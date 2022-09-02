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Через зволікання Україна вже практично втратила два "смачні активи" Мураєва, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мураев

Окрім російських олігархів, забирати майно потрібно і у зрадників-колаборантів.

Про це пише у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, ухвалений не без участі ЦПК закон про санкції варто застосувати щодо чорта Мураєва. Тим більше стягувати поки що (!) є що", - зазначає він, додаючи, що чим довше влада затягує, тим більше часу дарує Мураєву на порятунок активів.

Бо, за словами Шабуніна, через зволікання Україна уже втратила (або щонайменше значно ускладнила) конфіскацію двох його смачних активів.

Йдеться про ТОВ "Східна фінансова група", яка має 39 млн грн у довгострокових фінансових інвестиціях, а також ТОВ "Завод Рапід", яка займається будівництвом каркасних конструкцій та деревообробкою.

"Формально ці фірми нещодавно вийшли із власності сім’ї Мураєвих. Втім, Мураєв і надалі зберігає контроль через заведену номінальну власницю. Що можна ще конфіскувати? Наприклад, ТОВ "Альтеп", де партнером Мураєвих є фірма довіреної особи Азарова. З 2014 по 2021 рік фірма виграла тендерів на 90 млн грн і має у власності 26 земельних ділянок", - зазначає глава ЦПК.

"А ще ТОВ "Спецмонтаж", яка виготовляє системи вентиляцій і з 2018 року розпочала постачати їх до ЄС. А ще Мураєв очолює заборонену партію "Наші". Її майно потрібно конфіскувати, а саму партію остаточно заборонити. І тут є прогрес. Втім, поки влада зволікає з конфіскацією іншого майна Мураєвих, проросійський політик використовує час, щоб переписати статки і зберегти їх від стягнення", - резюмує Шабунін.

Також читайте: Суд заборонив партію Мураєва "Наші"

Через зволікання Україна вже практично втратила два смачні активи Мураєва, - Шабунін 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Може почнемо з бєні? Там вистачить забезпечити армію ой-йо-йо
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02.09.2022 12:43
+22
А де цей Мураєв ховається? Він був головним відбілювачем російської агресії з 2014 року. За його дії - тільки розстріл.
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02.09.2022 12:46
+20
Маланци Мурієв і Бужанський спокійно сидять в Раді, ініціюють і приймають антиукраїнські закони.
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02.09.2022 12:43
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Маланци Мурієв і Бужанський спокійно сидять в Раді, ініціюють і приймають антиукраїнські закони.
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02.09.2022 12:43 Відповісти
Украина погибает,каждый день!
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02.09.2022 14:30 Відповісти
Може почнемо з бєні? Там вистачить забезпечити армію ой-йо-йо
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02.09.2022 12:43 Відповісти
Можна й разом. Слідчих та прокурорів, хоч греблю гати. Та пліснява своїх не чіпає.
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02.09.2022 13:34 Відповісти
"Неможна, це ж наші люди!" (с) НеЛОХ.
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02.09.2022 12:44 Відповісти
українці...!
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02.09.2022 13:37 Відповісти
А где этот ***** находится интересно
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02.09.2022 12:46 Відповісти
А де цей Мураєв ховається? Він був головним відбілювачем російської агресії з 2014 року. За його дії - тільки розстріл.
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02.09.2022 12:46 Відповісти
А де наразі цей вилупок Мураєв ?

Шкода , що Юрій Бутусов не встиг дати в рило цьому дегеру після фуфрича 😠
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02.09.2022 12:46 Відповісти
В Москві чекає на Щеневтіка
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02.09.2022 12:52 Відповісти
Мураева давно уже повесили! Ан!-Живой, скотыняка!!!
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02.09.2022 12:48 Відповісти
Повісити його повинні ми , украінський народ , бо само воно ніколи не піде на самогубство 😡
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02.09.2022 12:59 Відповісти
Мураєв вже давно відслюнявив ОП. Тому ніхто його чіпати не буде
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02.09.2022 12:48 Відповісти
У них роботодавець один, заПоребриком.
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02.09.2022 13:35 Відповісти
Ви серйозно думали що кремлівський Буратіно з кремлівським Козирем будуть конфісковувати у кацапів та кацапських агентів активи?
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02.09.2022 12:50 Відповісти
А ніхто і не зволікає. Чорт мураєв постійно на зв'язку з чортом дєрьмаком. Тому і збереже активи. Звісно не за безкоштовно для останнього.
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02.09.2022 12:53 Відповісти
"Кто-то теряет, кто-то находит")))
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02.09.2022 12:53 Відповісти
ну как жи можна абіжать прєкраснаґа рускамірнаґа чуґака?
на ето ОПа нє моґьот пайтіть
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02.09.2022 13:03 Відповісти
Мураєв комусь з влади приплачує, от і тягнуть. Питання-кому?
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02.09.2022 13:05 Відповісти
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02.09.2022 13:10 Відповісти
Зедермаку, подоляку , кому ж і ще ?
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02.09.2022 13:33 Відповісти
А ДБР де ? Мабуть заняте Кривоносом? За конфісковані у Мураєва кошти могли-б вже ще одні Жуляни побудувати.
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02.09.2022 13:06 Відповісти
Виталя а ты сам налоги с двух миллионов наконец то заплатил,или дальше от налоговой прячешься?
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02.09.2022 13:07 Відповісти
govtva ! чого захищаєшь продажних та проросійських? ти єрмак чи татаров?
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05.09.2022 23:10 Відповісти
Шабунин такой же продажный.
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09.09.2022 21:23 Відповісти
Там не партію треба забороняти, а їхню антиукраїнську ідеологію. А членів отого "збіговиська" якщо не посадити то не допускати до політики на гарматний постріл із забороною на сто років!
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02.09.2022 13:16 Відповісти
да да, конфискация активов, постройка оборонных заводов, модификация боеприпасов, обучение населения, четвертые пятые и т.п. линии обороны, бомберы, экономика и т.д. и т.п. одними разговорчиками очень уж уныло получится, учитывая наличие кацапов в оон магате и других - уже де-факто номинальных - учреждениях, а также страдание херней тех, кто в принципе (пока еще) мог\может (но не собирается) предотвратить убийство сотен тысяч людей.
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02.09.2022 13:21 Відповісти
В ООН треба кляузи строчить..
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02.09.2022 13:37 Відповісти
С этим шпериком чугуевским чуть интересно. Братаны северные наши на него сделали хитрую ставку давно. И для лохторату нашего местного фсб придумало мульку, но дешевую. На него придумали санкции, мол герой он украинский, борец против кацапского режиму, и вумный при этом. И лохторат в студиях тв каналов наших не так давно умилялся. плакал от восторга, хлопал до усеру этому пройдохе. А оно скромно кивало головизной. очи потупив. Но война все поставила на свои места. Наверно. Наблюдая за как этот утырок ловко выпудривал мозги у нас и даже там на тв рф, все время рука тянулась к кобуре расстегнуть. Хотя прекрасно знал давно что нет там в том месте ни кобуры не в кобуре. Но это личное.
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02.09.2022 13:43 Відповісти
В Омане все давно решили порешали...а ведмедчука закрыли по просьбе путлера...скомуниздил у кума 5 ярдов доляров на карманные расходы для любимой жены Аксанки...
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02.09.2022 13:47 Відповісти
Крысы путлера ща повылазят с Берлоги...обсуждать личность Шабунина...а не Мураевых и прочих Наумовых с рехВОРматоршей Марьяной Безмозглой...
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02.09.2022 13:52 Відповісти
ти мабудь мав на увазі-МАШКУ БЕЗУМНУЮ?
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05.09.2022 23:12 Відповісти
Виталик, чем недоволен?

