РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6586 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
2 484 19
беженцы (1462) дети (6020) Польша (7461) школа (2886)

185 тысяч украинских детей пошли учиться в польские школы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

школа

Новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей, бежавших от войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в эфире RMF FM.

По оценкам, в Польше проживает около 700-800 тысяч детей из Украины школьного возраста.

Подавляющее большинство из них начали обучение в начальных школах, более 40 тысяч - в детсадах и несколько тысяч в гимназиях, техникумах и ремесленных школах.

"185 тысяч", - сказал Чарнек, отвечая на вопрос, сколько именно украинских детей пошли в польские школы, и добавил, что это на 7 тысяч меньше, чем 24 июня, когда закончился 2021/2022 учебный год.

По словам министра, большое количество находящихся в Польше украинских учеников учатся дистанционно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала российского вторжения Нидерланды стали убежищем для 50 тысяч украинцев, - Кабмин

"Дистанционное обучение в Украине будет продолжаться и большинство этих детей, безусловно, будут на дистанционном обучении в Украине", – сказал глава Минобразования Польши. "Остальные дети учатся дистанционно либо возвращаются в Украину, либо находятся в другой стране", - сказал он.

Чарнек также сообщил, что органы местного самоуправления получили 900 миллионов злотых в поддержку украинских детей в польских школах до июня.

Как сообщалось, в чешские школы 1 сентября пошли до 60 тысяч детей украинских военных беженцев.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Звісно що на польскій.
показать весь комментарий
02.09.2022 14:48
+8
Велика дяка польскему народові!А дітям-щастя та успіхів на новому життевому шляху.Річ Посполита-то цивілізована,європейська держава,де в них буде майбутне.
показать весь комментарий
02.09.2022 14:56
+3
73% вибрали цю владу а тепер обурюються що молоді не повернуться. Причинно-наслідкові звязки не бачите? Голосуєте по-пріколу а потім з торбою по світу...Бачили очі що купували...
показать весь комментарий
02.09.2022 16:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже багато дітей у Польщі. 700 тисяч...
показать весь комментарий
02.09.2022 14:34 Ответить
денацифікація ***** в дії
показать весь комментарий
02.09.2022 14:36 Ответить
На якій мові?
У Польщі велика кількість українських вчітелів
показать весь комментарий
02.09.2022 14:46 Ответить
Звісно що на польскій.
показать весь комментарий
02.09.2022 14:48 Ответить
Велика дяка польскему народові!А дітям-щастя та успіхів на новому життевому шляху.Річ Посполита-то цивілізована,європейська держава,де в них буде майбутне.
показать весь комментарий
02.09.2022 14:56 Ответить
Українські діти по всій Европі зараз вчать мову прихистивших їх краін
І це добре. Т к Україна стане країною ЕС і українська молодь буде легко адаптироваться в відчинених кордонах
показать весь комментарий
02.09.2022 15:33 Ответить
мову прихистивших країн вчать аж бігом, а українською нехтують, бо нащо https://www.dw.com/uk/u-persij-klas-do-nimeckoi-skoli-01092022/video-62988604
показать весь комментарий
02.09.2022 15:42 Ответить
і українську вчать обовьязково
показать весь комментарий
02.09.2022 16:13 Ответить
А ви немецькою мовою добре володієте ?
показать весь комментарий
02.09.2022 16:14 Ответить
Так, німецькою володію чудово, а що?
показать весь комментарий
02.09.2022 16:58 Ответить
А чому інши не мають право володіти польською чі португальською мовою чудово З ДИТИНСТВА ? Чі вони мають меншовартість ніж Ви ?
показать весь комментарий
02.09.2022 17:55 Ответить
Может научатся уму-разуму в цивилизованных странах. И сгодятся на Родине, если конечно захотят вернуться.
показать весь комментарий
02.09.2022 15:44 Ответить
в тім то і головне питання ... проц 80 не повернуться ..
показать весь комментарий
02.09.2022 15:50 Ответить
Не всі мають гроши на аренду і купівлю житла - так що 80% повернутСЯ до своїх будинків .
А тому , хто не мае ВЖЕ житла , Україна мае побудувати ( за рахунок репарацій з раши )
показать весь комментарий
02.09.2022 16:17 Ответить
73% вибрали цю владу а тепер обурюються що молоді не повернуться. Причинно-наслідкові звязки не бачите? Голосуєте по-пріколу а потім з торбою по світу...Бачили очі що купували...
показать весь комментарий
02.09.2022 16:17 Ответить
Це не добре. Це один з пунктів рашистів- позбавити Україну українців! А батьки більшості з цих дітей свідомо виконують цей пункт, розповідаючи змалку дітям 'як погано в Україні' і що потрібно залишатися за кордоном.
показать весь комментарий
02.09.2022 17:13 Ответить
Ні, основний пункт кацапів перетворити українців на малоросів без національної ідентичності. Те, чим вони зараз і займаються на оккупованих територіях
показать весь комментарий
02.09.2022 17:20 Ответить
А звідки ви знаєте? Своїм дітям таке кажете? То не судіть по собі всіх
показать весь комментарий
02.09.2022 22:20 Ответить
 
 