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25 років в’язниці та медаль від Путіна: ЗСУ ліквідували ватажка російської банди душогубів Непаратова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У війні проти України брав участь ватажок банди, якого засудили на 25 років за вбивства. Після 12 років в’язниці чоловіка звільнили та відправили на війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

В розпорядженні видання є свідоцтво та довідка про смерть Івана Непаратова 1988 року народження. Згідно з документами, Непаратов загинув 5 серпня у місті Бахмут (Артемівськ) Донецької області. Причина смерті - "вогнепальне вибухове осколкове проникне наскрізне поранення голови". Іван Непаратов був ватажком банди підмосковних грабіжників. У липні 2013 року його та членів його ОЗУ визнали винними у п'яти вбивствах, трьох розбійних нападах, здирстві, шахрайстві, незаконному зберіганні зброї та інших злочинах. Непаратов отримав найбільший термін із усіх - 25 років позбавлення волі.

Як випливає з матеріалів справи, з 2009 по 2010 рік Непаратов убив трьох своїх знайомих, які брали в нього гроші і не повернули. Також він та його спільники задушили підприємницю та викрали у неї 100 тисяч рублів. Тоді ж Непаратов та його напарник отримали від жителя Сергієва Посада понад мільйон рублів. Чоловіку повідомили, що його нібито замовили, але за велику суму відступних кілер відмовиться від вбивства.

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У серпні 2009 року Непаратов дізнався, що уродженець України, який працює виконробом на будівництві в селі Федорівське Сергієво-Посадського району, має велику суму грошей. Він та його спільники напали на чоловіка і вкрали у нього 176 тисяч рублів. У листопаді 2009 року бандити здійснили розбійний напад на будинок під Сергієвим Посадом, побили його мешканців - чоловіка та жінку, але чоловікові вдалося вибігти на вулицю та покликати на допомогу. Побоюючись бути затриманими, вбивці втекли з місця події.

У березні 2010 Непаратов розправився з членом банди, який відмовився підвезти грабіжників до місця чергового злочину, і тому зірвав їхні плани. "З метою залякування та примусу до виконання надалі своїх зобов'язань (Непаратов) викрав чоловіка та разом із співучасниками побив. Після цього (він) завдав (йому) ножем не менше 88 ударів по тілу", - йдеться у прес-релізі СК РФ.

Повідомляється, що при скоєнні злочинів бандити використовували вогнепальну та пневматичну зброю, а також форму працівника міліції та маски.

В результаті з 25 років призначеного йому терміну Непаратов відсидів 12, після чого відправився на війну в Україну. Посмертно нагороджено медаллю за відвагу за підписом Володимира Путіна, а також медаллю та орденами "За кров та хоробрість" з боку "керівництва" так званого "ЛДНР".

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25 років в’язниці та медаль від Путіна: ЗСУ ліквідували ватажка російської банди душогубів Непаратова 01
25 років в’язниці та медаль від Путіна: ЗСУ ліквідували ватажка російської банди душогубів Непаратова 02
25 років в’язниці та медаль від Путіна: ЗСУ ліквідували ватажка російської банди душогубів Непаратова 03
25 років в’язниці та медаль від Путіна: ЗСУ ліквідували ватажка російської банди душогубів Непаратова 04
25 років в’язниці та медаль від Путіна: ЗСУ ліквідували ватажка російської банди душогубів Непаратова 05
25 років в’язниці та медаль від Путіна: ЗСУ ліквідували ватажка російської банди душогубів Непаратова 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Меняем наших НАИЛУЧШИХ на их генетический мусор. Постоянно... Плохая тенденция...
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03.09.2022 12:09
+40
земля бетоном
а стільки хорошого для кацапстану зробив, ех
шкода, що й посадили його
ну, наші ще й не таких на нуль множили!
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03.09.2022 12:01
+38
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03.09.2022 12:08
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земля бетоном
а стільки хорошого для кацапстану зробив, ех
шкода, що й посадили його
ну, наші ще й не таких на нуль множили!
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03.09.2022 12:01 Відповісти
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03.09.2022 18:08 Відповісти
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03.09.2022 12:08 Відповісти
якщо путлер моторолу героєм рашки зробив то що говорити про цього виродка
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03.09.2022 12:09 Відповісти
Меняем наших НАИЛУЧШИХ на их генетический мусор. Постоянно... Плохая тенденция...
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03.09.2022 12:09 Відповісти
С Вами согласен, но других вариантов, к сожалению нет...
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03.09.2022 12:18 Відповісти
Спочатку вб'ємо поганих кацапів, а потім настане черга "хороших".
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03.09.2022 22:51 Відповісти
За один тиждень Пригожин завербував на війну в одній лише Ростовській обл. 1000 зеків, і 700 з однієї колонії. Колонія практично спорожніла.
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03.09.2022 12:18 Відповісти
И сдохла тварь в несуществующей рицпублике в несуществующем городе))
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03.09.2022 12:18 Відповісти
Много лет назад работал адвокатом в СПб: очень часто чудовищные выродки и убийцы из числа свинособак имели вот такие же лица, как у этого Непаратова:

