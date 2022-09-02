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У Новій Каховці пролунало близько 7 вибухів, - телеграм-канал
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У Новій Каховці пролунало близько 7 вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.
"У Новій Каховці пролунало близько 7 вибухів, були й прильоти", - йдеться у повідомленні.
Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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