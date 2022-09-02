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Порошенко передал беспилотники Autel бойцам ССО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Петр Порошенко передал беспилотники Autel и другое снаряжение для бойцов сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко передал беспилотники Autel бойцам ССО 01

"Я сегодня передаю нашим друзьям оборудование и дроны - "глаза", которые позволят им еще более эффективно выполнять свою задачу. О которой мы не можем рассказать, но просто поверьте: они очень эффективны", - отметил Порошенко.

Командир отряда ССО, майор Григорий Сиваченко поблагодарил Порошенко и волонтеров за помощь ВСУ. "Эти дроны спасают жизнь нашим подготовленным воинам", – сказал Сиваченко.

Порошенко передал беспилотники Autel бойцам ССО 02

"Мы не останавливаемся в помощи армии и делаем это вместе с вами. Потому что половина стоимости каждого из почти 400 дронов – это ваши деньги, ваша помощь, ваше неравнодушие и наша общая решимость защитить Украину. Каждый закупленный нами дрон напрямую попадает в руки тех, кто его будет использовать наиболее эффективно", – обратился политик ко всем украинцам, которые перечисляют средства на совместные проекты ОО "Справа Громад" и Фонда Порошенко.

Смотрите: Пикап Mitsubishi, радиостанции, генераторы, шлемы и компьютерную технику передали одной из бригад ВСУ на передовую, - Порошенко. ВИДЕО

Напомним, Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" также приобрели 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD, пикапы и грузовики для подразделений ВСУ. Техника уже поступила во фронтовые бригады. Порошенко сообщил о новом контракте на поставку большой партии БПЛА оперативного уровня "Глаза Арты". На днях Петр Порошенко также презентовал боевой труд, который будет использоваться парамедиками батальона "Госпитальеры" для эвакуации раненых воинов.

В целом с 24 февраля структуры Порошенко направили в поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.
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Топ комментарии
+56
ну не можна ж так піаритися, Гетьмане !!!!
зараз зелені жаби ж жовчу вдавляться ))))
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02.09.2022 18:08
+50
Якогь президента шобла просрала! Гидко за вас 73 відсотки
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02.09.2022 18:10
+43
Ну дик, це ж не віллу в Італії кацапам за бабки здавати, замість того щоб поселити біженців мамочок з діточками
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02.09.2022 18:15
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02.09.2022 18:45 Ответить
"Какая разница?"
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02.09.2022 18:48 Ответить
щось у вас подлякових ботів, методички з ольгінським засмородом... Власного виробництва бракує?
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02.09.2022 19:38 Ответить
захлохни зебил, твой бред нинашо не налазит...
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02.09.2022 19:38 Ответить
А ще брата убив і 80 мільярдів баксів украв
Кацап, не применшуй злочини Пороха. ЧИ може ти - порохобот?
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02.09.2022 19:39 Ответить
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02.09.2022 19:48 Ответить
Нічого дивного немає. Звільняли, аж до Іловайську, коли зайшла царська техніка, з якою ми впоратись не могли.
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02.09.2022 21:54 Ответить
Для оновлення армії потрібен був час. І саме ця, оновлена Порошенком армія зупинила кацапів в 2022 році. То хто кого намагається дурняви виставляти?
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02.09.2022 23:19 Ответить
Якщо брати конкретно персону, то ніхто не поміг армії більше за Пороха.
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02.09.2022 18:50 Ответить
На подяку за це армія піднатужилась і обрала Зєлю
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02.09.2022 20:05 Ответить
На жаль. Нехай тепер воюють. Не доходить через голову, дійде через інше місце.
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02.09.2022 20:12 Ответить
давно спростований фейк анархістів сволоти тягнисрака та нацсук сабакова. А що, його тепер на озброєння взяли в подляка, нема чим іншим виправдати своє "********"?
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03.09.2022 11:31 Ответить
а зеля передал бойцам всу пару новых уголовных дел
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02.09.2022 18:56 Ответить
порох, як та невтомна мураха, тягне і тягне в армію.
в опі теж невтомні - тягнуть і тягнуть гуманітарку і взагалі все до чого зелені рученята дотягнуться.
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02.09.2022 18:59 Ответить
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02.09.2022 19:01 Ответить
Свет Разов

Реєстрація: 02 вересня 2022
О, подоляки потягнулися
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02.09.2022 19:08 Ответить
мокша, судячи з ніку.
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02.09.2022 19:32 Ответить
а зеленые реально дебилы
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02.09.2022 19:23 Ответить
Приклад: Роман Романченков в 02.09.2022 20:29
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02.09.2022 20:54 Ответить
А ще він брата вбив і вкрав 80 мільярдів баксів
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02.09.2022 19:27 Ответить
Ідіот від народження чи бояри пережер?
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02.09.2022 19:28 Ответить
урод это ты, а зеля сдал луганскую обл. и юг
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02.09.2022 19:31 Ответить
а что передал 95 квартал чтобы об этом писать
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02.09.2022 19:33 Ответить
А 95 квартал запилил блокбастер о ботофермах на канале Гроші в стиле неопутинизма. До сих пор плююсь.
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02.09.2022 21:02 Ответить
Хочеш їх замінити ?
пратівний...
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02.09.2022 19:33 Ответить
Дякуємо,Петро Олексійович
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02.09.2022 19:32 Ответить
а зеленских передал дулю с маком, даже скумбрии пожалел
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02.09.2022 19:37 Ответить
А що ж робитиме «знаменитй» супутник притули?
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02.09.2022 19:42 Ответить
спутник будет отслеживать куда перешел навар
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02.09.2022 19:50 Ответить
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02.09.2022 19:49 Ответить
это невозможно, иначе встретится материя и антиматерия
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02.09.2022 19:51 Ответить
а чим ЗЕ поможе ? Останню футболку півроку донашує.
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02.09.2022 20:13 Ответить
Що робити: іміджмейкер ліпив крутого мачо, а вийшов звичайнісінький жлоб...
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02.09.2022 20:16 Ответить
А бубочка (оманський) передав дулю з маком...
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02.09.2022 20:22 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=hma-URPe2LQ
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02.09.2022 20:49 Ответить
Це шоколаднік піариться, а міг би як бубочка здати свою європейську віллу кацапам і заробив би 50 тис, а потім італійські змі розказали про це на весь світ.
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02.09.2022 21:13 Ответить
А Зеленский , что купил для ЗСУ?? ОфшорнЫй барЫга!!
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02.09.2022 21:49 Ответить
Ага! а от такой ответ вам, порохоботы проклятые:

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02.09.2022 22:33 Ответить
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