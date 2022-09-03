ВСУ наступают на трех направлениях в Херсонской области, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины с 29 августа 2022 года возобновили наступательные операции на юге Украины. Одним из элементов является наступление на широком фронте к западу от реки Днепр с упором на три направления в пределах оккупированной Россией Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"У операции есть ограниченные непосредственные цели, но силы Украины, вероятно, добились определенной тактической внезапности, используя плохую логистику, администрирование и руководство в российских вооруженных силах", - говорится в сводке.
Как отмечают в британской разведке, поскольку боевые действия также продолжаются на Донбассе и возле Харькова, ключевое решение для российского командования в ближайшие дни состоит в том, куда направить силы оперативного резерва, которые они могут создать.
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це росіяни, до яких би етнічних груп вони не належали.
Вбивства, ґвалтування, грабежі на нашій землі творять саме росіяни!
Це має закарбувались у свідомості і старого, і малого, назавжди!
Інакше все повториться.
Стосовно орків, принаймні Саруманови орки були значно кращі в моральних якостях ніж мишебратья. Тож для справжніх орків насправді це велика образа, коли кацапів називають орками
И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам! уничтожение правобережной группировки началось с первых ударов по антоновскому мосту, а шо для тебя ,любителя слухов, важнее наступление или полное уничтожение группировки??? и про костенка не ври, он говорил что обстановка созрела для активных действий....прочитай про тактику ЗСУ - это не жуковское ура....это тысячи порезов, кстати по слухам от американских военных,из прессы, в разработке операции принимали участие и представители пентагона...кстати я наблюдаю за полетами наших химарсов непосредственно с территории на которую они прилетают, а не с сетевых ресурсов....