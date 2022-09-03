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25 лет тюрьмы и медаль от Путина: ВСУ ликвидировали предводителя российской банды душегубов Непаратова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В войне против Украины участвовал главарь банды, осужденный на 25 лет за убийства. После 12 лет тюрьмы мужчину освободили и отправили на войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.

В распоряжении издания есть свидетельство и справка о смерти Ивана Непаратова, 1988 года рождения. Согласно документам, Непаратов погиб 5 августа в городе Артемовск Донецкой области. Причина смерти - "огнестрельное взрывное осколочное проникающее сквозное ранение головы". Иван Непаратов был главарем банды подмосковных грабителей. В июле 2013 года его и членов его ОПГ признали виновными в пяти убийствах, трех разбойных нападениях, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Непаратов получил самый большой срок из всех — 25 лет лишения свободы.

Как следует из материалов дела, с 2009 по 2010 год Непаратов убил трех своих знакомых, которые брали у него в долг деньги и не вернули. Также он и его сообщники задушили предпринимательницу и похитили у нее 100 тысяч рублей. Тогда же Непаратов и его напарник получили от жителя Сергиева Посада более одного миллиона рублей. Мужчине сообщили, что его якобы "заказали", но за крупную сумму отступных киллер откажется от убийства.

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В августе 2009 года Непаратов узнал, что у уроженца Украины, работающего прорабом на стройке в деревне Федоровское Сергиево-Посадского района, есть крупная сумма денег. Он и его подельники напали на мужчину и украли у него 176 тысяч рублей. В ноябре 2009 года бандиты совершили разбойное нападение на дом под Сергиевым Посадом, избили его жильцов — мужчину и женщину, но мужчине удалось выбежать на улицу и позвать на помощь. Опасаясь быть задержанными, убийцы скрылись с места происшествия.

В марте 2010 года Непаратов расправился с членом банды, который отказался подвезти грабителей до места очередного преступления и поэтому сорвал их планы. "С целью устрашения и принуждения к выполнению впредь своих обязательств (Непаратов) похитил мужчину и вместе с соучастниками избил. После этого (он) нанес (ему) ножом не менее 88 ударов по телу", - говорится в пресс-релизе СК РФ.

Сообщается, что при совершении преступлений бандиты использовали огнестрельное и пневматическое оружие, а также форму сотрудника милиции и маски.

В итоге из 25 лет назначенного ему срока Непаратов отсидел 12, после чего отправился убивать в Украину, на этот раз с санкции государства и в настоящей форме военного. Посмертно награжден медалью за отвагу за подписью Владимира Путина, а также медалью и орденами "За кровь и храбрость" со стороны руководства так называемого "ЛДНР".

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25 лет тюрьмы и медаль от Путина: ВСУ ликвидировали предводителя российской банды душегубов Непаратова 01
25 лет тюрьмы и медаль от Путина: ВСУ ликвидировали предводителя российской банды душегубов Непаратова 02
25 лет тюрьмы и медаль от Путина: ВСУ ликвидировали предводителя российской банды душегубов Непаратова 03
25 лет тюрьмы и медаль от Путина: ВСУ ликвидировали предводителя российской банды душегубов Непаратова 04
25 лет тюрьмы и медаль от Путина: ВСУ ликвидировали предводителя российской банды душегубов Непаратова 05
25 лет тюрьмы и медаль от Путина: ВСУ ликвидировали предводителя российской банды душегубов Непаратова 06
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Топ комментарии
+41
Меняем наших НАИЛУЧШИХ на их генетический мусор. Постоянно... Плохая тенденция...
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03.09.2022 12:09
+40
земля бетоном
а стільки хорошого для кацапстану зробив, ех
шкода, що й посадили його
ну, наші ще й не таких на нуль множили!
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03.09.2022 12:01
+38
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03.09.2022 12:08
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земля бетоном
а стільки хорошого для кацапстану зробив, ех
шкода, що й посадили його
ну, наші ще й не таких на нуль множили!
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03.09.2022 12:01 Ответить
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03.09.2022 18:08 Ответить
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03.09.2022 12:08 Ответить
якщо путлер моторолу героєм рашки зробив то що говорити про цього виродка
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03.09.2022 12:09 Ответить
Меняем наших НАИЛУЧШИХ на их генетический мусор. Постоянно... Плохая тенденция...
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03.09.2022 12:09 Ответить
С Вами согласен, но других вариантов, к сожалению нет...
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03.09.2022 12:18 Ответить
Спочатку вб'ємо поганих кацапів, а потім настане черга "хороших".
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03.09.2022 22:51 Ответить
За один тиждень Пригожин завербував на війну в одній лише Ростовській обл. 1000 зеків, і 700 з однієї колонії. Колонія практично спорожніла.
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03.09.2022 12:18 Ответить
И сдохла тварь в несуществующей рицпублике в несуществующем городе))
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03.09.2022 12:18 Ответить
Много лет назад работал адвокатом в СПб: очень часто чудовищные выродки и убийцы из числа свинособак имели вот такие же лица, как у этого Непаратова:

