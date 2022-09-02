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Энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме, – "Энергоатом"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Энергоблок 5 Запорожской АЭС, отключенный вчера в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками, подключен к энергосетям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.
"Сегодня, 2 сентября 2022 года, энергоблок №5 Запорожской АЭС, который был отключен вчера утром (1 сентября) в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки ЗАЭС, в 13:10 подключен к энергосети, идет набор мощности", - в сообщении.
На станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.
Напомним, на Запорожской АЭС продолжают свою работу представители миссии МАГАТЭ.
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Вопрос - подключен кем ?
Теми кем разрушен ?
Я окончательно запутался ...
Я всё правильно понял - нагнули его ?
Видос есть в Ютьюбе ..