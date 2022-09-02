РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4212 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
36 833 56
война (46506) конфискация (531) олигарх (1016) Россия (91190) Шабунин (462) Мураев (136) Центр противодействия коррупции (217)

Из-за промедления Украина уже практически потеряла два "вкусных актива" Мураева, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мураев

Кроме российских олигархов, забирать имущество нужно и у предателей-коллаборантов.

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, принятый не без участия ЦПК закон о санкциях следует применить к черту Мураеву. Тем более взимать пока (!) есть что", - отмечает он, добавляя, что чем дольше власть затягивает, тем больше времени дарит Мураеву на спасение активов.

Потому что, по словам Шабунина, из-за промедления Украина уже потеряла (или, по меньшей мере, значительно усложнила) конфискацию двух его вкусных активов.

Речь идет об ООО "Восточная финансовая группа", которое имеет 39 млн грн в долгосрочных финансовых инвестициях, а также ООО "Завод Рапид", которое занимается строительством каркасных конструкций и деревообработкой.

Читайте также: Суд запретил партию Мураева "Наши", - ЧЕСНО

"Формально эти фирмы недавно вышли из собственности семьи Мураевых. Впрочем, Мураев продолжает сохранять контроль через заведенную номинальную владелицу. Что можно еще конфисковать? Например, ООО "Альтеп", где партнером Мураевых является фирма доверенного лица Азарова. С 2014 по 2021 год фирма выиграла тендеры на 90 млн грн и имеет в собственности 26 земельных участков", - отмечает глава ГПК.

"А еще ООО "Спецмонтаж", которое производит системы вентиляций и с 2018 года начало поставлять их в ЕС. А еще Мураев возглавляет запрещенную партию "Наши". Ее имущество нужно конфисковать, а саму партию окончательно запретить. И здесь есть прогресс. Впрочем, пока власти затягивают конфискацию иного имущества Мураевых, пророссийский политик использует время, чтобы переписать состояние и сохранить его от взыскания", - резюмирует Шабунин.

Из-за промедления Украина уже практически потеряла два вкусных актива Мураева, - Шабунин 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Може почнемо з бєні? Там вистачить забезпечити армію ой-йо-йо
показать весь комментарий
02.09.2022 12:43
+22
А де цей Мураєв ховається? Він був головним відбілювачем російської агресії з 2014 року. За його дії - тільки розстріл.
показать весь комментарий
02.09.2022 12:46
+20
Маланци Мурієв і Бужанський спокійно сидять в Раді, ініціюють і приймають антиукраїнські закони.
показать весь комментарий
02.09.2022 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маланци Мурієв і Бужанський спокійно сидять в Раді, ініціюють і приймають антиукраїнські закони.
показать весь комментарий
02.09.2022 12:43 Ответить
Украина погибает,каждый день!
показать весь комментарий
02.09.2022 14:30 Ответить
Може почнемо з бєні? Там вистачить забезпечити армію ой-йо-йо
показать весь комментарий
02.09.2022 12:43 Ответить
Можна й разом. Слідчих та прокурорів, хоч греблю гати. Та пліснява своїх не чіпає.
показать весь комментарий
02.09.2022 13:34 Ответить
"Неможна, це ж наші люди!" (с) НеЛОХ.
показать весь комментарий
02.09.2022 12:44 Ответить
українці...!
показать весь комментарий
02.09.2022 13:37 Ответить
А где этот ***** находится интересно
показать весь комментарий
02.09.2022 12:46 Ответить
А де цей Мураєв ховається? Він був головним відбілювачем російської агресії з 2014 року. За його дії - тільки розстріл.
показать весь комментарий
02.09.2022 12:46 Ответить
А де наразі цей вилупок Мураєв ?

