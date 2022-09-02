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У Новій Каховці пролунало близько 7 вибухів, - телеграм-канал

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каховка,нова

У Новій Каховці пролунало близько 7 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

"У Новій Каховці пролунало близько 7 вибухів, були й прильоти", - йдеться у повідомленні.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вразили ворожу переправу у районі Нової Каховки, - Братчук. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Всі переправи і транспортні хаби під щільним вогневим контролем! Переправа через Дніпро, добряче випробування для кацапні )
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02.09.2022 11:43 Відповісти
Це добре, плюсую. Але чимось вони на правому берез відбиваються? Цікаво, скільки трималась армія Паулюса під Сталінградом? Хоча, порівняння не зовсім коректне, бо в 1943-м червоним вдалось одразу підсунути фронт від Сталінграда, і Паулюсу не могли доставляти допомогу, хіба що літаками.
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02.09.2022 11:49 Відповісти
Скоріше за все, поки що є раніше створені резерви/склади, місцеположення яких точно не виявлено. А отрібні саме точні координати, наприклад херсонський кораблебудівельний завод - вони там давно, територія велика, споруд багато, доступу у місцевих немає, отже з точними координатами складно. Є ще варіанти використання малого річкового транспорту. Та все рівно, постачання суттєво ускладнено.
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02.09.2022 12:28 Відповісти
Орки давно б вже увесь завод знесли, але то наше. Усе одно вимотаємо, їм на нашій землі місця немає.
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02.09.2022 13:08 Відповісти
Що там 'не виявлено'? Десятки тисяч біженців розповідають відкрито про свої населенні пункти і що туди і куди саме понавозили навесні рашисти! Самий простий приклад Велика Олександрівка! А тому висновки напрошуються самі, найменший- це абсолютна бездарність ок'південь'.
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02.09.2022 16:04 Відповісти
Не зовсім так, є рух. Сьогодні склад, завтра немає, потім знову навезли. Так із особовим складом, переміщуються собаки))) І враховуйте, не буде залпу хімарсу по цілі яка не підтверджена можна сказати «онлайн». Також нам не відома кількість наявних засобів ураження, зараз вони застосуюиься, але по найбільш актуальних цілях враховуючи їх розмір і географію розташування.
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02.09.2022 16:42 Відповісти
 
 