Порошенко передал беспилотники Autel бойцам ССО

Петр Порошенко передал беспилотники Autel и другое снаряжение для бойцов сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Я сегодня передаю нашим друзьям оборудование и дроны - "глаза", которые позволят им еще более эффективно выполнять свою задачу. О которой мы не можем рассказать, но просто поверьте: они очень эффективны", - отметил Порошенко.

Командир отряда ССО, майор Григорий Сиваченко поблагодарил Порошенко и волонтеров за помощь ВСУ. "Эти дроны спасают жизнь нашим подготовленным воинам", – сказал Сиваченко.

"Мы не останавливаемся в помощи армии и делаем это вместе с вами. Потому что половина стоимости каждого из почти 400 дронов – это ваши деньги, ваша помощь, ваше неравнодушие и наша общая решимость защитить Украину. Каждый закупленный нами дрон напрямую попадает в руки тех, кто его будет использовать наиболее эффективно", – обратился политик ко всем украинцам, которые перечисляют средства на совместные проекты ОО "Справа Громад" и Фонда Порошенко.

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Напомним, Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" также приобрели 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD, пикапы и грузовики для подразделений ВСУ. Техника уже поступила во фронтовые бригады. Порошенко сообщил о новом контракте на поставку большой партии БПЛА оперативного уровня "Глаза Арты". На днях Петр Порошенко также презентовал боевой труд, который будет использоваться парамедиками батальона "Госпитальеры" для эвакуации раненых воинов.

В целом с 24 февраля структуры Порошенко направили в поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.