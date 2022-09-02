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Киев затянуло дымом. Он - третий в мире по низкому качеству воздуха

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

киев,смог,туман

Из-за горящего в пригороде торфяника столицу затянуло смогом. Столица попала в худшие города мира по загрязнению воздуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Качество воздуха ухудшилось в Шевченковском, Голосеевском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах. На Подоле уровень загрязненности характеризуется как "опасный".

По данным ГСЧС, столицу затянуло дымом из-за пожара на торфянике в селе Сосновка Вышгородского района. Ситуацию усугубляет сезонное явление – метеорологическая дымка.

Спасатели советуют киевлянам закрыть окна, не выходить лишний раз из дома и включить на максимум воздухоочистители.

Читайте также: Киевлян просят закрыть окна - из-за пожара в области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах

Киев попал в самые грязные города мира по актуальному уровню загрязнения воздуха в рейтинге IQAir. Худшая ситуация только в Кувейте и в чилийском городе Сантьяго.

Киев затянуло дымом. Он - третий в мире по низкому качеству воздуха 01
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Топ комментарии
+8
Вокруг масквы сплошные торфяные болота, что мешает их поджечь?????!!!
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02.09.2022 11:05
+5
Тайга горит и Тундра горит...на площади 35 млн гектаров леса...но на рабZee никто ничего не тушит...як казав Димон...денех сейчас нет...но вы держитесь тама...
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02.09.2022 11:20
+5
Как то странно получается, что торянники начинают гореть по ночам,а днем когда высокая температура -нет - возможно это поджоги? и кто это делает? - наверное приведение? - не может быть... - наверное это совпадение.
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02.09.2022 11:32
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Вокруг масквы сплошные торфяные болота, что мешает их поджечь?????!!!
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02.09.2022 11:05 Ответить
Диван.
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02.09.2022 11:09 Ответить
Вони прям в даний час горять, і це вже десь з тиждень, якщо ви не в курсі.
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02.09.2022 11:36 Ответить
Это лесные пожары на рязанщине а торфяники в непосредственной близости от масквы.
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02.09.2022 12:56 Ответить
Теперь понятно почему Шмыгаль в Берлин намылился
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02.09.2022 11:10 Ответить
В Подмосковье лесные пожары бушуют ветер с востока пригнал эту фигню сюда...
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02.09.2022 11:17 Ответить
писали, что в Ленобласти полный атас..а там АЭС есть..дет км 50-60 от СПБ

раисяне накликали себе, придурки..им всю армию на тушение пожаров нужно кинуть, а не у нас воевать..а то пол раиси может в радиоактивный пепел превратиться
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02.09.2022 11:43 Ответить
а что это забыли Каир? или там озоном 25 млн населения и 15 млн машин дышат?
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02.09.2022 11:18 Ответить
Мехіко-Сіті ще забули - там взагалі екологічне desmadre, такого поняття, як чисте небо, взагалі не існує...

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02.09.2022 11:51 Ответить
Збсь пейзаж з висоти гелікоптерного польоту (не пташиного, бо птахи над Мехіко не літають - дихтіти ніц чим...)

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02.09.2022 11:57 Ответить
Тайга горит и Тундра горит...на площади 35 млн гектаров леса...но на рабZee никто ничего не тушит...як казав Димон...денех сейчас нет...но вы держитесь тама...
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02.09.2022 11:20 Ответить
так идиёты МЧС же к нам воевать загнали...

а китайсы сидят лапки потирают - просторно..рис можно заливать)))
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02.09.2022 11:44 Ответить
Як тільки ЧМо стало президентом Київ регулярно стало задимлювати. Ще в 20-му точно пам'ятаю таке було
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02.09.2022 11:23 Ответить
ні..то постійно задуває, ще з 90-х з чмонею не пов'язано
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02.09.2022 11:46 Ответить
Взагалі логіку цих постів не розумію. Знімають показник в якийсь момент часу, порівнюють з незрозуміло звідки знятими показниками в інших містах (яка кількість датчиків, яка якість цих датчиків в тих містах? як урівнюється показник - середнє значення з усіх наявних чи максимальне?). Навіть не наводять по яким саме показникам погіршена якість. Є різниця - забруднювач діоксид сірки чи оксид вуглецю... але загальний показник буде однаковим... да...

Встановіть вже київ цифровий і насолоджуйтесь фактом, що 90% часу Київ в зеленій зоні весь. У нас прекрасне повітря навіть попри велику кількість транспорту.
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02.09.2022 12:32 Ответить
Це був сарказм??

