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Потужні вибухи лунають в окупованому Херсоні, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В тимчасово окупованому Херсоні місцеві чують потужні вибухи.
Про це повідомляють корспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас росЗМІ заявляють про щонайменше 6 вибухів та "роботу ППО".
Топ коментарі
+29 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар02.09.2022 10:18
+26 Бенина Мама
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+21 Snart
показати весь коментар02.09.2022 10:19
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Оце мале передає сірники та цигарки.
Якщо на те пішло, то можна було зовсім не трубити публічно про покупку супутника. А то щось ви протирічите самі собі: тут секрет, тут не секрет.