светло-русые, со светлыми глазами, а внутри - страшная чернота ада и кацапского зверства.
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03.09.2022 18:46 Ответить
Вот по этому судить по внешности о человеке, как любят многие, это как судить о мощности машины по цвету ее капота
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03.09.2022 19:02 Ответить
+100. Аналогічних типажів багато серед кацапської гопоти. Такі собі "рубаха-парни", але в очах нічого доброго та позитивного.
І не тільки гопоти. Як там у Мамлеєва, "Ковёр-самолёт": головний персонаж - "мамаша Раиса Михайловна - со светлыми, сурово-замороженными глазами и таким же взглядом..."

Що характерно, новела написана на основі реального випадку (!) Із інтерв'ю: "Да, это реальная история про женщину, у которой действительно мальчик ножницами испортил ковер. Какой-то дорогой. И она в ярости стала бить его ножницами, в месиво. Потом она пришла в ужас, утащила к врачам. А врачи говорят, что у него уже все косточки переломаны, уже ничего не сделаешь. Только рубить. Ну, отрубили ему руки. И она пришла домой и повесилась".
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03.09.2022 19:07 Ответить
Присутствовал в качестве дежурного адвоката на допросе 3-х выродков, внешне очень похожих на Непаратова:

они пригласили на съемную квартиру трёх студенток швейного техникума "послушать музыку", ближе к 24-м часам стали приставать, требовать остаться на ночь. Девушки отказались, пытались уйти: орки забили девчонок насмерть гантелями: головы превратили в кровавое месиво.

Через 5 часов после этого зверского группового убийства их задержали:

на допросе выродки с внешностью "рубахи-парня" сидели с очень спокойными лицами, с абсолютно спокойным взглядом светлых глаз.

Никаких шоковых реакций, никаких сожалений о содеянном зверстве: это были прирожденные убийцы, которых среди обычных среднестатистических свинособак - огромное количество.
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03.09.2022 20:30 Ответить
Япончик теж намагався співіснувати з більшовиками. Довго історія не затягнулась. Не вірте усмішці прокурора.
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03.09.2022 12:22 Ответить
Не того в Україні пам'ятають, не того. https://www.facebook.com/groups/2178305462384429/permalink/2983413308540303
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03.09.2022 12:39 Ответить
На концерт крУга теж потроху зала заповнюється…
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03.09.2022 12:25 Ответить
Це друга армія світу?
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03.09.2022 12:28 Ответить
Армия РФ, это армия убийц, грабителей и воров. Теперь официально.
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03.09.2022 12:30 Ответить
"Нє тєперь офіціально"
А так будо завжди у всі часи.

таке уйобіщє як ******** могло вирости тільки на принципах пекла
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03.09.2022 12:54 Ответить
Гори в Аду!
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03.09.2022 12:33 Ответить
Шлях типового рузьге був дещо з інений війною. Замість "опорос-шкільна курилка-алкоспорт-турма-погост" вийшло "опорос-шкільна курилка-алкоспорт-турма-вайна-погост". Життєвих віх начебто більше, але термін чомусь коротший. Хоча кінець ідентичний.
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03.09.2022 12:56 Ответить
))))) згадав оце фото з Омська - "маршрут длиною в жизнь"...

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03.09.2022 19:16 Ответить
раша вирішує свої проблеми з в'язницями.
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03.09.2022 12:59 Ответить
Пару давніх російских цитат:

"Собаке - собачья смерть!" цар Микола І, пізніше А.Я Вишиньский та інші)))
"Верной дорогой идете, товарищи!" Н.С.Хрущев
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03.09.2022 13:52 Ответить
Ось вам і наглядна ілюстрація до відомого твердежння : у нас гине квіт нації, у них - біологічне сміття.
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03.09.2022 14:21 Ответить
Журналіста, що написав статтю в 2009 треба притягнути за дискредитацію армії орків.
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03.09.2022 14:25 Ответить
Московія ліквідує свій непотріб на наших теренах, але то їм не допоможе, частина гидоти встигне повернутися додому і тоді там почнеться справжній сабантуй! За що боролись, на те й напоролись, попутнього вітру синяя птиця!
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03.09.2022 16:05 Ответить
паРаша та *********.


