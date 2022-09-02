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Потужні вибухи лунають в окупованому Херсоні, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,обстріл

В тимчасово окупованому Херсоні місцеві чують потужні вибухи.

Про це повідомляють корспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас росЗМІ заявляють про щонайменше 6 вибухів та "роботу ППО".

Також читайте: У Херсоні зрадниками стали троє директорів шкіл та 10 завідуючих дитячих садочків, - мерія

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
ХЕРСОН - ЦЕ УКРАЇНА!!!
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02.09.2022 10:18
+26
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02.09.2022 10:23
+21
Слава ЗСУ !!!
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02.09.2022 10:19
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Бавовнятку-респект...
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02.09.2022 10:16 Відповісти
ХЕРСОН - ЦЕ УКРАЇНА!!!
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02.09.2022 10:18 Відповісти
Хер їм, а не Херсон.
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02.09.2022 10:19 Відповісти
Зеля здав на півроку чи на рік Херсон покористуватися?
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02.09.2022 12:01 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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02.09.2022 10:19 Відповісти
Бавовна - єдина мова, яку розуміють кацапи. Навіть без перекладача. Тримаймо кулаки. Хай все йде, як заплановано. Вірю в Богові і ЗСУ!
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02.09.2022 10:20 Відповісти
🙏🙏🙏 💙💛☺️
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02.09.2022 11:41 Відповісти
Хотели сон? Хер вам. Херовые сны оккупантам гарантированы, готовьте термобелье сцуки, осенняя водичка будет прохладной, плыть долго.
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02.09.2022 10:22 Відповісти
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02.09.2022 10:23 Відповісти
Ніт. Бавовнятко - не грається з вогнем, та відкритим полум"ям.
Оце мале передає сірники та цигарки.
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02.09.2022 10:41 Відповісти
По Мелітополю пронеслась колона авто з кадирівською ЬІлітою в південному напрямку.
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02.09.2022 10:26 Відповісти
Тік токери петляють на Крим "воювати"?)
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02.09.2022 10:30 Відповісти
Ні, вони не на Крим… на лівий берег під Херсон… Вже тиждень групами передислокуються. Скоріш за все на передових позиціях їх не побачимо, але все одно вони вивільняють сили для перекидуванн на лівий берег, одже нашим буде складніше, як би там не було.
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02.09.2022 11:04 Відповісти
Південний напрямок від Мелітополю, це Джанкой.
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02.09.2022 11:13 Відповісти
Якщо вам так легше, думайте що вони в Джанкой.
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02.09.2022 11:27 Відповісти
Тік токери обісралися, тепер тікають у крим
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02.09.2022 10:31 Відповісти
Русские хотели Херсон а получат хер.
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02.09.2022 10:30 Відповісти
Це кацапська смерть наближається!!!
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02.09.2022 10:35 Відповісти
А хтось чув про чудо-супутник притуликлована? Де новоє літцо діло гроші?
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02.09.2022 10:38 Відповісти
Оля иди мяч гоняй.
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02.09.2022 10:49 Відповісти
Так ти чув що про супутник? Чи ти м'ячі тільки ганяєш та клованів захищаєш?
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02.09.2022 11:05 Відповісти
А ти не чув? Якщо не чув, то доповідаю: у ЗСУ тепер є супутник, називається ICEYE.
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02.09.2022 11:16 Відповісти
Та як він називається знають всі, притуляк типу відзвітував. А ось про результати його роботи нічого не чути геть. Ти віриш що таке може бути? Грошики по карманчиках пішли, не інакше
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02.09.2022 11:28 Відповісти
Оля, спутник выполняет поставленные задачи, корректируя удары ВСУ по фашистам **********. Передай ***********.
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02.09.2022 11:27 Відповісти
Ага, значить тихенько собі виконує поставлені завдання? Про все інше чуємо, читаємо, пишуть всі, а про супутник - ні пари з вуст. Не інакше тишком нишком десь по карманах у вигляді купюр лежить собі.
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02.09.2022 11:34 Відповісти
Сеешь зраду? Или ты думаешь, что все здесь настолько тупые, что уверены, будто о работе военого спутника будут поститься отчеты в реальном режиме времени? Я тебя огорчу - здесь большинство прекрасно понимает, что разведка любит тишину.
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02.09.2022 12:14 Відповісти
Тут всі не настільки тупі, щоб не розуміти, що не вся інформація є секретною
Якщо на те пішло, то можна було зовсім не трубити публічно про покупку супутника. А то щось ви протирічите самі собі: тут секрет, тут не секрет.
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02.09.2022 12:40 Відповісти
бавовнятко працює після ранкової кави!)
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02.09.2022 10:52 Відповісти
В войне с Гитлером победил Советский союз благодаря помощи антигитлеровской коалиции. Антигитлеровская коалиция одевала, обувала, кормила, снабжала оружием совестную армию. Против Путина воюет Украина, ей помогает вся антигитлеровская коалиция и плюс бывшая гитлеровская коалиция. Это война цивилизованного мира против последней империи. Шансов у Путина нет никаких. Цивилизованный мир победит.
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02.09.2022 10:55 Відповісти
Щур абиделся, що українці назвали його відомим всьому світу словом.
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02.09.2022 11:32 Відповісти
Тому що треба бути об'єктивним.
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02.09.2022 12:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=asm-XPX3Bb8
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02.09.2022 11:22 Відповісти
Наступать надо, одними обстрелами их не выбить. Пока ВСУ не придут, те не оставят город, будут пополняться и терроризировать население. Так что, не думайте, что там испугаются и побегут. Обстрелы сокращают численность личного состава и вооружений, но тут же, в течении суток, приходит пополнение, вдвое большее предыдущего. И эти пополнения, хоть и не качественной сборки, будут всегда, сколько бы снарядов и ракет не легло в город. У них в менталитете отсутствует понятие "бежать с поля боя". Они не знают как это. В город надо заходить. Иначе результатом будут разрушения инфраструктуры, не более.
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02.09.2022 11:44 Відповісти
Зайдіть тут же в ранкову новину про обстріли від миколаївської ОВА. Там перелік сіл які були під кацапськими обстрілами. В коментарях уже порівняли з картою діпстейт. Фронт доволі сильно змістився в сторону Херсона, якщо порівнювати з картою. Так, що хоч повільно, але щось там все таки відбувається.
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02.09.2022 11:49 Відповісти
По вашому давайте кинемо на погибель наших військових? Та ні, краще дистанційно нищити їхні бази і інші об'єкти. Вони і із своєї території обстрілюють все, що хочуть, бо є чим. А територію відвойовувать по можливості. Звичайно без втрат не обійдеться, але їх треба мінімізувати, бо за кожного болить душа, гинуть найкращі, гордість нації.
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02.09.2022 12:49 Відповісти
Кацапи в дніпрі рибу глушать, видать давно ,,уху"єли.
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02.09.2022 13:01 Відповісти
Вибухи вибухами, а деокупації все ще немає. Чому ви радієте процесу, а не результату!???? Так переможцями не стають!
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02.09.2022 15:48 Відповісти
 
 