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В Новой Каховке раздалось около 7 взрывов, - телеграм-канал
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Новой Каховке раздалось около 7 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.
"В Новой Каховке раздалось около 7 взрывов, были и прилеты", - говорится в сообщении.
Пока официального подтверждения этой информации нет.
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