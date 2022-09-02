Очільник Мінкульту Ткаченко проти закриття музею Булгакова в Києві
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Міністр культури та інформаційної політики розкритикував вимогу Національної спілки письменників закрити музей російського письменника у столиці
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Олександр Ткаченко заявив під час брифінгу в Українському медіацентрі.
"Мені дивно було прочитати заяву Спілки письменників. Чим завадив музей Спілці письменників – не знаю. Булгаков киянин. Так, у нього були в деяких його творах, художніх, підкреслюю, творах, репліки певних героїв щодо визвольних змагань України на початку ХХ століття", - сказав Ткаченко.
Його аргументи зводяться до того, що Булгаков був киянином.
Щодо позиції письменника в "українському питанні", то міністр сказав, що музей Булгакова тут точно не винен.
"Ні музей, ні пам’ятник. Я думаю, що спілці є чим займатися, ніж розв'язувати питання музею Булгакова. Позиція очевидна – точно не варто чіпати", - наголосив Ткаченко.
Будь ласка, зачекайте...
Музей Булгакова открыли на волне перестройки как "антисоветчика".
Украинской идеи Булгаков не знал, не понимал и боялся, как какой-то деревенской первобытной угрозы для его "пять пыльных и тесных комнат".
А писал он весьма занятно, за что и известен.
"параноический бред - ни пропеть, ни прочесть".....
такую музыку, как у Булгакова, я могу слушать, но меня она не втыкает.....
Саме відсутність справжної еліти і є першоджерелом більшості наших проблем.