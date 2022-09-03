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Окупанти перекривали Керченський міст, щоб вивезти награбоване і свої родини, - Гуменюк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники вивозять накрадене майно українців з Херсонської області на територію тимчасово окупованого Криму, а відтак вивозять його та свої родини Керченським мостом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Росіяни недаремно перекривали Керченський міст, оскільки намагалися використовувати його реверсно — і підтягуючи резерви, і вивозячи те, що їм найцінніше — награбоване і свої сім'ї", - сказала вона.
Топ коментарі
+26 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар02.09.2022 21:52
+20 Bab ola
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+17 три - пятнадцать
показати весь коментар02.09.2022 21:57
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знищіти міст в рази дешевше...
a кацапня вплав чи без плаву з Криму, це вже нікого не хвилює.
"зачем тратить наши жития оружие боеприпасы и так далее и время на упоротых пусть хоть 40-50 % сбегут сами"
сбежуть самі? - повернуться за життям наших дітей і онуків через час.
Надо просто перестать стрелять и война кончится