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Новости Война в Украине
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Оккупанты перекрывали Керченский мост, чтобы вывезти награбленное и свои семьи, - Гуменюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кримський,міст

Российские захватчики вывозят украденное имущество украинцев из Херсонской области на территорию временно оккупированного Крыма, а затем вывозят его свои семьи по Керченскому мосту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Россияне не зря перекрывали Керченский мост, поскольку пытались использовать его реверсно – и подтягивая резервы, и вывозя то, что для них самое ценное – награбленное и свои семьи", - сказала она.

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Топ комментарии
+26
моста давно не должно быть, а не оккупанты по нему что-то вывозят...
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02.09.2022 21:52
+20
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02.09.2022 21:57
+17
тут зелених нагодувати, в піксель одягти і не брити - ой та ще міссія.
знищіти міст в рази дешевше...
a кацапня вплав чи без плаву з Криму, це вже нікого не хвилює.
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02.09.2022 21:57
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моста давно не должно быть, а не оккупанты по нему что-то вывозят...
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02.09.2022 21:52 Ответить
Этот мост нельзя уничтожать . Пусть орда покинет Крым . Иначе нам их придется кормить .
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02.09.2022 21:53 Ответить
тут зелених нагодувати, в піксель одягти і не брити - ой та ще міссія.
знищіти міст в рази дешевше...
a кацапня вплав чи без плаву з Криму, це вже нікого не хвилює.
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02.09.2022 21:57 Ответить
все верно мост пока нужет как шанс упоротым сбежать из Крыма по мосту на Тамань... зачем тратить наши жития оружие боеприпасы и так далее и время на упоротых пусть хоть 40-50 % сбегут сами...Я БОЮСЬ ДРУГОГО КАК БЫ Хло мол поганная и бледная САМ НЕ ПРИКАЗАО ударппить ПО МОСТУ И РАЗНЕСТИ ЕГО НАХРЕН... или подорвав его...ото будет не очень комефлю остаток придется как то утилизировать нам...
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02.09.2022 22:05 Ответить
наша вічна помилка....
"зачем тратить наши жития оружие боеприпасы и так далее и время на упоротых пусть хоть 40-50 % сбегут сами"
сбежуть самі? - повернуться за життям наших дітей і онуків через час.
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02.09.2022 22:17 Ответить
морем на новороссійск
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03.09.2022 09:27 Ответить
Біла гвардія 1920 року якось же з Криму вибралась, нині черга цих "скрепоносців"
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03.09.2022 09:49 Ответить
Мост нужно уничтожить обязательно !!! Орда пойдет вплавь
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03.09.2022 11:41 Ответить
Керченський міст споруда неприродня, ї не потрібно бути.
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02.09.2022 21:53 Ответить
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02.09.2022 21:57 Ответить
Коли визволимо Херсонську обл. там масштаби злочинів та пограбувань будуть набагато гірші за Бучу...
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02.09.2022 22:02 Ответить
ЦукО , Керченский мост , это ключ входную дверь в Украину . Не ужели не понятно, его нужно было закуярить при первой , второй возможности.. Твари как зашли по нем ,так и увозят по нем, попахивает дерьмовым предательством.
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02.09.2022 22:03 Ответить
Хоть бы раз по тому мосту ****уть, шоб кацапы не расслаблялись
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02.09.2022 22:05 Ответить
Надо ****** по ПВО кацапов вокруг моста во время побега кацапов. Чтобы те не только бегали, но и сразу ложили кирпичей в штаны.
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02.09.2022 22:29 Ответить
а нахера сімї? це ж місце для трьох стіралок
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02.09.2022 22:29 Ответить
Жаль,что по нему стрелять запрещено,иначе кацы от договорняков откажутся.
Надо просто перестать стрелять и война кончится
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02.09.2022 22:53 Ответить
треба було туди якийсь дрон запустити щоб там обісрались всі москалі
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02.09.2022 23:01 Ответить
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02.09.2022 23:04 Ответить
The bridge is still operational? WTF is wrong with ZSU?
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03.09.2022 01:52 Ответить
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03.09.2022 11:20 Ответить
Вот же разрушители мостов собрались!? Реально мосты разрушают окончательно снизу, разрушая опоры взрывом мощным. Вон антоновский сильно разрушили дырок наделав в дорожном полотне?
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06.09.2022 11:49 Ответить
 
 