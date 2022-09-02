Росіяни бомбардували Миколаївщину фугасними 500-кілограмовими авіабомбами. Поранено людину, - ОВА

Російські загарбники протягом доби обстрілювали громади Миколаївської області. Зафіксовано руйнування, одну людину поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

Як повідомляє ОК "Південь", вчора, 1 вересня, ворог здійснив бомбардування фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами Миколаївського району, де поранено одну людину.

"Протягом дня, 1 вересня, ворог обстрілював с-ще Любомирівка, с-ще Тернові Поди, с-ще Центральне, с. Вавилове Шевченківської громади. Про пошкодження та постраждалих інформація уточнюється. Також о 22:05 артилерійського обстрілу зазнало с. Зелений Гай. Внаслідок чого відбулось загоряння трьох житлових будинків. Попередньо без постраждалих.

Вночі, 1 вересня, о 23:45 ворог обстріляв с. Новомиколаївка Первомайської громади. Частково зруйновано господарські будівлі. Постраждалих немає. Опівночі, 2 вересня, о 00:01 відбувся ворожий обстріл околиці с. Костянтинівка Первомайської громади. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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У Баштанському районі за інформацією ОК "Південь", вчора, 1 вересня, ворог випустив ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді, яку Сили протиповітряної оборони знищили.

"Також протягом минулої доби були обстріли прилеглих територій смт Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Вночі, 1 вересня, близько 23:30 були обстріли с. Широке Широківської громади. Влучання були по відкритим територіям та у вже зруйнований житловий будинок. Постраждалих немає", - додали у ОВА.