Київ затягнуло димом. Він - третій в світі за низькою якістю повітря
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Через торфовище, що горить у передмісті, столицю затягнуло смогом. Столиця потрапила до найгірших міст світу за брудним повітрям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Якість повітря погіршилася у Шевченківському, Голосіївському, Подільському, Оболонському та Святошинському районах. На Подолі рівень забрудненості характеризується як "небезпечний".
За даними ДСНС, столицю затягнуло димом через пожежу на торфовищі в селі Соснівка Вишгородського району. Ситуацію посилює сезонне явище – метеорологічний серпанок.
Рятувальники радять киянам закрити вікна, не виходити зайвий раз з дому та включити на максимум очищувачі повітря.
Київ потрапив до найбрудніших міст світу за актуальним рівнем забруднення повітря у рейтингу IQAir. Гірша ситуація лише в Кувейті та у чилійському місті Сантьяго.
Будь ласка, зачекайте...
раисяне накликали себе, придурки..им всю армию на тушение пожаров нужно кинуть, а не у нас воевать..а то пол раиси может в радиоактивный пепел превратиться
а китайсы сидят лапки потирают - просторно..рис можно заливать)))
Встановіть вже київ цифровий і насолоджуйтесь фактом, що 90% часу Київ в зеленій зоні весь. У нас прекрасне повітря навіть попри велику кількість транспорту.
Наюха мені Київ цифровий, якщо достатньо відкрити вікно, щоб відчути запах гарі??
Не відкриваючи вікна - димку над лісом видно. Вже тиждень тупо квартира на кондиціонерах..
Я взагалі маю великий сумнів, що Ви з Києва чи наразі перебуваєте в Києві з "чудовим" чистим повітрям. І великої кідбкості транспорту теж немає.
Так що дихайте не цифровим Києвом, а очищеним повітрям, бо шось Вас торкнуло десь в кінець 90-х, коли транспроту було мало
https://www.youtube.com/watch?v=x-JTVhr-Yhg
Дохляк М.С.Горбачев.29 апреля 1986 г.
В Финляндии доля торфяной энергетики в производстве энергии составляет 7%. Причем доля торфа в производстве тепла для более сотни финских городов и поселков превысила 20%
Зелёные хватит крысить, сами нех не можете, дайте зайти инвесторам пусть перерабатывают торф
давно вже про це кажу.. але у багатих жлобів - свої причуди-забаганки
Як кажуть злые языки путлер🦍 всех переиграл...🤣🤣🤣
Вы не поймете меня и того что ощущали жители этого города при СССР, поэтому смог Киева мне сегодня кажется чистейшим воздухом, вспоминая мое детство.
Сейчас я чувствую легкую дымку и гарь в воздухе. Но это ничто, по сравнению с тем, чем дышали запорожцы несколько десятилетий.