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Новости ОбществоВойна в Украине
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"Руководитель" больницы в Херсоне отдал палаты под жилье для оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

херсон

В Херсоне "руководитель" одной из больниц отдал палаты учреждения, где должны размещаться пациенты, под жилье для российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"В Херсоне в сотрудничестве с военной администрацией РФ разоблачен руководитель больницы. В июне коллаборант прошел курсы по обучению по российским стандартам медицины в городе Керчь АР Крым. Палаты стационара больницы, где должны оказывать медицинскую помощь больным жителям города, руководитель отдал под жилье для российских солдат", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сотрудничать с российскими захватчиками мужчине помогают две его заместительницы.

Правоохранители сообщили также о других преступлениях захватчиков и их приспешниках на временно захваченных РФ территориях Херсонщины.

Читайте: В Херсоне уничтожено здание, в котором находились около 200 оккупантов, в том числе ФСБшники, - СМИ

В частности, военнослужащие РФ захватили имущество предприятия, которое проводило работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы на территории аэропорта Херсон в Чернобаевке. Присвоили и используют для своих нужд специализированную технику, транспорт, запасные части, ремонтные материалы, инструменты, контейнеры и мобильный дом предприятия.

В городе Геническе представители "власти" захватчиков захватили помещение районного управления службы по чрезвычайным ситуациям, его работникам заявили, что управление будет работать по законодательству РФ. Работники службы по чрезвычайным ситуациям не могут выполнять свои функции и не имеют доступа к служебным помещениям.

Также читайте: В Херсоне предателями стали трое директоров школ и 10 заведующих детскими садиками, - мэрия

В Херсоне на ул. Нефтяников военные РФ захватили территорию завода для размещения там своей техники и личного состава. Военнослужащие РФ проникли на территорию и приказали работникам покинуть помещение и территорию предприятия. Присвоили и используют в свою пользу все постройки, оборудование, транспорт, производственные запасы, инженерные и энергетические коммуникации производственного комплекса.
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Топ комментарии
+8
За півроку війни Україна витратила 17 млрд грн на фінансування лікарень на окупованих територіях, - МОЗ Джерело: https://censor.net/ua/n3364351
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02.09.2022 17:14
+7
Зрадники сидять у ОП, але ж цікаво показати когось, хто знаходиться за лінією фронту.
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02.09.2022 17:10
+7
зрадники выбрали себе подобных
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02.09.2022 17:17
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Шо ж, так і запишемо: в чергу на концерт Кобзона
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02.09.2022 17:04 Ответить
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02.09.2022 17:06 Ответить
По быстрому или от старости с первого разу прочел ,зоб кобзона,---охренел от фантазии своей.
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02.09.2022 17:21 Ответить
Они наверно разрешение спросили.
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02.09.2022 17:06 Ответить
А він взяв і дозволив! Зарррраза!
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02.09.2022 17:29 Ответить
Зрадники сидять у ОП, але ж цікаво показати когось, хто знаходиться за лінією фронту.
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02.09.2022 17:10 Ответить
зрадники выбрали себе подобных
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02.09.2022 17:17 Ответить
За півроку війни Україна витратила 17 млрд грн на фінансування лікарень на окупованих територіях, - МОЗ Джерело: https://censor.net/ua/n3364351
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02.09.2022 17:14 Ответить
та то просто скиздили. як ти перевіриш куди і скільки пішло?
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02.09.2022 17:31 Ответить
Дык дЕрмаку каждый день звонят из Мавзолея помочь...агент "Козырь" не зря погремуху такую носит... Злые языки кажуть не Козырь...а козырный Туз...
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02.09.2022 17:21 Ответить
А що з приміщеннями готелів приватних на всіх пляжах в окупації? Може рашисти і там живуть?
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02.09.2022 17:25 Ответить
-"ройшов курси по навчанню за російськими стандартами медицини "-це напевне спочатку читають "політінформацію", а потім може лікуватимуть.
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02.09.2022 17:29 Ответить
Треба будувати шибеници,а не шляхи.Дуже багато сепарів в Украінї,та і тут -теж.
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02.09.2022 17:30 Ответить
Звинувачення не коректне!
Не "надав вільні палати під житло окупантам", а віддав у заручники решту пацієнтів, щоб було ким прикриватись від обстрілів ЗСУ!
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02.09.2022 17:32 Ответить
законы нужно или менять или принимать новые. Изменение в Конституцию вносить о предателях и лишать их всех прав.
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02.09.2022 17:34 Ответить
Не понимаю, в чем проблема? Тут сам президент пример подаёт!

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02.09.2022 17:43 Ответить
Он зелені покидьки привласнили в Запоріжжі, більше 20 морських контейнерів гуманітарки, і нічого, непереймаються...
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02.09.2022 17:48 Ответить
Вже було хотів написати - "а вони його питали?" Потім прочитав повністю і всі питання відпали.
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02.09.2022 17:56 Ответить
Зато Украина ему и зарплату платит ещё потом по суду восстановиться, и ещё бабки отсудит. Мы же щедрые, вместо того, чтобы просто шлёпнуть, играем в демократию.
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02.09.2022 18:07 Ответить
Трошки "тєкст по-дєбильному напісан"...
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02.09.2022 18:08 Ответить
Пані Лабунская,згоден з вами і добкіним на всі 100%.Лікар не закрив двері і не повісив замок?В суді доведе протилежне і покаже відео.Які можуть бути методики кацапів по лікуванню?Вирізати аппендицит через сраку?Чи співати зранку "Боже царя забери"?Ну СБУ над нами стібається,а тепер ще й поліція...
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02.09.2022 22:32 Ответить
знищити
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02.09.2022 18:29 Ответить
Ти ба , який крутий лікар, всі його слухають. А аби сказав ідіть на сєвер, то окупанти б і пішли! 😎
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02.09.2022 18:59 Ответить
А хтось здав цілий Херсон і його не називають зрадником!
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02.09.2022 19:46 Ответить
в цей час зеленський і його шльондри фінансують за гроші українців лікарні на окупованих територіях
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02.09.2022 20:13 Ответить
Все чинуши держатся за свои кресла, ибо как профи или работники они никакие (и не смогут прокормится в "свободном плавании", только как пиявки на теле госбюджета), поэтому по их логике выбора у них особого нет, либо жопа проститься с мягким и удобным креслом (вместе с посадой), либо выполнять приказы вишестоящей пиявки-кровопийцы!
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02.09.2022 22:02 Ответить
 
 