагона и прочих Британий Бориса Джонсона...все это дозируют ЗеДермаки...
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28.08.2022 14:30 Відповісти
Борьба ЗеКодломойских чуваков из Трускавца с Порошенко продолжается...нас не 73%..нас всего 27%...
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28.08.2022 14:35 Відповісти
все просто - надо собраться всем желающим а одном месте и пойти на прорыв границы пусть попробуют стрелять под телекамеры
вот будет реклама режиму зеленского
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28.08.2022 14:35 Відповісти
Я теж про це думав. Але поки в людей ще є заначки вони на це підуть, в тому числі і я.
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28.08.2022 14:49 Відповісти
Насправді нас таких меншість. Більшість людей будуть кричати що то зрада, що розгойдувати кораблик неможна, що помирати треба усім разом...
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28.08.2022 15:23 Відповісти
Поговорили два дебила.
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28.08.2022 15:38 Відповісти
Гарна ідея. Владі треба ею скористатись, зібрати таких як ви в одному місці і організувати виїзний военкомат. Добрий батальйон вийшов би. Авжеж на фронт таких не відправишь, побрасають зброю і дадуть драпака, але на риття траншей згодиться.
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28.08.2022 16:25 Відповісти
Рити траншеї - це заважати наступу кацапів! Зелена шобла на таке не піде, навіть не мрій!
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28.08.2022 17:14 Відповісти
Що за грошовий ценз! Хто таке прийняв! Зеля затрахав😡
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28.08.2022 14:52 Відповісти
Хотілось би знати авторів цього шедевра. Під заставу випускають обвинувачених! Який дебіл до цього додумався
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28.08.2022 15:05 Відповісти
Чому не "ЗеВідрядження"?
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28.08.2022 15:07 Відповісти
Только дебил может повестись на эту ********,неужели вы *** тупые?Эта херня с Е скиуется сразу в раху.Это просто какой то ******.Нету слов!!!!!!!!!!!!!
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28.08.2022 15:12 Відповісти
на кого работает вся эта Е и наш *******?
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28.08.2022 15:15 Відповісти
***** собі цінник
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28.08.2022 15:27 Відповісти
Зелені довбойоби.
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28.08.2022 15:33 Відповісти
Шмарклю геть !
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28.08.2022 16:34 Відповісти
Так это же официальная взятка чтобы свалить из Украины а россия еще и не начинала мобилизацию.

Так только Зеленский и останется в Украине или тоже присоединится к Армии Монако.
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28.08.2022 15:43 Відповісти
Ви ж приїдете з Німеччини, коли пукін мобілізацію оголосить, я все вірно розумію?
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28.08.2022 15:45 Відповісти
Ну що ви причепились до другорядного, коли, про головне ж він правий -- у вас є 200 тис завдатку, щоб поїхати на відпочинок на 7 днів???
То скажіть -- на кого орієнтовані такі обмеження???
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28.08.2022 15:51 Відповісти
Ви як ніби вперше в Україну приїхали. Зараз в держави немає лишніх грошей, от і придумали схему, як випустити небажаючих воювати людей з лишніми грошима і покращити фінансове становище. Все дуже цинічно. Багатший - виїзджай, бідніший - очікуй на призов.

П.С. Що стосується Німеччнини - то дуже багато людей, які або поїхали до війни, або втекли під час і тепер їх дуже бісить той факт, що всі так само, як і вони виїдуть і не буде більше кому захищати їхнє житло тут, поки вони гроші заробляють.
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28.08.2022 15:58 Відповісти
Поверь - 5 тыс баксов с рыла - это небольшие деньги. Тем более в военное время. Для государства это невыгодно
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28.08.2022 16:00 Відповісти
Та я і не кажу, що це багато. Це ще досить таки невелика сума, підйомна для багатьох категорій (ІТ, бізнес і навіть заробітчани). Тут не в сумі справа, а в кількості людей, яких буде сотні тисяч
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28.08.2022 16:02 Відповісти
єто средняя сумма взятки на границе за нелегальний проход .. на то и ориентировались , падлота зеленая .
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29.08.2022 12:35 Відповісти
"Зараз в держави немає лишніх грошей" - странно, а з шо ж тоді запускають нове Велике крадівництво? Замість купувати озброєння
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28.08.2022 17:17 Відповісти
"про-*****" (с)єАристович
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28.08.2022 19:11 Відповісти
Я так зрозумів це риторичне питання, тому що я суджу з логіки країни, яка воює і яку обстрілюють. І логіки зелених, яким потрібні гроші, а от куди вже вони їх просруть інвестують - без поняття
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28.08.2022 19:17 Відповісти
А як на можливість здриснути суркісівським діточкам, ЗАМАЛИЙ відкуп в 200тис грн..
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28.08.2022 15:52 Відповісти
Вони вже давно здриснули.
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28.08.2022 16:33 Відповісти
Тут питання в тому, як воно буде реалізовано бо формально таке неповернення з відрядження можна розглядати як ухилення від мобілізації, і відповідно кримінальний злочин.
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28.08.2022 15:50 Відповісти
Неа, не угадал. Уголовка светит только если не явиться по второй повестке (первая - на медкомиссию). Все остальное - максимум штраф. И то, все это надо ещё оформить как админ правонарушение, отправить в суд, и только потом штраф. Короче все недостатки правоохранительной и исполнительной службы вылазят тут же.
И если они не придумают закон, который будет это регулировать ДО того, как заработает услуга, то уже будет поздно потом это делать - закон обратной силы не имеет.
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28.08.2022 15:59 Відповісти
Я нічого не вгадую. Повістки тут ні до чого. Це зовсім інша процедура притягнення до відповідальності, що застосовувалася в мирний час.
