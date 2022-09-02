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В Новой Каховке раздалось около 7 взрывов, - телеграм-канал

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каховка,нова

В Новой Каховке раздалось около 7 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

"В Новой Каховке раздалось около 7 взрывов, были и прилеты", - говорится в сообщении.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

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Всі переправи і транспортні хаби під щільним вогневим контролем! Переправа через Дніпро, добряче випробування для кацапні )
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02.09.2022 11:43 Ответить
Це добре, плюсую. Але чимось вони на правому берез відбиваються? Цікаво, скільки трималась армія Паулюса під Сталінградом? Хоча, порівняння не зовсім коректне, бо в 1943-м червоним вдалось одразу підсунути фронт від Сталінграда, і Паулюсу не могли доставляти допомогу, хіба що літаками.
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02.09.2022 11:49 Ответить
Скоріше за все, поки що є раніше створені резерви/склади, місцеположення яких точно не виявлено. А отрібні саме точні координати, наприклад херсонський кораблебудівельний завод - вони там давно, територія велика, споруд багато, доступу у місцевих немає, отже з точними координатами складно. Є ще варіанти використання малого річкового транспорту. Та все рівно, постачання суттєво ускладнено.
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02.09.2022 12:28 Ответить
Орки давно б вже увесь завод знесли, але то наше. Усе одно вимотаємо, їм на нашій землі місця немає.
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02.09.2022 13:08 Ответить
Що там 'не виявлено'? Десятки тисяч біженців розповідають відкрито про свої населенні пункти і що туди і куди саме понавозили навесні рашисти! Самий простий приклад Велика Олександрівка! А тому висновки напрошуються самі, найменший- це абсолютна бездарність ок'південь'.
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02.09.2022 16:04 Ответить
Не зовсім так, є рух. Сьогодні склад, завтра немає, потім знову навезли. Так із особовим складом, переміщуються собаки))) І враховуйте, не буде залпу хімарсу по цілі яка не підтверджена можна сказати «онлайн». Також нам не відома кількість наявних засобів ураження, зараз вони застосуюиься, але по найбільш актуальних цілях враховуючи їх розмір і географію розташування.
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02.09.2022 16:42 Ответить
 
 