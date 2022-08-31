Штаб з підготовки псевдореферендуму вибухнув в окупованому Бердянську. ФОТО
В окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка готує псевдореферендум.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму сьогодні зранку щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає. Схоже хтось невдало викинув недопалок", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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і гаряче 😂