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29.08.2022 13:12 Відповісти
Ну а сейчас как?
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29.08.2022 20:00 Відповісти
Кстати пока непонятно, будет ли эта фишка доступна фопам одиночникам. Именно такие фопы у нас сейчас в большинстве. Если нет, то и спроса на такую услугу не будет.
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28.08.2022 15:55 Відповісти
Ідіоти. Торгівлю людьми влаштували
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28.08.2022 15:58 Відповісти
Обмеження прав відповідно до майнового стану. Шмигаль порушив конституцію цим розпорядженням і повинен відповідати згідно законів воєнного стану.
Зрадники Блазні намагаються нанести військовим, які захищають конституцію, удар в спину!!!
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28.08.2022 16:02 Відповісти
Якою нісенітницею займаються люди! І напевно зарплату отримують? Я працював у багатій організації. І їздив у відрядження. Але мене ніхто не послав би під таку заставу. Та й я сам не поїхав би.
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28.08.2022 16:30 Відповісти
Ну, якщо збираєшся повертатися, то чого б і ні? Єдине що, по-тупому зроблено. Наприклад, заставу треба перераховувати в Ощадбанк. А він м'яко кажучи відсталий, в плані ІТ. Плюс, на трансфері будеш губити, бо Ощад знімає нормлаьний відсоток при перерахуваннях. Чому бі не зробити на вибір Ощад та Приват, який теж поки державний банк. Там у дуже багатьох ФОПів рахунки.
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28.08.2022 16:47 Відповісти
дурня какая то
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28.08.2022 16:52 Відповісти
*********
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28.08.2022 17:19 Відповісти
ALEX BLACK 81798d64 , лучше , быть , живым ссыкуном за границей , в Европе или США , чем мёртвым героем . Ничего личного только прагматизм . Я понимаю, если надёжный тыл , и оружие в достатке . А когда до сих пор , не хватает чем отвечать , и куча других *******, то извините, лучше, живым и на расстоянии. И потом ,я считаю это война не только Украинцев, а Запада в том числе , пора бы им более активно вступать в войну
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28.08.2022 17:25 Відповісти
якось вкажіть, що то цитата... а то прочитав, побачив ваш нік, ніби вже мені попадався в дописах, і не повірив, що ви таке пишете.. а то писав "чорний саньок"...
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28.08.2022 19:09 Відповісти
7 дней очень мало. Если человек платит 5 штук, так и пусть пользуется сколько хочет. Ермаки новый схематоз намутили. Я до войны каждый день писал что они ублюдки. Лучше они не стали. Взятки на границе изменялись десятками тысяч
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28.08.2022 20:16 Відповісти
Это позор что украинцам запрещают выезд по причине военной обязанности. Но с другой стороны это советские ценности те самые за чем скучали ватники.
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28.08.2022 20:20 Відповісти
Всё предельно просто, если человек не хочет воевать, он так или иначе свалит, не имеет значения кому он заплатит военкомату, на границе или сделает поддельные документы. А так хоть какой-то прок от уехавших.
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28.08.2022 20:27 Відповісти
правительство решило установить таксу на выезд 5 т USD для определенных категорий населения. и без последствий в случае не возвращения. и за 7 дней мало что можно сделать по работе - с учетом, что авиасообщения с Украиной нет - половина времени уйдет на дорогу.
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28.08.2022 20:53 Відповісти
Легалізація завжди добре. Все одно платять за довідки і виїзджають! Нажаль перемогти корупцію буде важче чім орків!
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28.08.2022 21:16 Відповісти
Я даже не мріяв . що на мої налогі.податок клоун буде жити в бункєрі. ЦЕ треш курваааа
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28.08.2022 21:40 Відповісти
Если государство не может контролировать корупцию оно начинает её крышевать!
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28.08.2022 22:51 Відповісти
Другими словами, не можешь остановить хаос, возглавь его.
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28.08.2022 23:55 Відповісти
Як вам життя в смарфоні? ******?
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28.08.2022 23:21 Відповісти
Ідеотське нововведення. Влада робить помилку за помилкою. Їм мало заборони вирішувати курс валют на обмінниках. По перше українців прирівняли зі злочинцями. Їх же відпускають під заставу. Виходить Україна це велике СІЗО, або КПЗ а українці затримані і злочин їх полягає в тому , що вони народились в Україні та не змились звідти , коли це було можливо. По друге перед законом всі рівні, а тут виходить, хтось таки рівніший. Прямо кріпацтво якесь. Пани їздять туди сюди, вивозять своє барахло, згадаймо годинники Суркіса, тусять на віллах Монако, а холопам зась... По третє, ну не буде людина, яка не хоче воювати гарним воїном. Вона або відкупиться, або здасться в полон, або отримає, чи, навіть зробить собі поранення , щоб не воювати, чи загине в перших боях. Треба мотивовувати людей служити, зарплатню, житлом, пільгами, громадянством, звільненням з в'язниці, заняттям судимості з повним знищенням інформації про судимість з усіх баз даних. По четверте, на мою думку заборона створена не для оборони країни, а щоб країни Заходу не захлинулись від навали біженців з України. Я вважаю якщо будь -яка людина хоче виїхати, їй не треба чинити перешкод. Якщо заборона іде з західних країн то президент повинен це пояснити народу істину причину заборони. Натомість треба мотивоювати воювати, тих хто бажає воювати.
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28.08.2022 23:48 Відповісти
Не треба мати вченого ступеня, аби втямить: втечу мажорів і хабарників легалізують. Пропозиція до Громадянського суспільства: взяти під контроль статистику, краще поіменно, - виїхав - повернувся?
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29.08.2022 08:36 Відповісти
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