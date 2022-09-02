УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9646 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
4 850 27
зрада (401) окупація (5814) Нацполіція (13914) Херсон (2316)

"Керівник" лікарні в Херсоні віддав палати під житло для окупантів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

херсон

У Херсоні "керівник" одної з лікарень віддав палати закладу, де повинні розміщуватися пацієнти, під житло для російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці відділ комунікації поліції Херсонської області.

"У Херсоні у співпраці з військовою адміністрацією РФ викрито керівника лікарні. У червні колаборант пройшов курси по навчанню за російськими стандартами медицини в місті Керч АР Крим. Палати стаціонару лікарні, де мали надавати медичну допомогу хворим жителям міста, керівник віддав під житло для російських солдат", - йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що співпрацювати із російськими загарбниками чоловіку допомагають дві його заступниці.

Правоохоронці повідомили також про інші злочини загарбників та їхніх поплічників на тимчасово захоплених РФ територіях Херсонщини.

Також читайте: У Херсоні зрадниками стали троє директорів шкіл та 10 завідуючих дитячих садочків, - мерія

Зокрема військовослужбовці РФ захопили майно підприємства, яке проводило роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги на території аеропорту Херсон в Чорнобаївці. Привласнили та використовують для власних потреб спеціалізовану техніку, транспорт, запасні частини, ремонтні матеріали, інструменти, контейнери та мобільний будинок підприємства.

У місті Генічеськ представники "влади" загарбників захопили приміщення районного управління служби з надзвичайних ситуацій, його працівникам заявили, що управління буде працювати за законодавством РФ. Працівники служби з надзвичайних ситуацій не можуть виконувати свої функції та не мають доступу до службових приміщень.

Також дивіться: Пройшли кілька кілометрів та вбрід через річку дістались на підконтрольну територію: 12 осіб на Херсонщині евакуювались із зони бойових дій. ФОТОрепортаж

В Херсоні по вул. Нафтовиків військові РФ захопили територію заводу для розміщення там своєї техніки та особового складу. Військовослужбовці РФ проникли на територію та наказали працівникам покинути приміщення й територію підприємства. Привласнили та використовують на свою користь всі споруди, обладнання, транспорт, виробничі запаси, інженерні та енергетичні комунікації виробничого комплексу.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
За півроку війни Україна витратила 17 млрд грн на фінансування лікарень на окупованих територіях, - МОЗ Джерело: https://censor.net/ua/n3364351
показати весь коментар
02.09.2022 17:14
+7
Зрадники сидять у ОП, але ж цікаво показати когось, хто знаходиться за лінією фронту.
показати весь коментар
02.09.2022 17:10
+7
зрадники выбрали себе подобных
показати весь коментар
02.09.2022 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо ж, так і запишемо: в чергу на концерт Кобзона
показати весь коментар
02.09.2022 17:04 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2022 17:06 Відповісти
По быстрому или от старости с первого разу прочел ,зоб кобзона,---охренел от фантазии своей.
показати весь коментар
02.09.2022 17:21 Відповісти
Они наверно разрешение спросили.
показати весь коментар
02.09.2022 17:06 Відповісти
А він взяв і дозволив! Зарррраза!
показати весь коментар
02.09.2022 17:29 Відповісти
Зрадники сидять у ОП, але ж цікаво показати когось, хто знаходиться за лінією фронту.
показати весь коментар
02.09.2022 17:10 Відповісти
зрадники выбрали себе подобных
показати весь коментар
02.09.2022 17:17 Відповісти
За півроку війни Україна витратила 17 млрд грн на фінансування лікарень на окупованих територіях, - МОЗ Джерело: https://censor.net/ua/n3364351
показати весь коментар
02.09.2022 17:14 Відповісти
та то просто скиздили. як ти перевіриш куди і скільки пішло?
показати весь коментар
02.09.2022 17:31 Відповісти
Дык дЕрмаку каждый день звонят из Мавзолея помочь...агент "Козырь" не зря погремуху такую носит... Злые языки кажуть не Козырь...а козырный Туз...
показати весь коментар
02.09.2022 17:21 Відповісти
А що з приміщеннями готелів приватних на всіх пляжах в окупації? Може рашисти і там живуть?
показати весь коментар
02.09.2022 17:25 Відповісти
-"ройшов курси по навчанню за російськими стандартами медицини "-це напевне спочатку читають "політінформацію", а потім може лікуватимуть.
показати весь коментар
02.09.2022 17:29 Відповісти
Треба будувати шибеници,а не шляхи.Дуже багато сепарів в Украінї,та і тут -теж.
показати весь коментар
02.09.2022 17:30 Відповісти
Звинувачення не коректне!
Не "надав вільні палати під житло окупантам", а віддав у заручники решту пацієнтів, щоб було ким прикриватись від обстрілів ЗСУ!
показати весь коментар
02.09.2022 17:32 Відповісти
законы нужно или менять или принимать новые. Изменение в Конституцию вносить о предателях и лишать их всех прав.
показати весь коментар
02.09.2022 17:34 Відповісти
Не понимаю, в чем проблема? Тут сам президент пример подаёт!

показати весь коментар
02.09.2022 17:43 Відповісти
Он зелені покидьки привласнили в Запоріжжі, більше 20 морських контейнерів гуманітарки, і нічого, непереймаються...
показати весь коментар
02.09.2022 17:48 Відповісти
Вже було хотів написати - "а вони його питали?" Потім прочитав повністю і всі питання відпали.
показати весь коментар
02.09.2022 17:56 Відповісти
Зато Украина ему и зарплату платит ещё потом по суду восстановиться, и ещё бабки отсудит. Мы же щедрые, вместо того, чтобы просто шлёпнуть, играем в демократию.
показати весь коментар
02.09.2022 18:07 Відповісти
Трошки "тєкст по-дєбильному напісан"...
показати весь коментар
02.09.2022 18:08 Відповісти
Пані Лабунская,згоден з вами і добкіним на всі 100%.Лікар не закрив двері і не повісив замок?В суді доведе протилежне і покаже відео.Які можуть бути методики кацапів по лікуванню?Вирізати аппендицит через сраку?Чи співати зранку "Боже царя забери"?Ну СБУ над нами стібається,а тепер ще й поліція...
показати весь коментар
02.09.2022 22:32 Відповісти
знищити
показати весь коментар
02.09.2022 18:29 Відповісти
Ти ба , який крутий лікар, всі його слухають. А аби сказав ідіть на сєвер, то окупанти б і пішли! 😎
показати весь коментар
02.09.2022 18:59 Відповісти
А хтось здав цілий Херсон і його не називають зрадником!
показати весь коментар
02.09.2022 19:46 Відповісти
в цей час зеленський і його шльондри фінансують за гроші українців лікарні на окупованих територіях
показати весь коментар
02.09.2022 20:13 Відповісти
Все чинуши держатся за свои кресла, ибо как профи или работники они никакие (и не смогут прокормится в "свободном плавании", только как пиявки на теле госбюджета), поэтому по их логике выбора у них особого нет, либо жопа проститься с мягким и удобным креслом (вместе с посадой), либо выполнять приказы вишестоящей пиявки-кровопийцы!
показати весь коментар
02.09.2022 22:02 Відповісти
 
 