Наюха мені Київ цифровий, якщо достатньо відкрити вікно, щоб відчути запах гарі??
Не відкриваючи вікна - димку над лісом видно. Вже тиждень тупо квартира на кондиціонерах..

Я взагалі маю великий сумнів, що Ви з Києва чи наразі перебуваєте в Києві з "чудовим" чистим повітрям. І великої кідбкості транспорту теж немає.

Так що дихайте не цифровим Києвом, а очищеним повітрям, бо шось Вас торкнуло десь в кінець 90-х, коли транспроту було мало
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02.09.2022 13:09 Ответить
Ну і що??? Ви обрали там жити! От і сидіть зі своїми кондиціонерами, зато ж в Києві!
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02.09.2022 15:54 Ответить
я в ньому народилась..і батьки, а не обирала..не з когорти понаєхавших, басі з дідусями теж..
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02.09.2022 18:25 Ответить
бабусі
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02.09.2022 18:26 Ответить
І раніше була спека,але тільки останні пару років восені немає чим дихати у Києві.
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02.09.2022 11:28 Ответить
Вчера мэр мацквы Собякин продлил опасный оранжевый уровень безопасности на Мацковии ещё на неделю...а это значит горит Мацковия нехило...
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02.09.2022 11:29 Ответить
скоро заспіваємо "Москва горєла"

https://www.youtube.com/watch?v=x-JTVhr-Yhg
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02.09.2022 13:13 Ответить
Негідні речі відбуваються в Києві. Сороміття.
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02.09.2022 11:29 Ответить
Спочатку прочитав слово як "содоміття". Так навіть іще потужніше...
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02.09.2022 11:43 Ответить
Що правда, то правда.
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02.09.2022 13:16 Ответить
Ґапокаліптичне видовище на фото... ☹️
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02.09.2022 11:30 Ответить
Как то странно получается, что торянники начинают гореть по ночам,а днем когда высокая температура -нет - возможно это поджоги? и кто это делает? - наверное приведение? - не может быть... - наверное это совпадение.
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02.09.2022 11:32 Ответить
Никакой катастрофы в Чернобыле нет...небольшой пожар был...но его локализовали..
Дохляк М.С.Горбачев.29 апреля 1986 г.
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02.09.2022 11:32 Ответить
Экономия затрат при переходе с угля и мазута на торф будет, по меньшей мере, двукратной.
В Финляндии доля торфяной энергетики в производстве энергии составляет 7%. Причем доля торфа в производстве тепла для более сотни финских городов и поселков превысила 20%
Зелёные хватит крысить, сами нех не можете, дайте зайти инвесторам пусть перерабатывают торф
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02.09.2022 11:54 Ответить
.. а не варто було осушувати усі болота - акумулятори вологи та останніх осередків дикої природи..
давно вже про це кажу.. але у багатих жлобів - свої причуди-забаганки
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02.09.2022 11:56 Ответить
+ 100500
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02.09.2022 15:55 Ответить
Министр энергетики Германии доложил что газохранилища заполнены на 82% .а чтобы перезимовать нужно 80%... накопление идёт из Норвегии...
Як кажуть злые языки путлер🦍 всех переиграл...🤣🤣🤣
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02.09.2022 11:58 Ответить
Уточніть, що цей рейтинг щодня оновлюється. Київ кілька разів на рік його очолює, проте зазвичай все в нормі.
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02.09.2022 13:24 Ответить
Місто єдине в світі,де розказують в прогнозі погоди про рівень радіації((Місто з якого їдуть на заробітки до Німеччини ,в якій житло в 10 разів дешевше((Місто ,яке є столицею країни яка у війні((Сумні факти.
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02.09.2022 13:34 Ответить
Місто, яке є каналізацією Україні, замість бути просто адміністративним центром управління. А тому: хто туди пхається, самі винуваті. Місто, заради якого вирубали гектари хвойних лісів і знищили екосистему полісся ....за бабло понаєхавших. Тому нікого з них не шкода...від слова взагалі!
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02.09.2022 16:00 Ответить
Я родился в славном городе Запорожье. Прожил там юношество.
Вы не поймете меня и того что ощущали жители этого города при СССР, поэтому смог Киева мне сегодня кажется чистейшим воздухом, вспоминая мое детство.
Сейчас я чувствую легкую дымку и гарь в воздухе. Но это ничто, по сравнению с тем, чем дышали запорожцы несколько десятилетий.
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02.09.2022 14:46 Ответить
 
 