Беларусь перевела к границе с Украиной "грады" и С-300
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" фиксирует увеличение военной активности в Брестской области, граничащей с Украиной. В частности, к границе переведены "грады" и С-300.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мониторинговой группы.
С конца августа в район Бреста подвозят как машины поставки, так и более серьезное вооружение. В частности, 30 августа, в Брест прибыл эшелон с минимум 20 единицами техники ВС РБ и 4 пассажирскими вагонами, среди вооружения были две пусковые части ЗРК "С-300".
По данным мониторинговой группы, эшелон был с техникой 115-го зенитно-ракетного полка Беларуси, вернувшегося в Брест после учений в РФ.
В тот же день в Брест прибыл и второй эшелон с более чем 6 танками Т-72 ВС РБ.
Уже 31 августа в Дрогичинском районе в сторону приграничного села Адамово двигались 5 БМП ВС РБ, а в Пинске были замечены 4 КамАЗа с гаубицами ВС РБ.
2 сентября, в направлении Ивацевичей со стороны Березы была замечена колонна из 20 единиц техники ВС РБ, где помимо МАЗов и Уралов, двигалась и РЛС.
Вечером того же дня на железнодорожную станцию "Брест-Южный" прибыл еще один крупный эшелон с военной техникой: более 13 бортовых Уралов, более 17 РСЗО "Град", более 12 Газ-66, 2 САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 3 машины старшего офицера батареи 1В12, а также несколько пассажирских и грузовых вагонов.
"То, что мы видим, безусловно, является усилением, в том числе и путем возвращения части техники после учений в РФ. Текущее усиление также связано с проведением учений, и такое число войск недостаточно для агрессии против Украины", - отмечают в "Беларускі Гаюн".
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Скільки страхітливих помилок у слові "годин"
а з криму ті, кого туди звозять останніх 5 днів..
і все це одночасно...
Хаймарси, ваш вихід!
https://twitter.com/i/status/1566068018693677058
беда в том, что, при Любом из раскладов, он уже не жилец.....
Ось скажіть воно треба? Брати й перетворювати свою територію в руїни? Ні. Треба бити і воювати на території ворога. Утюжити його так щоб він в руїнах лежав.