Шкода , що Юрій Бутусов не встиг дати в рило цьому дегеру після фуфрича 😠
показать весь комментарий
02.09.2022 12:46 Ответить
В Москві чекає на Щеневтіка
показать весь комментарий
02.09.2022 12:52 Ответить
Мураева давно уже повесили! Ан!-Живой, скотыняка!!!
показать весь комментарий
02.09.2022 12:48 Ответить
Повісити його повинні ми , украінський народ , бо само воно ніколи не піде на самогубство 😡
показать весь комментарий
02.09.2022 12:59 Ответить
Мураєв вже давно відслюнявив ОП. Тому ніхто його чіпати не буде
показать весь комментарий
02.09.2022 12:48 Ответить
У них роботодавець один, заПоребриком.
показать весь комментарий
02.09.2022 13:35 Ответить
Ви серйозно думали що кремлівський Буратіно з кремлівським Козирем будуть конфісковувати у кацапів та кацапських агентів активи?
показать весь комментарий
02.09.2022 12:50 Ответить
А ніхто і не зволікає. Чорт мураєв постійно на зв'язку з чортом дєрьмаком. Тому і збереже активи. Звісно не за безкоштовно для останнього.
показать весь комментарий
02.09.2022 12:53 Ответить
"Кто-то теряет, кто-то находит")))
показать весь комментарий
02.09.2022 12:53 Ответить
ну как жи можна абіжать прєкраснаґа рускамірнаґа чуґака?
на ето ОПа нє моґьот пайтіть
показать весь комментарий
02.09.2022 13:03 Ответить
Мураєв комусь з влади приплачує, от і тягнуть. Питання-кому?
показать весь комментарий
02.09.2022 13:05 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 13:10 Ответить
Зедермаку, подоляку , кому ж і ще ?
показать весь комментарий
02.09.2022 13:33 Ответить
А ДБР де ? Мабуть заняте Кривоносом? За конфісковані у Мураєва кошти могли-б вже ще одні Жуляни побудувати.
показать весь комментарий
02.09.2022 13:06 Ответить
Виталя а ты сам налоги с двух миллионов наконец то заплатил,или дальше от налоговой прячешься?
показать весь комментарий
02.09.2022 13:07 Ответить
govtva ! чого захищаєшь продажних та проросійських? ти єрмак чи татаров?
показать весь комментарий
05.09.2022 23:10 Ответить
Шабунин такой же продажный.
показать весь комментарий
09.09.2022 21:23 Ответить
Там не партію треба забороняти, а їхню антиукраїнську ідеологію. А членів отого "збіговиська" якщо не посадити то не допускати до політики на гарматний постріл із забороною на сто років!
показать весь комментарий
02.09.2022 13:16 Ответить
да да, конфискация активов, постройка оборонных заводов, модификация боеприпасов, обучение населения, четвертые пятые и т.п. линии обороны, бомберы, экономика и т.д. и т.п. одними разговорчиками очень уж уныло получится, учитывая наличие кацапов в оон магате и других - уже де-факто номинальных - учреждениях, а также страдание херней тех, кто в принципе (пока еще) мог\может (но не собирается) предотвратить убийство сотен тысяч людей.
показать весь комментарий
02.09.2022 13:21 Ответить
В ООН треба кляузи строчить..
показать весь комментарий
02.09.2022 13:37 Ответить
С этим шпериком чугуевским чуть интересно. Братаны северные наши на него сделали хитрую ставку давно. И для лохторату нашего местного фсб придумало мульку, но дешевую. На него придумали санкции, мол герой он украинский, борец против кацапского режиму, и вумный при этом. И лохторат в студиях тв каналов наших не так давно умилялся. плакал от восторга, хлопал до усеру этому пройдохе. А оно скромно кивало головизной. очи потупив. Но война все поставила на свои места. Наверно. Наблюдая за как этот утырок ловко выпудривал мозги у нас и даже там на тв рф, все время рука тянулась к кобуре расстегнуть. Хотя прекрасно знал давно что нет там в том месте ни кобуры не в кобуре. Но это личное.
показать весь комментарий
02.09.2022 13:43 Ответить
В Омане все давно решили порешали...а ведмедчука закрыли по просьбе путлера...скомуниздил у кума 5 ярдов доляров на карманные расходы для любимой жены Аксанки...
показать весь комментарий
02.09.2022 13:47 Ответить
Крысы путлера ща повылазят с Берлоги...обсуждать личность Шабунина...а не Мураевых и прочих Наумовых с рехВОРматоршей Марьяной Безмозглой...
показать весь комментарий
02.09.2022 13:52 Ответить
ти мабудь мав на увазі-МАШКУ БЕЗУМНУЮ?
показать весь комментарий
05.09.2022 23:12 Ответить
Виталик, чем недоволен?

