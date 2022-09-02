Из-за промедления Украина уже практически потеряла два "вкусных актива" Мураева, - Шабунин

Кроме российских олигархов, забирать имущество нужно и у предателей-коллаборантов.

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, принятый не без участия ЦПК закон о санкциях следует применить к черту Мураеву. Тем более взимать пока (!) есть что", - отмечает он, добавляя, что чем дольше власть затягивает, тем больше времени дарит Мураеву на спасение активов.

Потому что, по словам Шабунина, из-за промедления Украина уже потеряла (или, по меньшей мере, значительно усложнила) конфискацию двух его вкусных активов.

Речь идет об ООО "Восточная финансовая группа", которое имеет 39 млн грн в долгосрочных финансовых инвестициях, а также ООО "Завод Рапид", которое занимается строительством каркасных конструкций и деревообработкой.

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"Формально эти фирмы недавно вышли из собственности семьи Мураевых. Впрочем, Мураев продолжает сохранять контроль через заведенную номинальную владелицу. Что можно еще конфисковать? Например, ООО "Альтеп", где партнером Мураевых является фирма доверенного лица Азарова. С 2014 по 2021 год фирма выиграла тендеры на 90 млн грн и имеет в собственности 26 земельных участков", - отмечает глава ГПК.

"А еще ООО "Спецмонтаж", которое производит системы вентиляций и с 2018 года начало поставлять их в ЕС. А еще Мураев возглавляет запрещенную партию "Наши". Ее имущество нужно конфисковать, а саму партию окончательно запретить. И здесь есть прогресс. Впрочем, пока власти затягивают конфискацию иного имущества Мураевых, пророссийский политик использует время, чтобы переписать состояние и сохранить его от взыскания", - резюмирует Шабунин.