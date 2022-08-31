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Штаб з підготовки псевдореферендуму вибухнув в окупованому Бердянську. ФОТО

В окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка готує псевдореферендум.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму сьогодні зранку щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає. Схоже хтось невдало викинув недопалок", - йдеться у повідомленні.

Штаб з підготовки псевдореферендуму вибухнув в окупованому Бердянську 01
Штаб з підготовки псевдореферендуму вибухнув в окупованому Бердянську 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бердянську російські паспорти взяли менше 1% населення

Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4433) референдум (627) ЗСУ (7483)


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Топ коментарі
+24
Кто-то уже вбросил свой бюллетень!
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31.08.2022 13:09
+23
Кацапчики , видно у вас підготовка йде дуже ефективно

і гаряче 😂
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31.08.2022 12:28
+14
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31.08.2022 12:30
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Кацапчики , видно у вас підготовка йде дуже ефективно

і гаряче 😂
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31.08.2022 12:28 Відповісти
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31.08.2022 12:30 Відповісти
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31.08.2022 16:01 Відповісти
винесіть правильно головного недопалка - та й буде вам щастя...
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31.08.2022 12:32 Відповісти
а хто серед 140 млн недопалків головний?
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31.08.2022 12:45 Відповісти
140 млн - це вже давно заїзжений фейк від роспрогандонів. Згідно з результатами численних ******** досліджень на основі споживання продуктів там 80-90 млн.
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31.08.2022 22:35 Відповісти
Шось слабенько рвануло. І то добре. Хоч так.
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31.08.2022 12:33 Відповісти
чому як хтось російськомовний то такі характерні комєнти...
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31.08.2022 13:19 Відповісти
Судя по первой фотке, опять кондиционер лопнул.
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31.08.2022 12:47 Відповісти
Кто-то уже вбросил свой бюллетень!
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31.08.2022 13:09 Відповісти
Курілі?
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31.08.2022 13:17 Відповісти
ні, на фото явно видно ефект лінзи
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31.08.2022 14:27 Відповісти
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31.08.2022 16:24 Відповісти
Адіннарот, блд.
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31.08.2022 13:28 Відповісти
Бавовнятко завітало перевірити хід підготовки до фарсу і внесло свої зауваження.
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31.08.2022 13:32 Відповісти
Ну знову!! Начальник штабу закурив в кабінеті!
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31.08.2022 15:07 Відповісти
Одиннарот - пошел на@уй вслед за кораблем
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31.08.2022 16:38 Відповісти
Це Залужний проголосував?
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31.08.2022 18:42 Відповісти
Референдум идёт в кильватере за руским военным кораблём
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31.08.2022 21:09 Відповісти
 
 