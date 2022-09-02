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Очільник Мінкульту Ткаченко проти закриття музею Булгакова в Києві

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

музей,київ,булгаков

Міністр культури та інформаційної політики розкритикував вимогу Національної спілки письменників закрити музей російського письменника у столиці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Олександр Ткаченко заявив під час брифінгу в Українському медіацентрі.

"Мені дивно було прочитати заяву Спілки письменників. Чим завадив музей Спілці письменників – не знаю. Булгаков киянин. Так, у нього були в деяких його творах, художніх, підкреслюю, творах, репліки певних героїв щодо визвольних змагань України на початку ХХ століття", - сказав Ткаченко.

Його аргументи зводяться до того, що Булгаков був киянином.

Також читайте: Існування музею Булгакова в Києві неприпустиме, натомість у будівлі варто відкрити музей композитора Кошиця, - Спілка письменників України

Щодо позиції письменника в "українському питанні", то міністр сказав, що музей Булгакова тут точно не винен.

"Ні музей, ні пам’ятник. Я думаю, що спілці є чим займатися, ніж розв'язувати питання музею Булгакова. Позиція очевидна – точно не варто чіпати", - наголосив Ткаченко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Смердючий козлина и Бенин холуй.
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02.09.2022 20:52
+25
Ткаченку треба не до Ростова, а до Москви їхати. Він там зробить кар'єру.
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02.09.2022 20:53
+22
епать зеленые мочат... гниды огрызаются, и не скрываются
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02.09.2022 20:53
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Ты опять брешешь? Где я готова кацапов принять? Совесть у тебя есть????
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03.09.2022 18:34 Відповісти
А може Спілку спонукало вкрай призирливе ставлення Булгакова до такої Спілки та спілкарів в "Майстрі та Маргариті". Яскраві, однако там персонажі. Саме літераторів спокушав завжди Воланд. І з успіхом. Колись охоронник Єльцина Коржаков подав заяву в їхній СП, його прокочували на виборах, мовляв, Мнение Кремля. А один із писак йому прямо сказав: заздрять. А чому ? спитав Коржаков. Бачиш, в них тиражі 4-5 тисяч, а в тебе 2.5 млн і за кордоном. Ось і заздрять гонорарам. А вже наші писаки (чув що їх дві Спілки) до хрипоти спорять, чиє приміщення і як відібрати ресторан в цьому приміщенні. В них і тиражі не дотягують до 300 екс, бо це секта невідомих. Особисто я жодної книги так званих письменників не те що не читав, навіть в руки не брав, за виключенням повісті про Холодноярську республіку. А шо, хоч один з писак виступив проти музейного вора Тютюнника. Думаю, тут простий розрахунок, хочуть як в Собачому серці відібрати саме приміщення, щоб потім вигідно продати.
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03.09.2022 03:31 Відповісти
булгаков украінофоб як і цкй очкастик
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03.09.2022 07:10 Відповісти
Украинофоб был, каких мало. Зоологический украинофоб. И без всякого зомбирования Соловьевыми-Киселевыми. По природной склонности своей.
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03.09.2022 07:28 Відповісти
Я б вашего гетмана, - кричал старший Турбин, - за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!… Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман
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03.09.2022 07:34 Відповісти
Неначасі наступить через два роки,і як дохтір булгаков втік з війська Петлюри так і ткаченков втіче з України.
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03.09.2022 07:43 Відповісти
Ткаченко "Зе" ватник зі стажем. соупадєніє, не думаю!
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03.09.2022 08:31 Відповісти
Не занимайтесь хернёй!
Музей Булгакова открыли на волне перестройки как "антисоветчика".
Украинской идеи Булгаков не знал, не понимал и боялся, как какой-то деревенской первобытной угрозы для его "пять пыльных и тесных комнат".
А писал он весьма занятно, за что и известен.
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03.09.2022 10:49 Відповісти
из-за болезни Булгаков присел на опиаты, поэтому и писал, как по мне, он херню.....
"параноический бред - ни пропеть, ни прочесть".....
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03.09.2022 12:17 Відповісти
Попробуй "Театральный роман".
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04.09.2022 09:42 Відповісти
писатели, как и музыканты - кому-то нравится одна музыка, кому-то другая....
такую музыку, как у Булгакова, я могу слушать, но меня она не втыкает.....
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04.09.2022 10:51 Відповісти
Ой! Речь идёт не о восторге, а о приятном времяпрепровождении...
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04.09.2022 11:28 Відповісти
Зачиняти музеї і знищувати книжки - це реально дно. Основна проблема України - це провінційність.
Саме відсутність справжної еліти і є першоджерелом більшості наших проблем.
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05.09.2022 21:10 Відповісти
Этому министру пора на РФию!
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30.09.2022 17:42 Відповісти
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