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Россия активизировала перемещение военной техники через Мариуполь в Бердянск, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Россия активизировала перемещение военной техники из Донецкого направления через Мариуполь и Мариупольский район в сторону Бердянска.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксируем движение техники. Сегодня утром, около 7.30 по направлению из Донецка через центр Мариуполя в направлении на Бердянск проехало 10 танков. В целом в последние дни наблюдается активизация перемещения военной техники из Донецкого направления через Мариуполь и Мариупольский район в сторону Бердянска", - говорится в сообщении.

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Негайно відправити туди "Бавовнятко"!Щось воно давно не бавилося.
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02.09.2022 11:27 Ответить
Дуже добре, що ви мене повідомили! Заблокую!!
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02.09.2022 11:27 Ответить
неужели хотят Бердянск захватить?!
А если серьёзно, никак не пойму, для чего кричать о обнаруженных передвижениях вражеской техники, тем самым сообшая противнику, что его маневр замечен? У советника мэра мало роботы и много зарплаты?
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02.09.2022 12:15 Ответить
Ну якщо, про це зараз пишуть ЗМІ, то про "передвижениях вражеской техники", було вже відомо як мінімум 2-3 дні тому.
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02.09.2022 12:50 Ответить
на херсоні вже трошки їх стало менше))
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02.09.2022 18:25 Ответить
 
 