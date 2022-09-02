В Новой Каховке раздалось около 7 взрывов, - телеграм-канал

В Новой Каховке раздалось около 7 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

"В Новой Каховке раздалось около 7 взрывов, были и прилеты", - говорится в сообщении.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

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