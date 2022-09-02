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Росіяни бомбардували Миколаївщину фугасними 500-кілограмовими авіабомбами. Поранено людину, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Російські загарбники протягом доби обстрілювали громади Миколаївської області. Зафіксовано руйнування, одну людину поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

Як повідомляє ОК "Південь", вчора, 1 вересня, ворог здійснив бомбардування фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами Миколаївського району, де поранено одну людину.

"Протягом дня, 1 вересня, ворог обстрілював с-ще Любомирівка, с-ще Тернові Поди, с-ще Центральне, с. Вавилове Шевченківської громади. Про пошкодження та постраждалих інформація уточнюється. Також о 22:05 артилерійського обстрілу зазнало с. Зелений Гай. Внаслідок чого відбулось загоряння трьох житлових будинків. Попередньо без постраждалих.

Вночі, 1 вересня, о 23:45 ворог обстріляв с. Новомиколаївка Первомайської громади. Частково зруйновано господарські будівлі. Постраждалих немає. Опівночі, 2 вересня, о 00:01 відбувся ворожий обстріл околиці с. Костянтинівка Первомайської громади. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілів на Миколаївщині за добу пошкоджено понад 40 будинків, школу та адмінбудівлю

У Баштанському районі за інформацією ОК "Південь", вчора, 1 вересня, ворог випустив ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді, яку Сили протиповітряної оборони знищили.

"Також протягом минулої доби були обстріли прилеглих територій смт Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Вночі, 1 вересня, близько 23:30 були обстріли с. Широке Широківської громади. Влучання були по відкритим територіям та у вже зруйнований житловий будинок. Постраждалих немає", - додали у ОВА.
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к повідомляє ОК "Південь", вчора, 1 вересня, ворог здійснив бомбардування фугасними п'ятсоткілограмовими авіабомбами Миколаївського району, де поранено одну людину, а где наше ПВО, Я так понимаю что бомбу скидывают с самолета, а это очень уязвимая цель для ПВО, или ошибаюсь?
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02.09.2022 09:20 Відповісти
Судячі з повідомлень Вавілове та Зелений Гай під конролем ЗСУ ПВО не вистачає Шольцу привіт.обіцяв іриски за кілька тижнів.
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02.09.2022 10:18 Відповісти
Сукі кацапські, знову за "старе" взялися! Щоб вас бомбило до кінця вашого смердючого існування!!!
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02.09.2022 09:27 Відповісти
Бомба не ракета , летит вертикально вниз , когда самолёт над целью . Ну и где пво ?
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02.09.2022 09:27 Відповісти
Какая разніца, головне що батьки сцанича вже громадяни ісраїля і живуть у віллі поруч із сім'ями каломойши і боголюбова.
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02.09.2022 09:41 Відповісти
Значить Вавілове, Зелений гай, і Тернові поди, як мінімум вже не під орками!
Слава ЗСУ!
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02.09.2022 09:38 Відповісти
Ще й Любомирівка.
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02.09.2022 09:45 Відповісти
чушь какая-то. Су-25 может нести одну ФАБ-500., очень сомнительно . Скорее, опять с-300 влупили, а для "эксперта" времен Аферистовича, - что бомба, - что ракета, - один хер.
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02.09.2022 10:18 Відповісти
З недавніх сводок генштабу ' ворожі літаки вже не залітають на територію України...'. Чесно?? А фугасні 500кг бомби вже навчилися випускати з каспію чи може Севастополя??? Такої убогої ганебної брехні, як з південного фронту історія мабуть не бачила! Хоча ні, бачила, 'історія расіі' вся така.
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02.09.2022 15:41 Відповісти
 
 