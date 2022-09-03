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Росіяни завдали ударів по Миколаєву. Горять гаражі, пошкоджено будинок, - Сєнкевич
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 3 вересня, російські загарбники завдали удару по Миколаєву.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
"Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники. Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку", йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, одна жінка дістала осколкові поранення.
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В мухосранску живе одне тупе бидло , яке за ,, Ладу", готове здохнути 😠
в порівнянні,ми не видержуємо ніякої поваги до себе,якщо тільки рахуем скільки та куди по нас вдарили...
ах да,я розумію,європейська спільнота нас не пойме...але на місті ГИДРАНТА,я би спитав у того ж Шольца чи Макрона,вони так само би рахували прильоти,якщо б раша на них напала,без відповіді?