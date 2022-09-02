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Россия активизировала перемещение военной техники через Мариуполь в Бердянск, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия активизировала перемещение военной техники из Донецкого направления через Мариуполь и Мариупольский район в сторону Бердянска.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Фиксируем движение техники. Сегодня утром, около 7.30 по направлению из Донецка через центр Мариуполя в направлении на Бердянск проехало 10 танков. В целом в последние дни наблюдается активизация перемещения военной техники из Донецкого направления через Мариуполь и Мариупольский район в сторону Бердянска", - говорится в сообщении.
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А если серьёзно, никак не пойму, для чего кричать о обнаруженных передвижениях вражеской техники, тем самым сообшая противнику, что его маневр замечен? У советника мэра мало роботы и много зарплаты?