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В окупованому Херсоні втретє за добу лунають вибухи
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В окупованому росіянами Херсоні втретє за 2 вересня мешканці повідомляють про звуки вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Станом на 16.34 стало відомо, що в окупованому Херсоні знову чутно вибухи.
Зранку 2 вересня російські пропагандисти та місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше 6 вибухів в окупованому росіянами Херсоні, близько опівдня мешканці також чули звуки вибухів.
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass
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+14 Йцу Кенг 07b0c614
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+14 IgorYakovlevich
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Будь ласка, зачекайте...
Як кажуть кацапи.
Чи знов на прогулянку вийшло бавовнятко, та нище загарбників?
у нас Армия, согласно последним заявам найвэличнишого - МИЛЛИОН!
где "сыльниша за живою сылою"????
наши вкурили эту тему, почему-то, совсем недавно, когда начали рассказывать про "контрнаступление на Херсон" - чтобы снова растянуть фронт и рашистские войска!
благодаря этому - кацапы опять выдохлись на донбасе!
но вот эта тема с нашей Армией в миллион человек, не способных разбить, пусть, 200 тысяч кацапов, из которых, если верить сводкам генштаба, минимум 50% выбито, остальные ппц как деморализованы - я не могу обьяснить иначе, кроме как, что мы не умеем воевать!
2. Мы стараемся воевать не числом, а умением (кстати, следуя заветам русского полководца Суворова), плюс передовые технологии нам в помощь. Возможно, 1000 наших воинов с Хаймарсами, Байрактарами и прочими плюшками, равноценны 3000 или даже 5000 оркам с вооружением времен СССР? Очень на это надеюсь.
3. 200 000 орков у наших границ - это данные первых дней войны. К сожалению, за эти месяцы они наскребли по бурятским сусекам еще не один десяток тысяч - конкретные цифры пусть назовут эксперты, но наверняка немало. К сожалению, никуда не делись эти примерно 140 млн, из которых где-то 70-80% ненавидят нас лютой ненавистью - без объективных причин, исключительно за счет промытых мозгов, но по факту - ненавидят, и многие готовы воевать. К сожалению, даже без объявленной мобилизации они могут собрать против нас сотни тысяч и даже несколько миллионов.
Не думайте, что я сомневаюсь в нашей победе. Украина выстоит и победит - не за счет числа, а благодаря умению наших воинов, искусству нашего военного командования и помощи цивилизованного мира (см. п. 2). Но это будет долго и тяжело. Немцы в 1941-м за несколько месяцев прошли путь от Бреста почти до Москвы, а потом, весной-летом 1942-го - от Харькова до Кавказа и Волги. Но выгоняли их примерно до конца 1944 года, т.е. 1.5-2 года (от Сталинградской битвы, когда Вермахт почти все время отступал). Получается, что выгнать захватчиков заняло примерно в 4 раза больше времени, чем захватчикам оккупировать. Если такие пропорции сохранятся и в этой войне, то Севастополь, Донецк и Луганск мы сможем освободить к концу 2023 года. Хотелось бы раньше, и я надеюсь что раньше, но нужно быть готовыми к худшему.
2. Похоже, что мы, как раз, числом и воюем! иначе как обьяснить, что несмотря на такую громадную армию, военкоматы продолжают грести всех подряд?!
3. Даже если они нагребли к стартовым 200,000 еще 200,000 - всё равно, это меньше миллиона!
Жаль что самоподрывы ещё в Москве
в моду не вошли