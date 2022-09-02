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Мощные взрывы раздаются в оккупированном Херсоне, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Херсоне местные жители слышат мощные взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает Цензор.НЕТ.
В то же время, росСМИ заявляют о минимум 6 взрывах и "работе ПВО".
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Оце мале передає сірники та цигарки.
Якщо на те пішло, то можна було зовсім не трубити публічно про покупку супутника. А то щось ви протирічите самі собі: тут секрет, тут не секрет.