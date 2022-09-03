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ВСУ наступают на трех направлениях в Херсонской области, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Вооруженные силы Украины с 29 августа 2022 года возобновили наступательные операции на юге Украины. Одним из элементов является наступление на широком фронте к западу от реки Днепр с упором на три направления в пределах оккупированной Россией Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"У операции есть ограниченные непосредственные цели, но силы Украины, вероятно, добились определенной тактической внезапности, используя плохую логистику, администрирование и руководство в российских вооруженных силах", - говорится в сводке.

Как отмечают в британской разведке, поскольку боевые действия также продолжаются на Донбассе и возле Харькова, ключевое решение для российского командования в ближайшие дни состоит в том, куда направить силы оперативного резерва, которые они могут создать.

Читайте также: Пропаганда РФ пытается выставить украинское контрнаступление на Херсонщине мгновенным поражением, - ISW
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Топ комментарии
+42
Звільнити Херсонщину і перекрити воду на Крим яку віддав кацапам оманський зрадник.
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03.09.2022 09:45
+31
Боже хлопці, дай вам сил зробити це.
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03.09.2022 09:54
+17
З Богом, рідненькі
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03.09.2022 10:45
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03.09.2022 09:43 Ответить
Не херсонці, а орки, які окупували херсонщину
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03.09.2022 09:48 Ответить
Варто припинити вживати назву казкових персонажів відносно тих, хто захопив нашу землю.
це росіяни, до яких би етнічних груп вони не належали.
Вбивства, ґвалтування, грабежі на нашій землі творять саме росіяни!
Це має закарбувались у свідомості і старого, і малого, назавжди!
Інакше все повториться.
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03.09.2022 10:59 Ответить
Варто розуміти, що самоназва "росіяни" не має жодного відношення до організмів, що живуть на тимчасово окупованих ними територіях 1/9 земної суші. Ані Русь, ані річка Рось там і поруч не валялися. Мордва, татари, чухонці і подібна золотоординська наволоч - от що собою являють насправді мишебратья. Тож в небажанні називати організмів "рускімі" або "расєянамі" проявляється небажання змирятися з тим, що ці гандони вкрали чужу історію і чужу назву, а також бажання розмежувати свою країну і цих гандонів.
Стосовно орків, принаймні Саруманови орки були значно кращі в моральних якостях ніж мишебратья. Тож для справжніх орків насправді це велика образа, коли кацапів називають орками
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03.09.2022 11:25 Ответить
Звільнити Херсонщину і перекрити воду на Крим яку віддав кацапам оманський зрадник.
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03.09.2022 09:45 Ответить
Боже хлопці, дай вам сил зробити це.
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03.09.2022 09:54 Ответить
На інших "пабліках" з'явилася інформація що вже кілька десятків населенних пунктів звільнили!
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03.09.2022 10:07 Ответить
на карте американского института изучения войны показано что глубоко вклинились в районе сухого ставка. правда при этом же показаны бои на флангах. как бы это наступление не закончилось окружением
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03.09.2022 10:47 Ответить
Кацап! Не ищи Бандеру в Сухом Ставке, его там нет!
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03.09.2022 10:54 Ответить
sledaknm edef32ce
И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам! уничтожение правобережной группировки началось с первых ударов по антоновскому мосту, а шо для тебя ,любителя слухов, важнее наступление или полное уничтожение группировки??? и про костенка не ври, он говорил что обстановка созрела для активных действий....прочитай про тактику ЗСУ - это не жуковское ура....это тысячи порезов, кстати по слухам от американских военных,из прессы, в разработке операции принимали участие и представители пентагона...кстати я наблюдаю за полетами наших химарсов непосредственно с территории на которую они прилетают, а не с сетевых ресурсов....
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03.09.2022 12:24 Ответить
еще раз. про слова костенко - это с этого же сайта два дня назад. карта боевых действий - от американского института изучения войны. иди с ними спорь
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03.09.2022 12:39 Ответить
я сейчас покажу, откуда готовилось нападение ...
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03.09.2022 10:30 Ответить
З Богом, рідненькі
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03.09.2022 10:45 Ответить
Якщо ЗСУ утримають Архангельське, то це вже початок кінця орків біля Інгульця
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03.09.2022 12:09 Ответить
 
 