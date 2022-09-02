Порошенко передав безпілотники Autel бійцям ССО

Петро Порошенко передав безпілотники Autel та інше спорядження для бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Я сьогодні передаю нашим друзям обладнання і дрони – "очі", які дозволять їм ще більш ефективно виконувати своє завдання. Про яке ми не можемо розповісти, але просто повірте: вони дуже-дуже ефективні", – зазначив Порошенко.

Командир загону ССО, майор Григорій Сіваченко подякував Порошенку та волонтерам за допомогу ЗСУ. "Ці дрони рятують життя нашим підготовленим воїнам", – сказав Сіваченко.

"Ми не зупиняємося в допомозі армії і робимо це разом з вами. Бо половина вартості кожного з майже 400 дронів – це ваші гроші, ваша допомога, ваша небайдужість і наша спільна рішучість захистити Україну. Кожен закуплений нами дрон безпосередньо потрапляє в руки тих, хто його буде використовувати найбільш ефективно", – звернувся політик до всіх українців, які переказують кошти на спільні проєкти ГО "Справа Громад" та Фонду Порошенка.

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Нагадуємо, Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" також придбали 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, пікапи та вантажівки для підрозділів ЗСУ. Техніка вже надійшла у фронтові бригади. Порошенко повідомив про новий контракт на постачання великої партії БПЛА оперативного рівня "Очі Арти". Днями Петро Порошенко також презентував бойового робота, який буде використовуватись парамедиками батальйону "Госпітальєри" для евакуації поранених воїнів.

Загалом з 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.