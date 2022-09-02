Росія активізувала переміщення військової техніки через Маріуполь до Бердянська, - Андрющенко

Росія активізувала переміщення військової техніки з Донецького напряму через Маріуполь та Маріупольській район в бік Бердянська.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо рух техніки. Сьогодні вранці, близько 7.30 з напрямку Донецьк центром Маріуполя в напрям на Бердянськ проїхало 10 танків. В цілому останні дні спостерігається активізація переміщення військової техніки з Донецького напряму через Маріуполь та Маріупольській район в бік Бердянська", - йдеться у повідомленні.

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