светло-русые, со светлыми глазами, а внутри - страшная чернота ада и кацапского зверства.
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03.09.2022 18:46 Відповісти
Вот по этому судить по внешности о человеке, как любят многие, это как судить о мощности машины по цвету ее капота
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03.09.2022 19:02 Відповісти
+100. Аналогічних типажів багато серед кацапської гопоти. Такі собі "рубаха-парни", але в очах нічого доброго та позитивного.
І не тільки гопоти. Як там у Мамлеєва, "Ковёр-самолёт": головний персонаж - "мамаша Раиса Михайловна - со светлыми, сурово-замороженными глазами и таким же взглядом..."

Що характерно, новела написана на основі реального випадку (!) Із інтерв'ю: "Да, это реальная история про женщину, у которой действительно мальчик ножницами испортил ковер. Какой-то дорогой. И она в ярости стала бить его ножницами, в месиво. Потом она пришла в ужас, утащила к врачам. А врачи говорят, что у него уже все косточки переломаны, уже ничего не сделаешь. Только рубить. Ну, отрубили ему руки. И она пришла домой и повесилась".
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03.09.2022 19:07 Відповісти
Присутствовал в качестве дежурного адвоката на допросе 3-х выродков, внешне очень похожих на Непаратова:

они пригласили на съемную квартиру трёх студенток швейного техникума "послушать музыку", ближе к 24-м часам стали приставать, требовать остаться на ночь. Девушки отказались, пытались уйти: орки забили девчонок насмерть гантелями: головы превратили в кровавое месиво.

Через 5 часов после этого зверского группового убийства их задержали:

на допросе выродки с внешностью "рубахи-парня" сидели с очень спокойными лицами, с абсолютно спокойным взглядом светлых глаз.

Никаких шоковых реакций, никаких сожалений о содеянном зверстве: это были прирожденные убийцы, которых среди обычных среднестатистических свинособак - огромное количество.
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03.09.2022 20:30 Відповісти
Япончик теж намагався співіснувати з більшовиками. Довго історія не затягнулась. Не вірте усмішці прокурора.
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03.09.2022 12:22 Відповісти
Не того в Україні пам'ятають, не того. https://www.facebook.com/groups/2178305462384429/permalink/2983413308540303
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03.09.2022 12:39 Відповісти
На концерт крУга теж потроху зала заповнюється…
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03.09.2022 12:25 Відповісти
Це друга армія світу?
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03.09.2022 12:28 Відповісти
Армия РФ, это армия убийц, грабителей и воров. Теперь официально.
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03.09.2022 12:30 Відповісти
"Нє тєперь офіціально"
А так будо завжди у всі часи.

таке уйобіщє як ******** могло вирости тільки на принципах пекла
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03.09.2022 12:54 Відповісти
Гори в Аду!
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03.09.2022 12:33 Відповісти
Шлях типового рузьге був дещо з інений війною. Замість "опорос-шкільна курилка-алкоспорт-турма-погост" вийшло "опорос-шкільна курилка-алкоспорт-турма-вайна-погост". Життєвих віх начебто більше, але термін чомусь коротший. Хоча кінець ідентичний.
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03.09.2022 12:56 Відповісти
))))) згадав оце фото з Омська - "маршрут длиною в жизнь"...

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03.09.2022 19:16 Відповісти
раша вирішує свої проблеми з в'язницями.
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03.09.2022 12:59 Відповісти
Пару давніх російских цитат:

"Собаке - собачья смерть!" цар Микола І, пізніше А.Я Вишиньский та інші)))
"Верной дорогой идете, товарищи!" Н.С.Хрущев
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03.09.2022 13:52 Відповісти
Ось вам і наглядна ілюстрація до відомого твердежння : у нас гине квіт нації, у них - біологічне сміття.
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03.09.2022 14:21 Відповісти
Журналіста, що написав статтю в 2009 треба притягнути за дискредитацію армії орків.
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03.09.2022 14:25 Відповісти
Московія ліквідує свій непотріб на наших теренах, але то їм не допоможе, частина гидоти встигне повернутися додому і тоді там почнеться справжній сабантуй! За що боролись, на те й напоролись, попутнього вітру синяя птиця!
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03.09.2022 16:05 Відповісти
паРаша та *********.


