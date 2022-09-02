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В оккупированном Херсоне в третий раз за сутки раздаются взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина

В оккупированном россиянами Херсоне уже третий раз за 2 сентября жители сообщают о звуках взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

По состоянию на 16:34 стало известно, что в оккупированном Херсоне снова слышны взрывы.

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Утром 2 сентября российские пропагандисты и местные телеграмм-каналы сообщали о по меньшей мере шести взрывах в оккупированном россиянами Херсоне, около полудня жители также слышали звуки взрывов.
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Топ комментарии
+15
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02.09.2022 17:57
+14
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02.09.2022 17:59
+14
Закликаю всіх і себе: постаратись не волати до військових "а де ж той контрнаступ!". Перед нами ворог втричі сильніший за нас (за живою силою, технікою та ін.), а для контрнаступу ми на цій ділянці маємо бути втричі сильніше, тому й не кидаємось у кавалерійську атаку у стилі В. І. Чапаєва, а методично довбаємо та знекровлюємо ворога, і Хаймарси нам у допомогу!
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02.09.2022 18:06
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*Апьять па жылим кварталам*
Як кажуть кацапи.
Чи знов на прогулянку вийшло бавовнятко, та нище загарбників?
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02.09.2022 17:50 Ответить
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02.09.2022 17:57 Ответить
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02.09.2022 17:59 Ответить
Выбухи - это репоеды, как обычно, курят не в том месте. А сколько от этих выбухов у кацапни порвало пердаков, и сколько их жиденько обосралось, нет статистики, но счет идет на десятки тыщ.
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02.09.2022 18:03 Ответить
Закликаю всіх і себе: постаратись не волати до військових "а де ж той контрнаступ!". Перед нами ворог втричі сильніший за нас (за живою силою, технікою та ін.), а для контрнаступу ми на цій ділянці маємо бути втричі сильніше, тому й не кидаємось у кавалерійську атаку у стилі В. І. Чапаєва, а методично довбаємо та знекровлюємо ворога, і Хаймарси нам у допомогу!
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02.09.2022 18:06 Ответить
снова этот бред про живую силу! на начало войны их было 160 тысяч! согласно сводкам нашего генштаба, дохляков почти 50 штук (и это, вроде как, даже не считают всяких вагнеров о вжопучленцев), еще тысяч 100-120 раненных!
у нас Армия, согласно последним заявам найвэличнишого - МИЛЛИОН!
где "сыльниша за живою сылою"????
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02.09.2022 18:10 Ответить
ты люсю аристовича и главкома больше слушай. московиты почти в каждой области создали батальон добровольцев. и вербуют добровольцев.
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02.09.2022 18:24 Ответить
если бы я слушал люсю, я бы сейчас и рассказывал, про "сыльнишу за жыву сылу"
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02.09.2022 18:55 Ответить
Я имел в виду живую силу не в армии, а в стране, а их где-то 140 млн, т.е. примерно втрое больше, чем у нас.
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02.09.2022 18:35 Ответить
И да, кстати. На начало войны (24 февраля) говориили, что враг задействовал в "операции" где-то 200 000 - помните, мы еще считали, сколько процентов уже зашли. И как только сообщили, что по данным разных разведок эти 200 000 уже здесь, и больше рядом нет, так они и начали отпозать с северных областей.
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02.09.2022 18:42 Ответить
они начали проигрывать, потому что сильно растянули фронт! логистика в рашисткой армии - галимая, обслуживать 1,500 линюю фронта не в состоянии! распорошенные войска не могут создать боевой кулак!
наши вкурили эту тему, почему-то, совсем недавно, когда начали рассказывать про "контрнаступление на Херсон" - чтобы снова растянуть фронт и рашистские войска!
благодаря этому - кацапы опять выдохлись на донбасе!
но вот эта тема с нашей Армией в миллион человек, не способных разбить, пусть, 200 тысяч кацапов, из которых, если верить сводкам генштаба, минимум 50% выбито, остальные ппц как деморализованы - я не могу обьяснить иначе, кроме как, что мы не умеем воевать!
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02.09.2022 19:17 Ответить
1. Я не уверен, что у нас есть сейчас 1 млн под ружьем. Потенциально - да, и наверняка даже больше, но в строю - вряд-ли. Ведь проблема не только в людях - я видел очереди в военкоматы и знаю людей, которые хотят служить, но им сказали - пока не надо. Проблема в том, что этом условный миллион нужно одеть, накормить и вооружить - есть ли у нас для этого ресурсы? Не знаю, пусть эксперты ответят.
2. Мы стараемся воевать не числом, а умением (кстати, следуя заветам русского полководца Суворова), плюс передовые технологии нам в помощь. Возможно, 1000 наших воинов с Хаймарсами, Байрактарами и прочими плюшками, равноценны 3000 или даже 5000 оркам с вооружением времен СССР? Очень на это надеюсь.
3. 200 000 орков у наших границ - это данные первых дней войны. К сожалению, за эти месяцы они наскребли по бурятским сусекам еще не один десяток тысяч - конкретные цифры пусть назовут эксперты, но наверняка немало. К сожалению, никуда не делись эти примерно 140 млн, из которых где-то 70-80% ненавидят нас лютой ненавистью - без объективных причин, исключительно за счет промытых мозгов, но по факту - ненавидят, и многие готовы воевать. К сожалению, даже без объявленной мобилизации они могут собрать против нас сотни тысяч и даже несколько миллионов.

