ЗСУ наступають на трьох напрямках на Херсонщині, - британська розвідка

Збройні сили України з 29 серпня 2022 року відновили наступальні операції на півдні України. Одним з елементів є наступ на широкому фронті на захід від річки Дніпро з упором на трьох напрямки в межах окупованої Росією Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Операція має обмежені безпосередні цілі, але сили України, ймовірно, домоглися певної тактичної раптовості, використовуючи погану логістику, адміністрування та керівництво в російських збройних силах", - йдеться у зведенні.

Як зазначають у британській розвідці, оскільки бойові дії також тривають на Донбасі і біля Харкова, ключове рішення для російського командування найближчими днями полягатиме в тому, куди направити сили оперативного резерву, які вони можуть створити.

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