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Росія активізувала переміщення військової техніки через Маріуполь до Бердянська, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росія активізувала переміщення військової техніки з Донецького напряму через Маріуполь та Маріупольській район в бік Бердянська.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо рух техніки. Сьогодні вранці, близько 7.30 з напрямку Донецьк центром Маріуполя в напрям на Бердянськ проїхало 10 танків. В цілому останні дні спостерігається активізація переміщення військової техніки з Донецького напряму через Маріуполь та Маріупольській район в бік Бердянська", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Негайно відправити туди "Бавовнятко"!Щось воно давно не бавилося.
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02.09.2022 11:27 Відповісти
Дуже добре, що ви мене повідомили! Заблокую!!
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02.09.2022 11:27 Відповісти
неужели хотят Бердянск захватить?!
А если серьёзно, никак не пойму, для чего кричать о обнаруженных передвижениях вражеской техники, тем самым сообшая противнику, что его маневр замечен? У советника мэра мало роботы и много зарплаты?
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02.09.2022 12:15 Відповісти
Ну якщо, про це зараз пишуть ЗМІ, то про "передвижениях вражеской техники", було вже відомо як мінімум 2-3 дні тому.
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02.09.2022 12:50 Відповісти
на херсоні вже трошки їх стало менше))
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02.09.2022 18:25 Відповісти
 
 