Главное - без барыги!
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02.09.2022 13:54 Відповісти
а шо таке барига? це зеленський?
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05.09.2022 23:14 Відповісти
зеленский - это прокацапский гандон
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05.09.2022 23:28 Відповісти
Шифер личный кассир ЗеКодломойских....покушение на него липовое прозвучало даже а ООН... вы все забыли...
Зе стал миллиардером всего за полгода...эпоха бедности давно прошла...🤣🤣🤣🤣
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02.09.2022 13:56 Відповісти
навіщо показувати харю цього свинособаки? всі й так знають ту мерзоту - мураєва.
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02.09.2022 14:04 Відповісти
Посадить Шабунина нельзя он агент Госдепа...у ZeКодломойских руки коротки...а вот генерала Марченко или защитника айропорта Жуляны..без проблем...
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02.09.2022 14:07 Відповісти
Кривонос це агент госдепа, пускай только тронут єрмакопланктон.
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05.09.2022 23:16 Відповісти
Савпадєніє?Да савпадєніє...
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02.09.2022 14:13 Відповісти
Шабуня, та то херня. Головне не Порох! Як там твоя черга апеляція по справі "роттердам+" ?
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02.09.2022 14:24 Відповісти
а про оман, про вагнера забув? так треба ще про аєропорт розказати. генерал Кривонос залив літню полосу мастилом, щоб десантники фашистів не змогли приземлитися, але цим він завадив єрмаку та зеленському вивезти гроші та кошти , вони якоби планували через Жуляни тікати.
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05.09.2022 23:20 Відповісти
Спасибо Зеленскому за европейское благоденствие Шуфрича, подаренное ему Зеленским за фотосъёмку военных объектов в Киеве
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02.09.2022 14:30 Відповісти
Бевх Володимир

@*********

·

16 ч

Дуже цікаво.Виявляється справи з розкраданням гум допомоги у Запоріжжі почалися з подачі поляків. Вони знаючи нас зазделегідь промаркували свої товари.Відслідкували все що коли і де їде на ліво. Виявили головний злодійський "хаб".І вже з цими всіма матеріалами заявили ультиматум
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02.09.2022 14:39 Відповісти
Банду при владі не цікавить розкрадання гумдопомоги.
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02.09.2022 14:47 Відповісти
та не шуткуй так! там на мілліони долларів. зараз вони вирішили через будівницьтво доріг видмивати в оффори гроші, міжнародні організації не зможуть втручатися
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05.09.2022 23:22 Відповісти
Треба вказувати більш конкретно: з-за чийого гальмування, хто конкретно винен у саботажі і зловживанні службовим становищем.
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02.09.2022 15:15 Відповісти
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02.09.2022 15:29 Відповісти
Зеленскому и его банде ворюг наверное выгодно , что бы этот пропутинский гандон мураев успел перепродать свои активы..
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02.09.2022 16:08 Відповісти
А не пішов би ти нахій, Віталька-базікало? ЇжТЕ!!!
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02.09.2022 16:19 Відповісти
Для Зе команды - главное свой карман , а народ и война это их не парит. За откаты они и задницу свою продадут , разрешат , дадут.
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02.09.2022 16:26 Відповісти
Не переживай, Віталька, борцун ти наш з корупцією, Україна втратила, а зеленені бариги - надбали. Але ви зробили це разом!!!!
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02.09.2022 18:37 Відповісти
шо відібрали в тебе роботу -проституцію? ай яй
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05.09.2022 23:24 Відповісти
 
 