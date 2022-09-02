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Енергоблок №5 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми, – "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес,запорізька

Енергоблок 5 Запорізької АЕС, який був відключений вчора внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами, під’єднаний до енергомереж.

ПРо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Енергоатома.

"Сьогодні, 2 вересня 2022 року, енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений вчора зранку (1 вересня) внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, о 13:10 під’єднаний до енергомережі, триває набір потужності", - йдеться у повідомленні.

Наразі на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.

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Нагадаємо, на Запорізькій АЕС продовжують свою роботу представники місії МАГАТЕ.

Автор: Володимир Янченко
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Новость, конечно хорошая !!!
Вопрос - подключен кем ?
Теми кем разрушен ?

Я окончательно запутался ...
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02.09.2022 16:53 Відповісти
Путлер подключил элементарно Ватсон...
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02.09.2022 17:01 Відповісти
То есть он обстреливал, чтобы взорвать, а потом передумал и подключил Украину.
Я всё правильно понял - нагнули его ?
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02.09.2022 18:02 Відповісти
Жители Белгорода засняли обстрел города с разных точек в самом городе...предположительно Искандерами...ракеты летели очень на низкой высоте...
Видос есть в Ютьюбе ..
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02.09.2022 17:00 Відповісти
tak eto zhe harasho
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02.09.2022 17:06 Відповісти
Опять досадная ошибка очередных второгодников, вечерников-заочников! К чьей энергосистеме подключен 5 блок??? К нашей или кацапской только? Здесь же интрига момента!? Садись---кол! Не в дневник, не в журнал и родителей не звать в школу---это на веки!
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02.09.2022 17:29 Відповісти
Написано в повідомленні: "виробляють енергію для потреб України". Але тимчасово окуповані території - це також Україна. Потрібно більш детально - на які саме території.
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02.09.2022 21:00 Відповісти
Ага! Вы еще напишите для кацапов, где "рубильники" находятся, чтоб его отключить!
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02.09.2022 21:56 Відповісти
 
 