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Порошенко передав безпілотники Autel бійцям ССО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко передав безпілотники Autel та інше спорядження для бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав безпілотники Autel бійцям ССО 01

"Я сьогодні передаю нашим друзям обладнання і дрони – "очі", які дозволять їм ще більш ефективно виконувати своє завдання. Про яке ми не можемо розповісти, але просто повірте: вони дуже-дуже ефективні", – зазначив Порошенко.

Командир загону ССО, майор Григорій Сіваченко подякував Порошенку та волонтерам за допомогу ЗСУ. "Ці дрони рятують життя нашим підготовленим воїнам", – сказав Сіваченко.

Порошенко передав безпілотники Autel бійцям ССО 02

"Ми не зупиняємося в допомозі армії і робимо це разом з вами. Бо половина вартості кожного з майже 400 дронів – це ваші гроші, ваша допомога, ваша небайдужість і наша спільна рішучість захистити Україну. Кожен закуплений нами дрон безпосередньо потрапляє в руки тих, хто його буде використовувати найбільш ефективно", – звернувся політик до всіх українців, які переказують кошти на спільні проєкти ГО "Справа Громад" та Фонду Порошенка.

Також читайте: Пікап Mitsubishi, радіостанції, генератори, шоломи та комп’ютерну техніку передали одній з бригад ЗСУ на передову, - Порошенко. ВIДЕО

Нагадуємо, Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" також придбали 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, пікапи та вантажівки для підрозділів ЗСУ. Техніка вже надійшла у фронтові бригади. Порошенко повідомив про новий контракт на постачання великої партії БПЛА оперативного рівня "Очі Арти". Днями Петро Порошенко також презентував бойового робота, який буде використовуватись парамедиками батальйону "Госпітальєри" для евакуації поранених воїнів.

Загалом з 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+56
ну не можна ж так піаритися, Гетьмане !!!!
зараз зелені жаби ж жовчу вдавляться ))))
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02.09.2022 18:08
+50
Якогь президента шобла просрала! Гидко за вас 73 відсотки
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02.09.2022 18:10
+43
Ну дик, це ж не віллу в Італії кацапам за бабки здавати, замість того щоб поселити біженців мамочок з діточками
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02.09.2022 18:15
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02.09.2022 18:45 Відповісти
"Какая разница?"
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02.09.2022 18:48 Відповісти
щось у вас подлякових ботів, методички з ольгінським засмородом... Власного виробництва бракує?
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02.09.2022 19:38 Відповісти
захлохни зебил, твой бред нинашо не налазит...
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02.09.2022 19:38 Відповісти
А ще брата убив і 80 мільярдів баксів украв
Кацап, не применшуй злочини Пороха. ЧИ може ти - порохобот?
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02.09.2022 19:39 Відповісти
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02.09.2022 19:48 Відповісти
Нічого дивного немає. Звільняли, аж до Іловайську, коли зайшла царська техніка, з якою ми впоратись не могли.
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02.09.2022 21:54 Відповісти
Для оновлення армії потрібен був час. І саме ця, оновлена Порошенком армія зупинила кацапів в 2022 році. То хто кого намагається дурняви виставляти?
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02.09.2022 23:19 Відповісти
Якщо брати конкретно персону, то ніхто не поміг армії більше за Пороха.
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02.09.2022 18:50 Відповісти
На подяку за це армія піднатужилась і обрала Зєлю
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02.09.2022 20:05 Відповісти
На жаль. Нехай тепер воюють. Не доходить через голову, дійде через інше місце.
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02.09.2022 20:12 Відповісти
давно спростований фейк анархістів сволоти тягнисрака та нацсук сабакова. А що, його тепер на озброєння взяли в подляка, нема чим іншим виправдати своє "********"?
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03.09.2022 11:31 Відповісти
а зеля передал бойцам всу пару новых уголовных дел
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02.09.2022 18:56 Відповісти
порох, як та невтомна мураха, тягне і тягне в армію.
в опі теж невтомні - тягнуть і тягнуть гуманітарку і взагалі все до чого зелені рученята дотягнуться.
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02.09.2022 18:59 Відповісти
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02.09.2022 19:01 Відповісти
Свет Разов

Реєстрація: 02 вересня 2022
О, подоляки потягнулися
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02.09.2022 19:08 Відповісти
мокша, судячи з ніку.
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02.09.2022 19:32 Відповісти
а зеленые реально дебилы
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02.09.2022 19:23 Відповісти
Приклад: Роман Романченков в 02.09.2022 20:29
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02.09.2022 20:54 Відповісти
А ще він брата вбив і вкрав 80 мільярдів баксів
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02.09.2022 19:27 Відповісти
Ідіот від народження чи бояри пережер?
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02.09.2022 19:28 Відповісти
урод это ты, а зеля сдал луганскую обл. и юг
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02.09.2022 19:31 Відповісти
а что передал 95 квартал чтобы об этом писать
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02.09.2022 19:33 Відповісти
А 95 квартал запилил блокбастер о ботофермах на канале Гроші в стиле неопутинизма. До сих пор плююсь.
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02.09.2022 21:02 Відповісти
Хочеш їх замінити ?
пратівний...
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02.09.2022 19:33 Відповісти
Дякуємо,Петро Олексійович
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02.09.2022 19:32 Відповісти
а зеленских передал дулю с маком, даже скумбрии пожалел
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02.09.2022 19:37 Відповісти
А що ж робитиме «знаменитй» супутник притули?
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02.09.2022 19:42 Відповісти
спутник будет отслеживать куда перешел навар
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02.09.2022 19:50 Відповісти
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02.09.2022 19:49 Відповісти
это невозможно, иначе встретится материя и антиматерия
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02.09.2022 19:51 Відповісти
а чим ЗЕ поможе ? Останню футболку півроку донашує.
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02.09.2022 20:13 Відповісти
Що робити: іміджмейкер ліпив крутого мачо, а вийшов звичайнісінький жлоб...
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02.09.2022 20:16 Відповісти
А бубочка (оманський) передав дулю з маком...
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02.09.2022 20:22 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=hma-URPe2LQ
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02.09.2022 20:49 Відповісти
Це шоколаднік піариться, а міг би як бубочка здати свою європейську віллу кацапам і заробив би 50 тис, а потім італійські змі розказали про це на весь світ.
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02.09.2022 21:13 Відповісти
А Зеленский , что купил для ЗСУ?? ОфшорнЫй барЫга!!
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02.09.2022 21:49 Відповісти
Ага! а от такой ответ вам, порохоботы проклятые:

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02.09.2022 22:33 Відповісти
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