https://lenta.ru/news/2013/07/09/posad/

9 июля 2013 рассея

В Сергиевом Посаде вынесли приговор банде убийц



Иван Непаратов. Фото: gimnaz.ru

В Московской области вынесен приговор девяти членам организованной преступной группировки, убившим пять человек. Об этом 9 июля сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Подсудимого Ивана Непаратова приговорили к 25 годам лишения свободы, Константина Данилова - к 13 годам, Дениса Корнилова - к 11 годам, Сергея Глазкова - к 8,5 годам, Сергея Сергеева - к восьми годам, Николая Емельянова - к семи годам, Дмитрия Федорова - к шести годам и семи месяцам, Алексея Догадина - к 5,5 годам, Александра Кихая - к пяти годам.

Установлено, что в августе 2009 года Непаратов узнал о крупной сумме денег, которую хранил уроженец Украины, работающий прорабом на стройке в деревне Федоровское. Непаратов с друзьями напал на прораба и отобрал у него 176 тысяч рублей.

В ноябре 2009 года члены банды совершили разбойное нападение на дом в деревне Сватково. Проживавшие в доме мужчина и женщина были избиты. В какой-то момент мужчина смог выбежать на улицу и позвать на помощь. После этого нападавшие скрылись.

В марте 2010 года Непаратов попросил своего знакомого подвезти его с подельниками на место очередного разбоя. Знакомый отказался. Тогда преступники похитили его, избили и нанесли 88 ножевых ранений. По информации сайта Генпрокуратуры РФ, разбойное нападение в итоге все-таки состоялось. Потерпевшая предпринимательница была задушена.

Кроме того, в 2009-2010 годах Непаратов убил троих своих должников. Сумма долга во всех случаях не превышала 10 тысяч рублей.

На сайте Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского сообщается, что Иван Непаратов окончил это учебное заведение в 2005 году.
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03.09.2022 16:47 Ответить
Вбити за 10000 срублів.... як скрєпна-Типовий кацап.
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03.09.2022 20:38 Ответить
Сергиев зоосад
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04.09.2022 13:52 Ответить
молодой орк-убийца без жалости в глазах
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03.09.2022 16:51 Ответить
__почему "скрепные" не догадываются,что пахан у них беспредельщик и мокрушник. и к спецслужбам Китая имеет больше отношение,чем к рф.....___
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03.09.2022 17:10 Ответить
Завдяки ЗСУ Іван Непаратов все ж таки перетворився на Паратова...

(та ні, ***** зпетросянив)
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03.09.2022 17:30 Ответить
Еще один , заговоренный путинский кал...
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03.09.2022 17:41 Ответить
Взагалі не здивований цією новиною, ніяк...
Наступний крок - медаль За отвагу від ***** посмертно неповнолітньому
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03.09.2022 17:43 Ответить
какоє свєтлоє откритоє русскоє ліцо
прототіп безсмертних творєній достоєвского
умом росію нє понять аршіном общім нє прімєріть
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03.09.2022 18:40 Ответить
Для Раскольнікова занадто кремезний... але на якогось "брата Карамазова" цей "ідіот" норм потягне.
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03.09.2022 19:24 Ответить
подох заднеприводный пидорок...
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03.09.2022 20:08 Ответить
загандонили ган дона.
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03.09.2022 20:13 Ответить
Як хтось сказав на рашисстіі "нєт будущєго у народов что дєлают "гєроямі" уродав".
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03.09.2022 20:36 Ответить
"огнестрельное взрывное осколочное проникающее сквозное ранение головы".
Голову в студию!
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03.09.2022 21:03 Ответить
На такую тупую голову столько приключений!
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04.09.2022 13:53 Ответить
А чим він заслужив, щоб тут розмістили його фоторило? Достатньо було повідомити, що він просто здох!
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03.09.2022 21:19 Ответить
Подох Максим, ну и ху сним, на одну тварь меньше стало.
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03.09.2022 21:38 Ответить
Звичайний кацапський виродок, багато йому честі ....
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04.09.2022 00:15 Ответить
не розгледіли, медаллю за Відвагу, повинні ще нагородити за "подвиги" у Сергієвому Посаді. Як і путінського поваренка.
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04.09.2022 01:57 Ответить
 
 