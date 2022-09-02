В окупованому Херсоні втретє за добу лунають вибухи

В окупованому росіянами Херсоні втретє за 2 вересня мешканці повідомляють про звуки вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Станом на 16.34 стало відомо, що в окупованому Херсоні знову чутно вибухи.

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Зранку 2 вересня російські пропагандисти та місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше 6 вибухів в окупованому росіянами Херсоні, близько опівдня мешканці також чули звуки вибухів.