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Росіяни завдали ударів по Миколаєву. Горять гаражі, пошкоджено будинок, - Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,миколаївщина

Сьогодні, 3 вересня, російські загарбники завдали удару по Миколаєву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники. Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку", йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві пролунало 6 вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста, - Сєнкевич

За попередньою інформацією, одна жінка дістала осколкові поранення.
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Кацапи перещеголяли Гітлера по знищенню мирного населенні та інфраструктурі !
В мухосранску живе одне тупе бидло , яке за ,, Ладу", готове здохнути 😠
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03.09.2022 13:26 Відповісти
навіть у 1941-му році,СРСР,оговтавшись від першої хвилі німецької навали,здійснював бомбардування німецьких мчст літаками,як то кажуть око за око.

в порівнянні,ми не видержуємо ніякої поваги до себе,якщо тільки рахуем скільки та куди по нас вдарили...

ах да,я розумію,європейська спільнота нас не пойме...але на місті ГИДРАНТА,я би спитав у того ж Шольца чи Макрона,вони так само би рахували прильоти,якщо б раша на них напала,без відповіді?
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03.09.2022 13:35 Відповісти
ты с русского корабля? Гуглом переводчиком пользовался, что бы написать?
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03.09.2022 13:40 Відповісти
У дермазелі цього і в думках немає.
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03.09.2022 13:53 Відповісти
Ви краще запитайте у Гідранта де його ракети і ППО, щоб можна було дати відповідь агресору, бо всім відомо, його хобі асфальт і він, (як алкаш спускає зарплату га спитне) спустив всі наші гроші в асфальт.
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03.09.2022 15:05 Відповісти
Іди за корабльом.
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03.09.2022 14:48 Відповісти
 
 