"Керівник" лікарні в Херсоні віддав палати під житло для окупантів

У Херсоні "керівник" одної з лікарень віддав палати закладу, де повинні розміщуватися пацієнти, під житло для російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці відділ комунікації поліції Херсонської області.

"У Херсоні у співпраці з військовою адміністрацією РФ викрито керівника лікарні. У червні колаборант пройшов курси по навчанню за російськими стандартами медицини в місті Керч АР Крим. Палати стаціонару лікарні, де мали надавати медичну допомогу хворим жителям міста, керівник віддав під житло для російських солдат", - йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що співпрацювати із російськими загарбниками чоловіку допомагають дві його заступниці.

Правоохоронці повідомили також про інші злочини загарбників та їхніх поплічників на тимчасово захоплених РФ територіях Херсонщини.

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Зокрема військовослужбовці РФ захопили майно підприємства, яке проводило роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги на території аеропорту Херсон в Чорнобаївці. Привласнили та використовують для власних потреб спеціалізовану техніку, транспорт, запасні частини, ремонтні матеріали, інструменти, контейнери та мобільний будинок підприємства.

У місті Генічеськ представники "влади" загарбників захопили приміщення районного управління служби з надзвичайних ситуацій, його працівникам заявили, що управління буде працювати за законодавством РФ. Працівники служби з надзвичайних ситуацій не можуть виконувати свої функції та не мають доступу до службових приміщень.

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В Херсоні по вул. Нафтовиків військові РФ захопили територію заводу для розміщення там своєї техніки та особового складу. Військовослужбовці РФ проникли на територію та наказали працівникам покинути приміщення й територію підприємства. Привласнили та використовують на свою користь всі споруди, обладнання, транспорт, виробничі запаси, інженерні та енергетичні комунікації виробничого комплексу.