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Мощные взрывы раздаются в оккупированном Херсоне, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,обстріл

Во временно оккупированном Херсоне местные жители слышат мощные взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, росСМИ заявляют о минимум 6 взрывах и "работе ПВО".

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Топ комментарии
+29
ХЕРСОН - ЦЕ УКРАЇНА!!!
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02.09.2022 10:18
+26
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02.09.2022 10:23
+21
Слава ЗСУ !!!
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02.09.2022 10:19
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Бавовнятку-респект...
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02.09.2022 10:16 Ответить
ХЕРСОН - ЦЕ УКРАЇНА!!!
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02.09.2022 10:18 Ответить
Хер їм, а не Херсон.
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02.09.2022 10:19 Ответить
Зеля здав на півроку чи на рік Херсон покористуватися?
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02.09.2022 12:01 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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02.09.2022 10:19 Ответить
Бавовна - єдина мова, яку розуміють кацапи. Навіть без перекладача. Тримаймо кулаки. Хай все йде, як заплановано. Вірю в Богові і ЗСУ!
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02.09.2022 10:20 Ответить
🙏🙏🙏 💙💛☺️
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02.09.2022 11:41 Ответить
Хотели сон? Хер вам. Херовые сны оккупантам гарантированы, готовьте термобелье сцуки, осенняя водичка будет прохладной, плыть долго.
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02.09.2022 10:22 Ответить
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02.09.2022 10:23 Ответить
Ніт. Бавовнятко - не грається з вогнем, та відкритим полум"ям.
Оце мале передає сірники та цигарки.
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02.09.2022 10:41 Ответить
По Мелітополю пронеслась колона авто з кадирівською ЬІлітою в південному напрямку.
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02.09.2022 10:26 Ответить
Тік токери петляють на Крим "воювати"?)
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02.09.2022 10:30 Ответить
Ні, вони не на Крим… на лівий берег під Херсон… Вже тиждень групами передислокуються. Скоріш за все на передових позиціях їх не побачимо, але все одно вони вивільняють сили для перекидуванн на лівий берег, одже нашим буде складніше, як би там не було.
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02.09.2022 11:04 Ответить
Південний напрямок від Мелітополю, це Джанкой.
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02.09.2022 11:13 Ответить
Якщо вам так легше, думайте що вони в Джанкой.
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02.09.2022 11:27 Ответить
Тік токери обісралися, тепер тікають у крим
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02.09.2022 10:31 Ответить
Русские хотели Херсон а получат хер.
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02.09.2022 10:30 Ответить
Це кацапська смерть наближається!!!
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02.09.2022 10:35 Ответить
А хтось чув про чудо-супутник притуликлована? Де новоє літцо діло гроші?
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02.09.2022 10:38 Ответить
Оля иди мяч гоняй.
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02.09.2022 10:49 Ответить
Так ти чув що про супутник? Чи ти м'ячі тільки ганяєш та клованів захищаєш?
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02.09.2022 11:05 Ответить
А ти не чув? Якщо не чув, то доповідаю: у ЗСУ тепер є супутник, називається ICEYE.
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02.09.2022 11:16 Ответить
Та як він називається знають всі, притуляк типу відзвітував. А ось про результати його роботи нічого не чути геть. Ти віриш що таке може бути? Грошики по карманчиках пішли, не інакше
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02.09.2022 11:28 Ответить
Оля, спутник выполняет поставленные задачи, корректируя удары ВСУ по фашистам **********. Передай ***********.
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02.09.2022 11:27 Ответить
Ага, значить тихенько собі виконує поставлені завдання? Про все інше чуємо, читаємо, пишуть всі, а про супутник - ні пари з вуст. Не інакше тишком нишком десь по карманах у вигляді купюр лежить собі.
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02.09.2022 11:34 Ответить
Сеешь зраду? Или ты думаешь, что все здесь настолько тупые, что уверены, будто о работе военого спутника будут поститься отчеты в реальном режиме времени? Я тебя огорчу - здесь большинство прекрасно понимает, что разведка любит тишину.
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02.09.2022 12:14 Ответить
Тут всі не настільки тупі, щоб не розуміти, що не вся інформація є секретною
Якщо на те пішло, то можна було зовсім не трубити публічно про покупку супутника. А то щось ви протирічите самі собі: тут секрет, тут не секрет.
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02.09.2022 12:40 Ответить
бавовнятко працює після ранкової кави!)
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02.09.2022 10:52 Ответить
В войне с Гитлером победил Советский союз благодаря помощи антигитлеровской коалиции. Антигитлеровская коалиция одевала, обувала, кормила, снабжала оружием совестную армию. Против Путина воюет Украина, ей помогает вся антигитлеровская коалиция и плюс бывшая гитлеровская коалиция. Это война цивилизованного мира против последней империи. Шансов у Путина нет никаких. Цивилизованный мир победит.
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02.09.2022 10:55 Ответить
Щур абиделся, що українці назвали його відомим всьому світу словом.
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02.09.2022 11:32 Ответить
Тому що треба бути об'єктивним.
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02.09.2022 12:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=asm-XPX3Bb8
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02.09.2022 11:22 Ответить
Наступать надо, одними обстрелами их не выбить. Пока ВСУ не придут, те не оставят город, будут пополняться и терроризировать население. Так что, не думайте, что там испугаются и побегут. Обстрелы сокращают численность личного состава и вооружений, но тут же, в течении суток, приходит пополнение, вдвое большее предыдущего. И эти пополнения, хоть и не качественной сборки, будут всегда, сколько бы снарядов и ракет не легло в город. У них в менталитете отсутствует понятие "бежать с поля боя". Они не знают как это. В город надо заходить. Иначе результатом будут разрушения инфраструктуры, не более.
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02.09.2022 11:44 Ответить
Зайдіть тут же в ранкову новину про обстріли від миколаївської ОВА. Там перелік сіл які були під кацапськими обстрілами. В коментарях уже порівняли з картою діпстейт. Фронт доволі сильно змістився в сторону Херсона, якщо порівнювати з картою. Так, що хоч повільно, але щось там все таки відбувається.
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02.09.2022 11:49 Ответить
По вашому давайте кинемо на погибель наших військових? Та ні, краще дистанційно нищити їхні бази і інші об'єкти. Вони і із своєї території обстрілюють все, що хочуть, бо є чим. А територію відвойовувать по можливості. Звичайно без втрат не обійдеться, але їх треба мінімізувати, бо за кожного болить душа, гинуть найкращі, гордість нації.
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02.09.2022 12:49 Ответить
Кацапи в дніпрі рибу глушать, видать давно ,,уху"єли.
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02.09.2022 13:01 Ответить
Вибухи вибухами, а деокупації все ще немає. Чому ви радієте процесу, а не результату!???? Так переможцями не стають!
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02.09.2022 15:48 Ответить
 
 