Через зволікання Україна вже практично втратила два "смачні активи" Мураєва, - Шабунін

Окрім російських олігархів, забирати майно потрібно і у зрадників-колаборантів.

Про це пише у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, ухвалений не без участі ЦПК закон про санкції варто застосувати щодо чорта Мураєва. Тим більше стягувати поки що (!) є що", - зазначає він, додаючи, що чим довше влада затягує, тим більше часу дарує Мураєву на порятунок активів.

Бо, за словами Шабуніна, через зволікання Україна уже втратила (або щонайменше значно ускладнила) конфіскацію двох його смачних активів.

Йдеться про ТОВ "Східна фінансова група", яка має 39 млн грн у довгострокових фінансових інвестиціях, а також ТОВ "Завод Рапід", яка займається будівництвом каркасних конструкцій та деревообробкою.

"Формально ці фірми нещодавно вийшли із власності сім’ї Мураєвих. Втім, Мураєв і надалі зберігає контроль через заведену номінальну власницю. Що можна ще конфіскувати? Наприклад, ТОВ "Альтеп", де партнером Мураєвих є фірма довіреної особи Азарова. З 2014 по 2021 рік фірма виграла тендерів на 90 млн грн і має у власності 26 земельних ділянок", - зазначає глава ЦПК.

"А ще ТОВ "Спецмонтаж", яка виготовляє системи вентиляцій і з 2018 року розпочала постачати їх до ЄС. А ще Мураєв очолює заборонену партію "Наші". Її майно потрібно конфіскувати, а саму партію остаточно заборонити. І тут є прогрес. Втім, поки влада зволікає з конфіскацією іншого майна Мураєвих, проросійський політик використовує час, щоб переписати статки і зберегти їх від стягнення", - резюмує Шабунін.

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