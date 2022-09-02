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Новини За кордономВійна в Україні
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біженці (1013) діти (4401) Польща (5136) школа (1823)

185 тисяч українських дітей пішли навчатися до польських шкіл

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

школа

Новий навчальний рік у школах Польщі розпочали 185 тисяч дітей, які втекли від війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек в ефірі RMF FM.

За оцінками, у Польщі проживає близько 700-800 тисяч дітей з України шкільного віку.

Переважна більшість з них почала навчання у початкових школах, понад 40 тисяч - у дитсадках і кілька тисяч у гімназіях, технікумах і ремісничих школах.

"185 тисяч", - сказав Чарнек, відповідаючи на запитання, скільки саме українських дітей пішли до польських шкіл, і додав, що це на 7 тисяч менше, ніж 24 червня, коли закінчився 2021/2022 навчальний рік.

За словами міністра, велика кількість українських учнів, які перебувають у Польщі, навчаються дистанційно.

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"Дистанційне навчання в Україні триватиме і більшість цих дітей, безумовно, будуть на дистанційному навчанні в Україні", – сказав очільник Міносвіти Польщі. "Решта дітей навчаються дистанційно або повертаються в Україну, або перебувають в іншій країні", - сказав він.

Чарнек також повідомив, що органи місцевого самоврядування отримали 900 мільйонів злотих на підтримку українських дітей у польських школах до червня.

Як повідомлялося, до чеських шкіл 1 вересня пішли до 60 тисяч дітей українських воєнних біженців.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Звісно що на польскій.
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02.09.2022 14:48
+8
Велика дяка польскему народові!А дітям-щастя та успіхів на новому життевому шляху.Річ Посполита-то цивілізована,європейська держава,де в них буде майбутне.
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02.09.2022 14:56
+3
73% вибрали цю владу а тепер обурюються що молоді не повернуться. Причинно-наслідкові звязки не бачите? Голосуєте по-пріколу а потім з торбою по світу...Бачили очі що купували...
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02.09.2022 16:17
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Дуже багато дітей у Польщі. 700 тисяч...
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02.09.2022 14:34 Відповісти
денацифікація ***** в дії
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02.09.2022 14:36 Відповісти
На якій мові?
У Польщі велика кількість українських вчітелів
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02.09.2022 14:46 Відповісти
Звісно що на польскій.
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02.09.2022 14:48 Відповісти
Велика дяка польскему народові!А дітям-щастя та успіхів на новому життевому шляху.Річ Посполита-то цивілізована,європейська держава,де в них буде майбутне.
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02.09.2022 14:56 Відповісти
Українські діти по всій Европі зараз вчать мову прихистивших їх краін
І це добре. Т к Україна стане країною ЕС і українська молодь буде легко адаптироваться в відчинених кордонах
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02.09.2022 15:33 Відповісти
мову прихистивших країн вчать аж бігом, а українською нехтують, бо нащо https://www.dw.com/uk/u-persij-klas-do-nimeckoi-skoli-01092022/video-62988604
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02.09.2022 15:42 Відповісти
і українську вчать обовьязково
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02.09.2022 16:13 Відповісти
А ви немецькою мовою добре володієте ?
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02.09.2022 16:14 Відповісти
Так, німецькою володію чудово, а що?
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02.09.2022 16:58 Відповісти
А чому інши не мають право володіти польською чі португальською мовою чудово З ДИТИНСТВА ? Чі вони мають меншовартість ніж Ви ?
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02.09.2022 17:55 Відповісти
Может научатся уму-разуму в цивилизованных странах. И сгодятся на Родине, если конечно захотят вернуться.
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02.09.2022 15:44 Відповісти
в тім то і головне питання ... проц 80 не повернуться ..
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02.09.2022 15:50 Відповісти
Не всі мають гроши на аренду і купівлю житла - так що 80% повернутСЯ до своїх будинків .
А тому , хто не мае ВЖЕ житла , Україна мае побудувати ( за рахунок репарацій з раши )
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02.09.2022 16:17 Відповісти
73% вибрали цю владу а тепер обурюються що молоді не повернуться. Причинно-наслідкові звязки не бачите? Голосуєте по-пріколу а потім з торбою по світу...Бачили очі що купували...
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02.09.2022 16:17 Відповісти
Це не добре. Це один з пунктів рашистів- позбавити Україну українців! А батьки більшості з цих дітей свідомо виконують цей пункт, розповідаючи змалку дітям 'як погано в Україні' і що потрібно залишатися за кордоном.
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02.09.2022 17:13 Відповісти
Ні, основний пункт кацапів перетворити українців на малоросів без національної ідентичності. Те, чим вони зараз і займаються на оккупованих територіях
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02.09.2022 17:20 Відповісти
А звідки ви знаєте? Своїм дітям таке кажете? То не судіть по собі всіх
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02.09.2022 22:20 Відповісти
 
 