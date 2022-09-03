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Россияне нанесли удары по Николаеву. Горят гаражи, поврежден дом, - Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,миколаївщина

Сегодня, 3 сентября, российские захватчики нанесли удар по Николаеву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Около 11:30 в Николаеве прогремели взрывы. Пока известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар. Его ликвидируют спасатели. Также ударной волной вынесло окна и двери в частном жилом доме", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Николаеве раздалось 6 взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города, - Сенкевич

По предварительной информации, одна женщина получила осколочные ранения.
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Кацапи перещеголяли Гітлера по знищенню мирного населенні та інфраструктурі !
В мухосранску живе одне тупе бидло , яке за ,, Ладу", готове здохнути 😠
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03.09.2022 13:26 Ответить
навіть у 1941-му році,СРСР,оговтавшись від першої хвилі німецької навали,здійснював бомбардування німецьких мчст літаками,як то кажуть око за око.

в порівнянні,ми не видержуємо ніякої поваги до себе,якщо тільки рахуем скільки та куди по нас вдарили...

ах да,я розумію,європейська спільнота нас не пойме...але на місті ГИДРАНТА,я би спитав у того ж Шольца чи Макрона,вони так само би рахували прильоти,якщо б раша на них напала,без відповіді?
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03.09.2022 13:35 Ответить
ты с русского корабля? Гуглом переводчиком пользовался, что бы написать?
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03.09.2022 13:40 Ответить
У дермазелі цього і в думках немає.
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03.09.2022 13:53 Ответить
Ви краще запитайте у Гідранта де його ракети і ППО, щоб можна було дати відповідь агресору, бо всім відомо, його хобі асфальт і він, (як алкаш спускає зарплату га спитне) спустив всі наші гроші в асфальт.
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03.09.2022 15:05 Ответить
Іди за корабльом.
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03.09.2022 14:48 Ответить
 
 