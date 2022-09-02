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война (46506) Николаевская область (1868) обстрел (20039) бомбардировка (391)

Россияне бомбили Николаевщину фугасными 500-килограммовыми авиабомбами. Ранен человек, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Российские захватчики в течение суток обстреливали громады Николаевской области. Зафиксировано разрушение, один человек ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

Как сообщает ОК "Південь", вчера, 1 сентября, враг осуществил бомбардировку фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами Николаевского района, где ранен один человек.

"В течение дня, 1 сентября, враг обстреливал пос. Любомировка, п. Терновые Поды, п. Центральное, с. Вавилово Шевченковской громады. О повреждениях и пострадавших информация уточняется. Также в 22:05 было обстреляно из артиллерии с. Зеленый Гай. В результате чего произошло возгорание трех жилых домов, предварительно без пострадавших.

Ночью, 1 сентября, в 23.45 враг обстрелял с. Новониколаевка Первомайской общины. Частично разрушены хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В полночь, 2 сентября, в 00:01 произошел вражеский обстрел окрестности с. Константиновка Первомайской громады. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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В Баштанском районе по информации ОК "Південь", вчера, 1 сентября, враг выпустил ракету воздушного базирования из истребителя Су-35 по Березнеговатской громаде, которую Силы противовоздушной обороны уничтожили.

"Также за прошедшие сутки были обстрелы прилегающих территорий пгт Березнеговатое, сел Высунск и Кавказ. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Ночью, 1 сентября, около 23:30 были обстрелы с. Широкое Широковской громады. Попадания были по открытым территориям и по уже разрушенному жилому дому. Пострадавших нет", - добавили в ОВА.
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к повідомляє ОК "Південь", вчора, 1 вересня, ворог здійснив бомбардування фугасними п'ятсоткілограмовими авіабомбами Миколаївського району, де поранено одну людину, а где наше ПВО, Я так понимаю что бомбу скидывают с самолета, а это очень уязвимая цель для ПВО, или ошибаюсь?
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02.09.2022 09:20 Ответить
Судячі з повідомлень Вавілове та Зелений Гай під конролем ЗСУ ПВО не вистачає Шольцу привіт.обіцяв іриски за кілька тижнів.
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02.09.2022 10:18 Ответить
Сукі кацапські, знову за "старе" взялися! Щоб вас бомбило до кінця вашого смердючого існування!!!
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02.09.2022 09:27 Ответить
Бомба не ракета , летит вертикально вниз , когда самолёт над целью . Ну и где пво ?
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02.09.2022 09:27 Ответить
Какая разніца, головне що батьки сцанича вже громадяни ісраїля і живуть у віллі поруч із сім'ями каломойши і боголюбова.
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02.09.2022 09:41 Ответить
Значить Вавілове, Зелений гай, і Тернові поди, як мінімум вже не під орками!
Слава ЗСУ!
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02.09.2022 09:38 Ответить
Ще й Любомирівка.
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02.09.2022 09:45 Ответить
чушь какая-то. Су-25 может нести одну ФАБ-500., очень сомнительно . Скорее, опять с-300 влупили, а для "эксперта" времен Аферистовича, - что бомба, - что ракета, - один хер.
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02.09.2022 10:18 Ответить
З недавніх сводок генштабу ' ворожі літаки вже не залітають на територію України...'. Чесно?? А фугасні 500кг бомби вже навчилися випускати з каспію чи може Севастополя??? Такої убогої ганебної брехні, як з південного фронту історія мабуть не бачила! Хоча ні, бачила, 'історія расіі' вся така.
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02.09.2022 15:41 Ответить
 
 