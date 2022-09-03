Росіяни завдали ударів по Миколаєву. Горять гаражі, пошкоджено будинок, - Сєнкевич

Сьогодні, 3 вересня, російські загарбники завдали удару по Миколаєву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники. Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку", йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві пролунало 6 вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста, - Сєнкевич

За попередньою інформацією, одна жінка дістала осколкові поранення.