Не думайте, что я сомневаюсь в нашей победе. Украина выстоит и победит - не за счет числа, а благодаря умению наших воинов, искусству нашего военного командования и помощи цивилизованного мира (см. п. 2). Но это будет долго и тяжело. Немцы в 1941-м за несколько месяцев прошли путь от Бреста почти до Москвы, а потом, весной-летом 1942-го - от Харькова до Кавказа и Волги. Но выгоняли их примерно до конца 1944 года, т.е. 1.5-2 года (от Сталинградской битвы, когда Вермахт почти все время отступал). Получается, что выгнать захватчиков заняло примерно в 4 раза больше времени, чем захватчикам оккупировать. Если такие пропорции сохранятся и в этой войне, то Севастополь, Донецк и Луганск мы сможем освободить к концу 2023 года. Хотелось бы раньше, и я надеюсь что раньше, но нужно быть готовыми к худшему.
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04.09.2022 10:58 Ответить
1. Как раз зеленский и заявил, что у нас именно воюет миллион! с этим и проблема, потому что это колоссальные деньги на обеспечение! Вопрос, строит ли зеленский заводы и фабрики, чтобы обеспечить это войско? нет, он ждёт подачек от Запада
2. Похоже, что мы, как раз, числом и воюем! иначе как обьяснить, что несмотря на такую громадную армию, военкоматы продолжают грести всех подряд?!
3. Даже если они нагребли к стартовым 200,000 еще 200,000 - всё равно, это меньше миллиона!
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04.09.2022 14:53 Ответить
Интересно сопоставить, когда Зе говорил про миллион, с этим материалом от 21 мая: Вторгненню Росії в Україну протистоять 700 тисяч українських військових - Зеленський
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04.09.2022 15:13 Ответить
Не було такої мобілізації шоб був мільйон, це перспектива.
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02.09.2022 22:02 Ответить
Молодці ЗСУ! Героям слава!
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02.09.2022 18:10 Ответить
Ну как украинцы сами себя бомбят,так и кацы сами себя взрывают.
Жаль что самоподрывы ещё в Москве
в моду не вошли
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02.09.2022 18:17 Ответить
Дуже добрі новини, що ЗСУ добре знають де саме в яких будівлях сидять окупанти і де вони казарми облаштували в місті. Це значить, що дуже ефективно працюють місцеві партизани та забезпечують необхідною інформацією!
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02.09.2022 18:39 Ответить
Наступив період збору бавовни. Тепер вона і на Херсонщині росте. Селекцією займались наші ВСУ. Слава українським хлоп-коробам!
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02.09.2022 18:56 Ответить
Херсонцев и весь наш Юг 🙏🙏❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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02.09.2022 21:07 Ответить
Бавовнятко любить Херсон.
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02.09.2022 21:56 Ответить
 
 