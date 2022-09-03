ЗСУ наступають на трьох напрямках на Херсонщині, - британська розвідка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили України з 29 серпня 2022 року відновили наступальні операції на півдні України. Одним з елементів є наступ на широкому фронті на захід від річки Дніпро з упором на трьох напрямки в межах окупованої Росією Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
"Операція має обмежені безпосередні цілі, але сили України, ймовірно, домоглися певної тактичної раптовості, використовуючи погану логістику, адміністрування та керівництво в російських збройних силах", - йдеться у зведенні.
Як зазначають у британській розвідці, оскільки бойові дії також тривають на Донбасі і біля Харкова, ключове рішення для російського командування найближчими днями полягатиме в тому, куди направити сили оперативного резерву, які вони можуть створити.
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це росіяни, до яких би етнічних груп вони не належали.
Вбивства, ґвалтування, грабежі на нашій землі творять саме росіяни!
Це має закарбувались у свідомості і старого, і малого, назавжди!
Інакше все повториться.
Стосовно орків, принаймні Саруманови орки були значно кращі в моральних якостях ніж мишебратья. Тож для справжніх орків насправді це велика образа, коли кацапів називають орками
И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам! уничтожение правобережной группировки началось с первых ударов по антоновскому мосту, а шо для тебя ,любителя слухов, важнее наступление или полное уничтожение группировки??? и про костенка не ври, он говорил что обстановка созрела для активных действий....прочитай про тактику ЗСУ - это не жуковское ура....это тысячи порезов, кстати по слухам от американских военных,из прессы, в разработке операции принимали участие и представители пентагона...кстати я наблюдаю за полетами наших химарсов непосредственно с территории на которую они прилетают, а не с сетевых ресурсов....