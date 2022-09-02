У Новій Каховці пролунало близько 7 вибухів, - телеграм-канал

У Новій Каховці пролунало близько 7 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

"У Новій Каховці пролунало близько 7 вибухів, були й прильоти", - йдеться у повідомленні.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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