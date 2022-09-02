Мощные взрывы раздаются в оккупированном Херсоне, - СМИ

Во временно оккупированном Херсоне местные жители слышат мощные взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, росСМИ заявляют о минимум 6 взрывах и "работе ПВО".

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