Енергоблок №5 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми, – "Енергоатом"
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Енергоблок 5 Запорізької АЕС, який був відключений вчора внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами, під’єднаний до енергомереж.
ПРо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Енергоатома.
"Сьогодні, 2 вересня 2022 року, енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений вчора зранку (1 вересня) внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, о 13:10 під’єднаний до енергомережі, триває набір потужності", - йдеться у повідомленні.
Наразі на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.
Нагадаємо, на Запорізькій АЕС продовжують свою роботу представники місії МАГАТЕ.
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Вопрос - подключен кем ?
Теми кем разрушен ?
Я окончательно запутался ...
Я всё правильно понял - нагнули его ?
Видос есть в Ютьюбе ..