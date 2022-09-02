Киев затянуло дымом. Он - третий в мире по низкому качеству воздуха
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Из-за горящего в пригороде торфяника столицу затянуло смогом. Столица попала в худшие города мира по загрязнению воздуха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Качество воздуха ухудшилось в Шевченковском, Голосеевском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах. На Подоле уровень загрязненности характеризуется как "опасный".
По данным ГСЧС, столицу затянуло дымом из-за пожара на торфянике в селе Сосновка Вышгородского района. Ситуацию усугубляет сезонное явление – метеорологическая дымка.
Спасатели советуют киевлянам закрыть окна, не выходить лишний раз из дома и включить на максимум воздухоочистители.
Киев попал в самые грязные города мира по актуальному уровню загрязнения воздуха в рейтинге IQAir. Худшая ситуация только в Кувейте и в чилийском городе Сантьяго.
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раисяне накликали себе, придурки..им всю армию на тушение пожаров нужно кинуть, а не у нас воевать..а то пол раиси может в радиоактивный пепел превратиться
а китайсы сидят лапки потирают - просторно..рис можно заливать)))
Встановіть вже київ цифровий і насолоджуйтесь фактом, що 90% часу Київ в зеленій зоні весь. У нас прекрасне повітря навіть попри велику кількість транспорту.
Наюха мені Київ цифровий, якщо достатньо відкрити вікно, щоб відчути запах гарі??
Не відкриваючи вікна - димку над лісом видно. Вже тиждень тупо квартира на кондиціонерах..
Я взагалі маю великий сумнів, що Ви з Києва чи наразі перебуваєте в Києві з "чудовим" чистим повітрям. І великої кідбкості транспорту теж немає.
Так що дихайте не цифровим Києвом, а очищеним повітрям, бо шось Вас торкнуло десь в кінець 90-х, коли транспроту було мало
https://www.youtube.com/watch?v=x-JTVhr-Yhg
Дохляк М.С.Горбачев.29 апреля 1986 г.
В Финляндии доля торфяной энергетики в производстве энергии составляет 7%. Причем доля торфа в производстве тепла для более сотни финских городов и поселков превысила 20%
Зелёные хватит крысить, сами нех не можете, дайте зайти инвесторам пусть перерабатывают торф
давно вже про це кажу.. але у багатих жлобів - свої причуди-забаганки
Як кажуть злые языки путлер🦍 всех переиграл...🤣🤣🤣
Вы не поймете меня и того что ощущали жители этого города при СССР, поэтому смог Киева мне сегодня кажется чистейшим воздухом, вспоминая мое детство.
Сейчас я чувствую легкую дымку и гарь в воздухе. Но это ничто, по сравнению с тем, чем дышали запорожцы несколько десятилетий.