25 лет тюрьмы и медаль от Путина: ВСУ ликвидировали предводителя российской банды душегубов Непаратова

В войне против Украины участвовал главарь банды, осужденный на 25 лет за убийства. После 12 лет тюрьмы мужчину освободили и отправили на войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.

В распоряжении издания есть свидетельство и справка о смерти Ивана Непаратова, 1988 года рождения. Согласно документам, Непаратов погиб 5 августа в городе Артемовск Донецкой области. Причина смерти - "огнестрельное взрывное осколочное проникающее сквозное ранение головы". Иван Непаратов был главарем банды подмосковных грабителей. В июле 2013 года его и членов его ОПГ признали виновными в пяти убийствах, трех разбойных нападениях, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Непаратов получил самый большой срок из всех — 25 лет лишения свободы.

Как следует из материалов дела, с 2009 по 2010 год Непаратов убил трех своих знакомых, которые брали у него в долг деньги и не вернули. Также он и его сообщники задушили предпринимательницу и похитили у нее 100 тысяч рублей. Тогда же Непаратов и его напарник получили от жителя Сергиева Посада более одного миллиона рублей. Мужчине сообщили, что его якобы "заказали", но за крупную сумму отступных киллер откажется от убийства.

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В августе 2009 года Непаратов узнал, что у уроженца Украины, работающего прорабом на стройке в деревне Федоровское Сергиево-Посадского района, есть крупная сумма денег. Он и его подельники напали на мужчину и украли у него 176 тысяч рублей. В ноябре 2009 года бандиты совершили разбойное нападение на дом под Сергиевым Посадом, избили его жильцов — мужчину и женщину, но мужчине удалось выбежать на улицу и позвать на помощь. Опасаясь быть задержанными, убийцы скрылись с места происшествия.

В марте 2010 года Непаратов расправился с членом банды, который отказался подвезти грабителей до места очередного преступления и поэтому сорвал их планы. "С целью устрашения и принуждения к выполнению впредь своих обязательств (Непаратов) похитил мужчину и вместе с соучастниками избил. После этого (он) нанес (ему) ножом не менее 88 ударов по телу", - говорится в пресс-релизе СК РФ.

Сообщается, что при совершении преступлений бандиты использовали огнестрельное и пневматическое оружие, а также форму сотрудника милиции и маски.

В итоге из 25 лет назначенного ему срока Непаратов отсидел 12, после чего отправился убивать в Украину, на этот раз с санкции государства и в настоящей форме военного. Посмертно награжден медалью за отвагу за подписью Владимира Путина, а также медалью и орденами "За кровь и храбрость" со стороны руководства так называемого "ЛДНР".

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