Глава Минкульта Ткаченко против закрытия музея Булгакова в Киеве
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Министр культуры и информационной политики раскритиковал требование Национального союза писателей закрыть музей российского писателя в столице.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Александр Ткаченко заявил во время брифинга в Украинском медиацентре.
"Мне странно было прочитать заявление Союза писателей. Чем помешал музей Союзу писателей – не знаю. Булгаков киевлянин. Да, у него были в некоторых его произведениях, художественных, подчеркиваю, произведениях, реплики определенных героев по освободительной борьбе Украины в начале ХХ века", – сказал Ткаченко.
Его доводы сводятся к тому, что Булгаков был киевлянином.
Что касается позиции писателя в "украинском вопросе", то министр сказал, что музей Булгакова здесь точно не виноват.
"Ни музей, ни памятник. Я думаю, что союзу есть чем заниматься, чем решать вопросы музея Булгакова. Позиция очевидна – точно не стоит трогать", - подчеркнул Ткаченко.
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Музей Булгакова открыли на волне перестройки как "антисоветчика".
Украинской идеи Булгаков не знал, не понимал и боялся, как какой-то деревенской первобытной угрозы для его "пять пыльных и тесных комнат".
А писал он весьма занятно, за что и известен.
"параноический бред - ни пропеть, ни прочесть".....
такую музыку, как у Булгакова, я могу слушать, но меня она не втыкает.....
Саме відсутність справжної еліти і є першоджерелом більшості наших проблем.