25 лет тюрьмы и медаль от Путина: ВСУ ликвидировали предводителя российской банды душегубов Непаратова
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В войне против Украины участвовал главарь банды, осужденный на 25 лет за убийства. После 12 лет тюрьмы мужчину освободили и отправили на войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.
В распоряжении издания есть свидетельство и справка о смерти Ивана Непаратова, 1988 года рождения. Согласно документам, Непаратов погиб 5 августа в городе Артемовск Донецкой области. Причина смерти - "огнестрельное взрывное осколочное проникающее сквозное ранение головы". Иван Непаратов был главарем банды подмосковных грабителей. В июле 2013 года его и членов его ОПГ признали виновными в пяти убийствах, трех разбойных нападениях, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Непаратов получил самый большой срок из всех — 25 лет лишения свободы.
Как следует из материалов дела, с 2009 по 2010 год Непаратов убил трех своих знакомых, которые брали у него в долг деньги и не вернули. Также он и его сообщники задушили предпринимательницу и похитили у нее 100 тысяч рублей. Тогда же Непаратов и его напарник получили от жителя Сергиева Посада более одного миллиона рублей. Мужчине сообщили, что его якобы "заказали", но за крупную сумму отступных киллер откажется от убийства.
В августе 2009 года Непаратов узнал, что у уроженца Украины, работающего прорабом на стройке в деревне Федоровское Сергиево-Посадского района, есть крупная сумма денег. Он и его подельники напали на мужчину и украли у него 176 тысяч рублей. В ноябре 2009 года бандиты совершили разбойное нападение на дом под Сергиевым Посадом, избили его жильцов — мужчину и женщину, но мужчине удалось выбежать на улицу и позвать на помощь. Опасаясь быть задержанными, убийцы скрылись с места происшествия.
В марте 2010 года Непаратов расправился с членом банды, который отказался подвезти грабителей до места очередного преступления и поэтому сорвал их планы. "С целью устрашения и принуждения к выполнению впредь своих обязательств (Непаратов) похитил мужчину и вместе с соучастниками избил. После этого (он) нанес (ему) ножом не менее 88 ударов по телу", - говорится в пресс-релизе СК РФ.
Сообщается, что при совершении преступлений бандиты использовали огнестрельное и пневматическое оружие, а также форму сотрудника милиции и маски.
В итоге из 25 лет назначенного ему срока Непаратов отсидел 12, после чего отправился убивать в Украину, на этот раз с санкции государства и в настоящей форме военного. Посмертно награжден медалью за отвагу за подписью Владимира Путина, а также медалью и орденами "За кровь и храбрость" со стороны руководства так называемого "ЛДНР".
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а стільки хорошого для кацапстану зробив, ех
шкода, що й посадили його
ну, наші ще й не таких на нуль множили!
светло-русые, со светлыми глазами, а внутри - страшная чернота ада и кацапского зверства.
І не тільки гопоти. Як там у Мамлеєва, "Ковёр-самолёт": головний персонаж - "мамаша Раиса Михайловна - со светлыми, сурово-замороженными глазами и таким же взглядом..."
Що характерно, новела написана на основі реального випадку (!) Із інтерв'ю: "Да, это реальная история про женщину, у которой действительно мальчик ножницами испортил ковер. Какой-то дорогой. И она в ярости стала бить его ножницами, в месиво. Потом она пришла в ужас, утащила к врачам. А врачи говорят, что у него уже все косточки переломаны, уже ничего не сделаешь. Только рубить. Ну, отрубили ему руки. И она пришла домой и повесилась".
они пригласили на съемную квартиру трёх студенток швейного техникума "послушать музыку", ближе к 24-м часам стали приставать, требовать остаться на ночь. Девушки отказались, пытались уйти: орки забили девчонок насмерть гантелями: головы превратили в кровавое месиво.
Через 5 часов после этого зверского группового убийства их задержали:
на допросе выродки с внешностью "рубахи-парня" сидели с очень спокойными лицами, с абсолютно спокойным взглядом светлых глаз.
Никаких шоковых реакций, никаких сожалений о содеянном зверстве: это были прирожденные убийцы, которых среди обычных среднестатистических свинособак - огромное количество.
А так будо завжди у всі часи.
таке уйобіщє як ******** могло вирости тільки на принципах пекла
"Собаке - собачья смерть!" цар Микола І, пізніше А.Я Вишиньский та інші)))
"Верной дорогой идете, товарищи!" Н.С.Хрущев
https://lenta.ru/news/2013/07/09/posad/
9 июля 2013 рассея
В Сергиевом Посаде вынесли приговор банде убийц
Иван Непаратов. Фото: gimnaz.ru
В Московской области вынесен приговор девяти членам организованной преступной группировки, убившим пять человек. Об этом 9 июля сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Подсудимого Ивана Непаратова приговорили к 25 годам лишения свободы, Константина Данилова - к 13 годам, Дениса Корнилова - к 11 годам, Сергея Глазкова - к 8,5 годам, Сергея Сергеева - к восьми годам, Николая Емельянова - к семи годам, Дмитрия Федорова - к шести годам и семи месяцам, Алексея Догадина - к 5,5 годам, Александра Кихая - к пяти годам.
Установлено, что в августе 2009 года Непаратов узнал о крупной сумме денег, которую хранил уроженец Украины, работающий прорабом на стройке в деревне Федоровское. Непаратов с друзьями напал на прораба и отобрал у него 176 тысяч рублей.
В ноябре 2009 года члены банды совершили разбойное нападение на дом в деревне Сватково. Проживавшие в доме мужчина и женщина были избиты. В какой-то момент мужчина смог выбежать на улицу и позвать на помощь. После этого нападавшие скрылись.
В марте 2010 года Непаратов попросил своего знакомого подвезти его с подельниками на место очередного разбоя. Знакомый отказался. Тогда преступники похитили его, избили и нанесли 88 ножевых ранений. По информации сайта Генпрокуратуры РФ, разбойное нападение в итоге все-таки состоялось. Потерпевшая предпринимательница была задушена.
Кроме того, в 2009-2010 годах Непаратов убил троих своих должников. Сумма долга во всех случаях не превышала 10 тысяч рублей.
На сайте Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского сообщается, что Иван Непаратов окончил это учебное заведение в 2005 году.
(та ні, ***** зпетросянив)
Наступний крок - медаль За отвагу від ***** посмертно неповнолітньому
прототіп безсмертних творєній достоєвского
умом росію нє понять аршіном общім нє прімєріть
Голову в студию!