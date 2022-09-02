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Оккупанты перекрывали Керченский мост, чтобы вывезти награбленное и свои семьи, - Гуменюк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики вывозят украденное имущество украинцев из Херсонской области на территорию временно оккупированного Крыма, а затем вывозят его свои семьи по Керченскому мосту.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
"Россияне не зря перекрывали Керченский мост, поскольку пытались использовать его реверсно – и подтягивая резервы, и вывозя то, что для них самое ценное – награбленное и свои семьи", - сказала она.
Топ комментарии
+26 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий02.09.2022 21:52
+20 Bab ola
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+17 три - пятнадцать
показать весь комментарий02.09.2022 21:57
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знищіти міст в рази дешевше...
a кацапня вплав чи без плаву з Криму, це вже нікого не хвилює.
"зачем тратить наши жития оружие боеприпасы и так далее и время на упоротых пусть хоть 40-50 % сбегут сами"
сбежуть самі? - повернуться за життям наших дітей і онуків через час.
Надо просто перестать стрелять и война кончится