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Энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме, – "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аес,запорізька

Энергоблок 5 Запорожской АЭС, отключенный вчера в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками, подключен к энергосетям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.

"Сегодня, 2 сентября 2022 года, энергоблок №5 Запорожской АЭС, который был отключен вчера утром (1 сентября) в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки ЗАЭС, в 13:10 подключен к энергосети, идет набор мощности", - в сообщении.

На станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

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Напомним, на Запорожской АЭС продолжают свою работу представители миссии МАГАТЭ.
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Новость, конечно хорошая !!!
Вопрос - подключен кем ?
Теми кем разрушен ?

Я окончательно запутался ...
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02.09.2022 16:53 Ответить
Путлер подключил элементарно Ватсон...
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02.09.2022 17:01 Ответить
То есть он обстреливал, чтобы взорвать, а потом передумал и подключил Украину.
Я всё правильно понял - нагнули его ?
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02.09.2022 18:02 Ответить
Жители Белгорода засняли обстрел города с разных точек в самом городе...предположительно Искандерами...ракеты летели очень на низкой высоте...
Видос есть в Ютьюбе ..
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02.09.2022 17:00 Ответить
tak eto zhe harasho
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02.09.2022 17:06 Ответить
Опять досадная ошибка очередных второгодников, вечерников-заочников! К чьей энергосистеме подключен 5 блок??? К нашей или кацапской только? Здесь же интрига момента!? Садись---кол! Не в дневник, не в журнал и родителей не звать в школу---это на веки!
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02.09.2022 17:29 Ответить
Написано в повідомленні: "виробляють енергію для потреб України". Але тимчасово окуповані території - це також Україна. Потрібно більш детально - на які саме території.
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02.09.2022 21:00 Ответить
Ага! Вы еще напишите для кацапов, где "рубильники" находятся, чтоб его отключить!
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02.09.2022 21:56 Ответить
 
 