Главное - без барыги!
показать весь комментарий
02.09.2022 13:54 Ответить
а шо таке барига? це зеленський?
показать весь комментарий
05.09.2022 23:14 Ответить
зеленский - это прокацапский гандон
показать весь комментарий
05.09.2022 23:28 Ответить
Шифер личный кассир ЗеКодломойских....покушение на него липовое прозвучало даже а ООН... вы все забыли...
Зе стал миллиардером всего за полгода...эпоха бедности давно прошла...🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
02.09.2022 13:56 Ответить
навіщо показувати харю цього свинособаки? всі й так знають ту мерзоту - мураєва.
показать весь комментарий
02.09.2022 14:04 Ответить
Посадить Шабунина нельзя он агент Госдепа...у ZeКодломойских руки коротки...а вот генерала Марченко или защитника айропорта Жуляны..без проблем...
показать весь комментарий
02.09.2022 14:07 Ответить
Кривонос це агент госдепа, пускай только тронут єрмакопланктон.
показать весь комментарий
05.09.2022 23:16 Ответить
Савпадєніє?Да савпадєніє...
показать весь комментарий
02.09.2022 14:13 Ответить
Шабуня, та то херня. Головне не Порох! Як там твоя черга апеляція по справі "роттердам+" ?
показать весь комментарий
02.09.2022 14:24 Ответить
а про оман, про вагнера забув? так треба ще про аєропорт розказати. генерал Кривонос залив літню полосу мастилом, щоб десантники фашистів не змогли приземлитися, але цим він завадив єрмаку та зеленському вивезти гроші та кошти , вони якоби планували через Жуляни тікати.
показать весь комментарий
05.09.2022 23:20 Ответить
Спасибо Зеленскому за европейское благоденствие Шуфрича, подаренное ему Зеленским за фотосъёмку военных объектов в Киеве
показать весь комментарий
02.09.2022 14:30 Ответить
Бевх Володимир

@*********

·

16 ч

Дуже цікаво.Виявляється справи з розкраданням гум допомоги у Запоріжжі почалися з подачі поляків. Вони знаючи нас зазделегідь промаркували свої товари.Відслідкували все що коли і де їде на ліво. Виявили головний злодійський "хаб".І вже з цими всіма матеріалами заявили ультиматум
показать весь комментарий
02.09.2022 14:39 Ответить
Банду при владі не цікавить розкрадання гумдопомоги.
показать весь комментарий
02.09.2022 14:47 Ответить
та не шуткуй так! там на мілліони долларів. зараз вони вирішили через будівницьтво доріг видмивати в оффори гроші, міжнародні організації не зможуть втручатися
показать весь комментарий
05.09.2022 23:22 Ответить
Треба вказувати більш конкретно: з-за чийого гальмування, хто конкретно винен у саботажі і зловживанні службовим становищем.
показать весь комментарий
02.09.2022 15:15 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 15:29 Ответить
Зеленскому и его банде ворюг наверное выгодно , что бы этот пропутинский гандон мураев успел перепродать свои активы..
показать весь комментарий
02.09.2022 16:08 Ответить
А не пішов би ти нахій, Віталька-базікало? ЇжТЕ!!!
показать весь комментарий
02.09.2022 16:19 Ответить
Для Зе команды - главное свой карман , а народ и война это их не парит. За откаты они и задницу свою продадут , разрешат , дадут.
показать весь комментарий
02.09.2022 16:26 Ответить
Не переживай, Віталька, борцун ти наш з корупцією, Україна втратила, а зеленені бариги - надбали. Але ви зробили це разом!!!!
показать весь комментарий
02.09.2022 18:37 Ответить
шо відібрали в тебе роботу -проституцію? ай яй
показать весь комментарий
05.09.2022 23:24 Ответить
 
 