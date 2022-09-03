УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9296 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
16 593 16
Велика Британія (3649) війна (56124) розвідка (3611) Херсонщина (4216) ЗСУ (5686)

ЗСУ наступають на трьох напрямках на Херсонщині, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Збройні сили України з 29 серпня 2022 року відновили наступальні операції на півдні України. Одним з елементів є наступ на широкому фронті на захід від річки Дніпро з упором на трьох напрямки в межах окупованої Росією Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Операція має обмежені безпосередні цілі, але сили України, ймовірно, домоглися певної тактичної раптовості, використовуючи погану логістику, адміністрування та керівництво в російських збройних силах", - йдеться у зведенні.

Як зазначають у британській розвідці, оскільки бойові дії також тривають на Донбасі і біля Харкова, ключове рішення для російського командування найближчими днями полягатиме в тому, куди направити сили оперативного резерву, які вони можуть створити.

Читайте: Пропаганда РФ намагається виставити український контрнаступ на Херсонщині миттєвою поразкою, - ISW

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
Звільнити Херсонщину і перекрити воду на Крим яку віддав кацапам оманський зрадник.
показати весь коментар
03.09.2022 09:45
+31
Боже хлопці, дай вам сил зробити це.
показати весь коментар
03.09.2022 09:54
+17
З Богом, рідненькі
показати весь коментар
03.09.2022 10:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.09.2022 09:43 Відповісти
Не херсонці, а орки, які окупували херсонщину
показати весь коментар
03.09.2022 09:48 Відповісти
Варто припинити вживати назву казкових персонажів відносно тих, хто захопив нашу землю.
це росіяни, до яких би етнічних груп вони не належали.
Вбивства, ґвалтування, грабежі на нашій землі творять саме росіяни!
Це має закарбувались у свідомості і старого, і малого, назавжди!
Інакше все повториться.
показати весь коментар
03.09.2022 10:59 Відповісти
Варто розуміти, що самоназва "росіяни" не має жодного відношення до організмів, що живуть на тимчасово окупованих ними територіях 1/9 земної суші. Ані Русь, ані річка Рось там і поруч не валялися. Мордва, татари, чухонці і подібна золотоординська наволоч - от що собою являють насправді мишебратья. Тож в небажанні називати організмів "рускімі" або "расєянамі" проявляється небажання змирятися з тим, що ці гандони вкрали чужу історію і чужу назву, а також бажання розмежувати свою країну і цих гандонів.
Стосовно орків, принаймні Саруманови орки були значно кращі в моральних якостях ніж мишебратья. Тож для справжніх орків насправді це велика образа, коли кацапів називають орками
показати весь коментар
03.09.2022 11:25 Відповісти
Звільнити Херсонщину і перекрити воду на Крим яку віддав кацапам оманський зрадник.
показати весь коментар
03.09.2022 09:45 Відповісти
Боже хлопці, дай вам сил зробити це.
показати весь коментар
03.09.2022 09:54 Відповісти
На інших "пабліках" з'явилася інформація що вже кілька десятків населенних пунктів звільнили!
показати весь коментар
03.09.2022 10:07 Відповісти
на карте американского института изучения войны показано что глубоко вклинились в районе сухого ставка. правда при этом же показаны бои на флангах. как бы это наступление не закончилось окружением
показати весь коментар
03.09.2022 10:47 Відповісти
Кацап! Не ищи Бандеру в Сухом Ставке, его там нет!
показати весь коментар
03.09.2022 10:54 Відповісти
sledaknm edef32ce
И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам! уничтожение правобережной группировки началось с первых ударов по антоновскому мосту, а шо для тебя ,любителя слухов, важнее наступление или полное уничтожение группировки??? и про костенка не ври, он говорил что обстановка созрела для активных действий....прочитай про тактику ЗСУ - это не жуковское ура....это тысячи порезов, кстати по слухам от американских военных,из прессы, в разработке операции принимали участие и представители пентагона...кстати я наблюдаю за полетами наших химарсов непосредственно с территории на которую они прилетают, а не с сетевых ресурсов....
показати весь коментар
03.09.2022 12:24 Відповісти
еще раз. про слова костенко - это с этого же сайта два дня назад. карта боевых действий - от американского института изучения войны. иди с ними спорь
показати весь коментар
03.09.2022 12:39 Відповісти
я сейчас покажу, откуда готовилось нападение ...
показати весь коментар
03.09.2022 10:30 Відповісти
З Богом, рідненькі
показати весь коментар
03.09.2022 10:45 Відповісти
Якщо ЗСУ утримають Архангельське, то це вже початок кінця орків біля Інгульця
показати весь коментар
03.09.2022 12:09 Відповісти
 
 