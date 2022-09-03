25 років в’язниці та медаль від Путіна: ЗСУ ліквідували ватажка російської банди душогубів Непаратова

У війні проти України брав участь ватажок банди, якого засудили на 25 років за вбивства. Після 12 років в’язниці чоловіка звільнили та відправили на війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

В розпорядженні видання є свідоцтво та довідка про смерть Івана Непаратова 1988 року народження. Згідно з документами, Непаратов загинув 5 серпня у місті Бахмут (Артемівськ) Донецької області. Причина смерті - "вогнепальне вибухове осколкове проникне наскрізне поранення голови". Іван Непаратов був ватажком банди підмосковних грабіжників. У липні 2013 року його та членів його ОЗУ визнали винними у п'яти вбивствах, трьох розбійних нападах, здирстві, шахрайстві, незаконному зберіганні зброї та інших злочинах. Непаратов отримав найбільший термін із усіх - 25 років позбавлення волі.

Як випливає з матеріалів справи, з 2009 по 2010 рік Непаратов убив трьох своїх знайомих, які брали в нього гроші і не повернули. Також він та його спільники задушили підприємницю та викрали у неї 100 тисяч рублів. Тоді ж Непаратов та його напарник отримали від жителя Сергієва Посада понад мільйон рублів. Чоловіку повідомили, що його нібито замовили, але за велику суму відступних кілер відмовиться від вбивства.

Також читайте: Знайшли повішеним "начальника поліції" окупантів Рижкова

У серпні 2009 року Непаратов дізнався, що уродженець України, який працює виконробом на будівництві в селі Федорівське Сергієво-Посадського району, має велику суму грошей. Він та його спільники напали на чоловіка і вкрали у нього 176 тисяч рублів. У листопаді 2009 року бандити здійснили розбійний напад на будинок під Сергієвим Посадом, побили його мешканців - чоловіка та жінку, але чоловікові вдалося вибігти на вулицю та покликати на допомогу. Побоюючись бути затриманими, вбивці втекли з місця події.

У березні 2010 Непаратов розправився з членом банди, який відмовився підвезти грабіжників до місця чергового злочину, і тому зірвав їхні плани. "З метою залякування та примусу до виконання надалі своїх зобов'язань (Непаратов) викрав чоловіка та разом із співучасниками побив. Після цього (він) завдав (йому) ножем не менше 88 ударів по тілу", - йдеться у прес-релізі СК РФ.

Повідомляється, що при скоєнні злочинів бандити використовували вогнепальну та пневматичну зброю, а також форму працівника міліції та маски.

В результаті з 25 років призначеного йому терміну Непаратов відсидів 12, після чого відправився на війну в Україну. Посмертно нагороджено медаллю за відвагу за підписом Володимира Путіна, а також медаллю та орденами "За кров та хоробрість" з боку "керівництва" так званого "ЛДНР".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через втому від війни у росіян Кремлю буде дедалі складніше вербувати нових "добровольців", - ISW