https://lenta.ru/news/2013/07/09/posad/

9 июля 2013 рассея

В Сергиевом Посаде вынесли приговор банде убийц



Иван Непаратов. Фото: gimnaz.ru

В Московской области вынесен приговор девяти членам организованной преступной группировки, убившим пять человек. Об этом 9 июля сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Подсудимого Ивана Непаратова приговорили к 25 годам лишения свободы, Константина Данилова - к 13 годам, Дениса Корнилова - к 11 годам, Сергея Глазкова - к 8,5 годам, Сергея Сергеева - к восьми годам, Николая Емельянова - к семи годам, Дмитрия Федорова - к шести годам и семи месяцам, Алексея Догадина - к 5,5 годам, Александра Кихая - к пяти годам.

Установлено, что в августе 2009 года Непаратов узнал о крупной сумме денег, которую хранил уроженец Украины, работающий прорабом на стройке в деревне Федоровское. Непаратов с друзьями напал на прораба и отобрал у него 176 тысяч рублей.

В ноябре 2009 года члены банды совершили разбойное нападение на дом в деревне Сватково. Проживавшие в доме мужчина и женщина были избиты. В какой-то момент мужчина смог выбежать на улицу и позвать на помощь. После этого нападавшие скрылись.

В марте 2010 года Непаратов попросил своего знакомого подвезти его с подельниками на место очередного разбоя. Знакомый отказался. Тогда преступники похитили его, избили и нанесли 88 ножевых ранений. По информации сайта Генпрокуратуры РФ, разбойное нападение в итоге все-таки состоялось. Потерпевшая предпринимательница была задушена.

Кроме того, в 2009-2010 годах Непаратов убил троих своих должников. Сумма долга во всех случаях не превышала 10 тысяч рублей.

На сайте Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского сообщается, что Иван Непаратов окончил это учебное заведение в 2005 году.
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03.09.2022 16:47 Відповісти
Вбити за 10000 срублів.... як скрєпна-Типовий кацап.
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03.09.2022 20:38 Відповісти
Сергиев зоосад
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04.09.2022 13:52 Відповісти
молодой орк-убийца без жалости в глазах
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03.09.2022 16:51 Відповісти
__почему "скрепные" не догадываются,что пахан у них беспредельщик и мокрушник. и к спецслужбам Китая имеет больше отношение,чем к рф.....___
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03.09.2022 17:10 Відповісти
Завдяки ЗСУ Іван Непаратов все ж таки перетворився на Паратова...

(та ні, ***** зпетросянив)
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03.09.2022 17:30 Відповісти
Еще один , заговоренный путинский кал...
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03.09.2022 17:41 Відповісти
Взагалі не здивований цією новиною, ніяк...
Наступний крок - медаль За отвагу від ***** посмертно неповнолітньому
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03.09.2022 17:43 Відповісти
какоє свєтлоє откритоє русскоє ліцо
прототіп безсмертних творєній достоєвского
умом росію нє понять аршіном общім нє прімєріть
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03.09.2022 18:40 Відповісти
Для Раскольнікова занадто кремезний... але на якогось "брата Карамазова" цей "ідіот" норм потягне.
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03.09.2022 19:24 Відповісти
подох заднеприводный пидорок...
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03.09.2022 20:08 Відповісти
загандонили ган дона.
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03.09.2022 20:13 Відповісти
Як хтось сказав на рашисстіі "нєт будущєго у народов что дєлают "гєроямі" уродав".
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03.09.2022 20:36 Відповісти
"огнестрельное взрывное осколочное проникающее сквозное ранение головы".
Голову в студию!
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03.09.2022 21:03 Відповісти
На такую тупую голову столько приключений!
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04.09.2022 13:53 Відповісти
А чим він заслужив, щоб тут розмістили його фоторило? Достатньо було повідомити, що він просто здох!
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03.09.2022 21:19 Відповісти
Подох Максим, ну и ху сним, на одну тварь меньше стало.
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03.09.2022 21:38 Відповісти
Звичайний кацапський виродок, багато йому честі ....
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04.09.2022 00:15 Відповісти
не розгледіли, медаллю за Відвагу, повинні ще нагородити за "подвиги" у Сергієвому Посаді. Як і путінського поваренка.
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04.09.2022 01:57 Відповісти
 
 