25 років в’язниці та медаль від Путіна: ЗСУ ліквідували ватажка російської банди душогубів Непаратова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У війні проти України брав участь ватажок банди, якого засудили на 25 років за вбивства. Після 12 років в’язниці чоловіка звільнили та відправили на війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.
В розпорядженні видання є свідоцтво та довідка про смерть Івана Непаратова 1988 року народження. Згідно з документами, Непаратов загинув 5 серпня у місті Бахмут (Артемівськ) Донецької області. Причина смерті - "вогнепальне вибухове осколкове проникне наскрізне поранення голови". Іван Непаратов був ватажком банди підмосковних грабіжників. У липні 2013 року його та членів його ОЗУ визнали винними у п'яти вбивствах, трьох розбійних нападах, здирстві, шахрайстві, незаконному зберіганні зброї та інших злочинах. Непаратов отримав найбільший термін із усіх - 25 років позбавлення волі.
Як випливає з матеріалів справи, з 2009 по 2010 рік Непаратов убив трьох своїх знайомих, які брали в нього гроші і не повернули. Також він та його спільники задушили підприємницю та викрали у неї 100 тисяч рублів. Тоді ж Непаратов та його напарник отримали від жителя Сергієва Посада понад мільйон рублів. Чоловіку повідомили, що його нібито замовили, але за велику суму відступних кілер відмовиться від вбивства.
У серпні 2009 року Непаратов дізнався, що уродженець України, який працює виконробом на будівництві в селі Федорівське Сергієво-Посадського району, має велику суму грошей. Він та його спільники напали на чоловіка і вкрали у нього 176 тисяч рублів. У листопаді 2009 року бандити здійснили розбійний напад на будинок під Сергієвим Посадом, побили його мешканців - чоловіка та жінку, але чоловікові вдалося вибігти на вулицю та покликати на допомогу. Побоюючись бути затриманими, вбивці втекли з місця події.
У березні 2010 Непаратов розправився з членом банди, який відмовився підвезти грабіжників до місця чергового злочину, і тому зірвав їхні плани. "З метою залякування та примусу до виконання надалі своїх зобов'язань (Непаратов) викрав чоловіка та разом із співучасниками побив. Після цього (він) завдав (йому) ножем не менше 88 ударів по тілу", - йдеться у прес-релізі СК РФ.
Повідомляється, що при скоєнні злочинів бандити використовували вогнепальну та пневматичну зброю, а також форму працівника міліції та маски.
В результаті з 25 років призначеного йому терміну Непаратов відсидів 12, після чого відправився на війну в Україну. Посмертно нагороджено медаллю за відвагу за підписом Володимира Путіна, а також медаллю та орденами "За кров та хоробрість" з боку "керівництва" так званого "ЛДНР".
Будь ласка, зачекайте...
а стільки хорошого для кацапстану зробив, ех
шкода, що й посадили його
ну, наші ще й не таких на нуль множили!
светло-русые, со светлыми глазами, а внутри - страшная чернота ада и кацапского зверства.
І не тільки гопоти. Як там у Мамлеєва, "Ковёр-самолёт": головний персонаж - "мамаша Раиса Михайловна - со светлыми, сурово-замороженными глазами и таким же взглядом..."
Що характерно, новела написана на основі реального випадку (!) Із інтерв'ю: "Да, это реальная история про женщину, у которой действительно мальчик ножницами испортил ковер. Какой-то дорогой. И она в ярости стала бить его ножницами, в месиво. Потом она пришла в ужас, утащила к врачам. А врачи говорят, что у него уже все косточки переломаны, уже ничего не сделаешь. Только рубить. Ну, отрубили ему руки. И она пришла домой и повесилась".
они пригласили на съемную квартиру трёх студенток швейного техникума "послушать музыку", ближе к 24-м часам стали приставать, требовать остаться на ночь. Девушки отказались, пытались уйти: орки забили девчонок насмерть гантелями: головы превратили в кровавое месиво.
Через 5 часов после этого зверского группового убийства их задержали:
на допросе выродки с внешностью "рубахи-парня" сидели с очень спокойными лицами, с абсолютно спокойным взглядом светлых глаз.
Никаких шоковых реакций, никаких сожалений о содеянном зверстве: это были прирожденные убийцы, которых среди обычных среднестатистических свинособак - огромное количество.
А так будо завжди у всі часи.
таке уйобіщє як ******** могло вирости тільки на принципах пекла
"Собаке - собачья смерть!" цар Микола І, пізніше А.Я Вишиньский та інші)))
"Верной дорогой идете, товарищи!" Н.С.Хрущев
https://lenta.ru/news/2013/07/09/posad/
9 июля 2013 рассея
В Сергиевом Посаде вынесли приговор банде убийц
Иван Непаратов. Фото: gimnaz.ru
В Московской области вынесен приговор девяти членам организованной преступной группировки, убившим пять человек. Об этом 9 июля сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Подсудимого Ивана Непаратова приговорили к 25 годам лишения свободы, Константина Данилова - к 13 годам, Дениса Корнилова - к 11 годам, Сергея Глазкова - к 8,5 годам, Сергея Сергеева - к восьми годам, Николая Емельянова - к семи годам, Дмитрия Федорова - к шести годам и семи месяцам, Алексея Догадина - к 5,5 годам, Александра Кихая - к пяти годам.
Установлено, что в августе 2009 года Непаратов узнал о крупной сумме денег, которую хранил уроженец Украины, работающий прорабом на стройке в деревне Федоровское. Непаратов с друзьями напал на прораба и отобрал у него 176 тысяч рублей.
В ноябре 2009 года члены банды совершили разбойное нападение на дом в деревне Сватково. Проживавшие в доме мужчина и женщина были избиты. В какой-то момент мужчина смог выбежать на улицу и позвать на помощь. После этого нападавшие скрылись.
В марте 2010 года Непаратов попросил своего знакомого подвезти его с подельниками на место очередного разбоя. Знакомый отказался. Тогда преступники похитили его, избили и нанесли 88 ножевых ранений. По информации сайта Генпрокуратуры РФ, разбойное нападение в итоге все-таки состоялось. Потерпевшая предпринимательница была задушена.
Кроме того, в 2009-2010 годах Непаратов убил троих своих должников. Сумма долга во всех случаях не превышала 10 тысяч рублей.
На сайте Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского сообщается, что Иван Непаратов окончил это учебное заведение в 2005 году.
(та ні, ***** зпетросянив)
Наступний крок - медаль За отвагу від ***** посмертно неповнолітньому
прототіп безсмертних творєній достоєвского
умом росію нє понять аршіном общім нє прімєріть
Голову в студию!