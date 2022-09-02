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музей (700) Ткаченко Александр (429) Булгаков (14) Союз Писателей Украины (17)

Глава Минкульта Ткаченко против закрытия музея Булгакова в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

музей,київ,булгаков

Министр культуры и информационной политики раскритиковал требование Национального союза писателей закрыть музей российского писателя в столице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Александр Ткаченко заявил во время брифинга в Украинском медиацентре.

"Мне странно было прочитать заявление Союза писателей. Чем помешал музей Союзу писателей – не знаю. Булгаков киевлянин. Да, у него были в некоторых его произведениях, художественных, подчеркиваю, произведениях, реплики определенных героев по освободительной борьбе Украины в начале ХХ века", – сказал Ткаченко.

Его доводы сводятся к тому, что Булгаков был киевлянином.

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Что касается позиции писателя в "украинском вопросе", то министр сказал, что музей Булгакова здесь точно не виноват.

"Ни музей, ни памятник. Я думаю, что союзу есть чем заниматься, чем решать вопросы музея Булгакова. Позиция очевидна – точно не стоит трогать", - подчеркнул Ткаченко.
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Топ комментарии
+40
Смердючий козлина и Бенин холуй.
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02.09.2022 20:52
+25
Ткаченку треба не до Ростова, а до Москви їхати. Він там зробить кар'єру.
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02.09.2022 20:53
+22
епать зеленые мочат... гниды огрызаются, и не скрываются
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02.09.2022 20:53
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Страница 5 из 5
Ты опять брешешь? Где я готова кацапов принять? Совесть у тебя есть????
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03.09.2022 18:34 Ответить
А може Спілку спонукало вкрай призирливе ставлення Булгакова до такої Спілки та спілкарів в "Майстрі та Маргариті". Яскраві, однако там персонажі. Саме літераторів спокушав завжди Воланд. І з успіхом. Колись охоронник Єльцина Коржаков подав заяву в їхній СП, його прокочували на виборах, мовляв, Мнение Кремля. А один із писак йому прямо сказав: заздрять. А чому ? спитав Коржаков. Бачиш, в них тиражі 4-5 тисяч, а в тебе 2.5 млн і за кордоном. Ось і заздрять гонорарам. А вже наші писаки (чув що їх дві Спілки) до хрипоти спорять, чиє приміщення і як відібрати ресторан в цьому приміщенні. В них і тиражі не дотягують до 300 екс, бо це секта невідомих. Особисто я жодної книги так званих письменників не те що не читав, навіть в руки не брав, за виключенням повісті про Холодноярську республіку. А шо, хоч один з писак виступив проти музейного вора Тютюнника. Думаю, тут простий розрахунок, хочуть як в Собачому серці відібрати саме приміщення, щоб потім вигідно продати.
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03.09.2022 03:31 Ответить
булгаков украінофоб як і цкй очкастик
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03.09.2022 07:10 Ответить
Украинофоб был, каких мало. Зоологический украинофоб. И без всякого зомбирования Соловьевыми-Киселевыми. По природной склонности своей.
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03.09.2022 07:28 Ответить
Я б вашего гетмана, - кричал старший Турбин, - за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!… Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман
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03.09.2022 07:34 Ответить
Неначасі наступить через два роки,і як дохтір булгаков втік з війська Петлюри так і ткаченков втіче з України.
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03.09.2022 07:43 Ответить
Ткаченко "Зе" ватник зі стажем. соупадєніє, не думаю!
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03.09.2022 08:31 Ответить
Не занимайтесь хернёй!
Музей Булгакова открыли на волне перестройки как "антисоветчика".
Украинской идеи Булгаков не знал, не понимал и боялся, как какой-то деревенской первобытной угрозы для его "пять пыльных и тесных комнат".
А писал он весьма занятно, за что и известен.
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03.09.2022 10:49 Ответить
из-за болезни Булгаков присел на опиаты, поэтому и писал, как по мне, он херню.....
"параноический бред - ни пропеть, ни прочесть".....
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03.09.2022 12:17 Ответить
Попробуй "Театральный роман".
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04.09.2022 09:42 Ответить
писатели, как и музыканты - кому-то нравится одна музыка, кому-то другая....
такую музыку, как у Булгакова, я могу слушать, но меня она не втыкает.....
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04.09.2022 10:51 Ответить
Ой! Речь идёт не о восторге, а о приятном времяпрепровождении...
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04.09.2022 11:28 Ответить
Зачиняти музеї і знищувати книжки - це реально дно. Основна проблема України - це провінційність.
Саме відсутність справжної еліти і є першоджерелом більшості наших проблем.
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05.09.2022 21:10 Ответить
Этому министру пора на РФию!
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30.09.2022 17:42 Ответить
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