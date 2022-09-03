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Беларусь перевела к границе с Украиной "грады" и С-300

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия,беларусь

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" фиксирует увеличение военной активности в Брестской области, граничащей с Украиной. В частности, к границе переведены "грады" и С-300.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мониторинговой группы.

С конца августа в район Бреста подвозят как машины поставки, так и более серьезное вооружение. В частности, 30 августа, в Брест прибыл эшелон с минимум 20 единицами техники ВС РБ и 4 пассажирскими вагонами, среди вооружения были две пусковые части ЗРК "С-300".

По данным мониторинговой группы, эшелон был с техникой 115-го зенитно-ракетного полка Беларуси, вернувшегося в Брест после учений в РФ.

В тот же день в Брест прибыл и второй эшелон с более чем 6 танками Т-72 ВС РБ.

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Уже 31 августа в Дрогичинском районе в сторону приграничного села Адамово двигались 5 БМП ВС РБ, а в Пинске были замечены 4 КамАЗа с гаубицами ВС РБ.

2 сентября, в направлении Ивацевичей со стороны Березы была замечена колонна из 20 единиц техники ВС РБ, где помимо МАЗов и Уралов, двигалась и РЛС.

Вечером того же дня на железнодорожную станцию "Брест-Южный" прибыл еще один крупный эшелон с военной техникой: более 13 бортовых Уралов, более 17 РСЗО "Град", более 12 Газ-66, 2 САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 3 машины старшего офицера батареи 1В12, а также несколько пассажирских и грузовых вагонов.

"То, что мы видим, безусловно, является усилением, в том числе и путем возвращения части техники после учений в РФ. Текущее усиление также связано с проведением учений, и такое число войск недостаточно для агрессии против Украины", - отмечают в "Беларускі Гаюн".
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Топ комментарии
+24
С 6-ма танками и 20 камазами? Вряд ли. А вот обстреливать артой и ракетами скорее всего будут. И нам нужно дать им такой ***** Химарсами по всем стратегическим обьектам и складам, чтобы Бульбофюрер больше не высовывался из своего подвала до конца войны
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03.09.2022 17:53
+17
Пора , давно пора туди "Бавовнятко" відправити. Бо щось вони там занадто "борзими" почуваються!
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03.09.2022 17:41
+11
Пишіть правильно - *********
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03.09.2022 17:46
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Лінза зараз куріт у центрі Севастополя...
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03.09.2022 17:40 Ответить
Так а що там конкретно? Могли б посилання скинути?
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03.09.2022 18:21 Ответить
Невже бульборейх попре з кацапами а нас?
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03.09.2022 17:40 Ответить
врядли,бульбофюрер знает что его бульбоармия будет максимум 7 дней сууществовать после нападения)))
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03.09.2022 17:43 Ответить
7 днів

...
Скільки страхітливих помилок у слові "годин"
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03.09.2022 18:19 Ответить
С 6-ма танками и 20 камазами? Вряд ли. А вот обстреливать артой и ракетами скорее всего будут. И нам нужно дать им такой ***** Химарсами по всем стратегическим обьектам и складам, чтобы Бульбофюрер больше не высовывался из своего подвала до конца войны
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03.09.2022 17:53 Ответить
з півночі,
а з криму ті, кого туди звозять останніх 5 днів..
і все це одночасно...
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03.09.2022 21:21 Ответить
То може треба вдарить?
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03.09.2022 17:41 Ответить
Пора , давно пора туди "Бавовнятко" відправити. Бо щось вони там занадто "борзими" почуваються!
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03.09.2022 17:41 Ответить
Координати відомі?
Хаймарси, ваш вихід!
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03.09.2022 17:42 Ответить
На 11 сентября назначено вторжение, вторая серия. Это мои предположения.
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03.09.2022 17:44 Ответить
Попруть.А переможці вже відбудовувати зібрались(Зараз важливо зреагувати миттєво ,після першого залпу звідти ,одразу у відповідь.
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03.09.2022 17:44 Ответить
Відповідь повинна бути такою, щоб летіли, перділи і радувались. Україна не може собі дозволити ув'язнути на другому фронті, відкритому підкацапськими драниками.
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03.09.2022 17:54 Ответить
Дивно,що ніяка бавовна ще не хлопнула на скупченні цих бульбофілів(
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03.09.2022 17:59 Ответить
вычислили еще одного рашиста, убивавшего мирных граждан Украины.....
https://twitter.com/i/status/1566068018693677058
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03.09.2022 17:45 Ответить
Пишіть правильно - *********
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03.09.2022 17:46 Ответить
********* ще живе???
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03.09.2022 17:53 Ответить
Та в'***** уже бавовною хоч раз по скупченню ************ техніки! Чи ви чекаєте, поки знову не попруть на Бучу і Гостомель?
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03.09.2022 17:53 Ответить
Треба, але поки що не можна.
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03.09.2022 17:56 Ответить
Ага, Боневтік з д'єрмаком не дозволяють! Терпіли, *****!!!
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03.09.2022 17:58 Ответить
Не в них річ. Куйло тоді може об'явити підтримку бульбораші і відкрити другий фронт. Це, буде не добре.
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03.09.2022 18:02 Ответить
бульбофюрер ****** вонючей трясет.....
беда в том, что, при Любом из раскладов, он уже не жилец.....
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03.09.2022 17:59 Ответить
Чому мені потрібно шкодувати бульбарусів? Тому, що ця сцикунота не може знести вусату бульбу? На цей момент мені це незрозуміло.
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03.09.2022 18:02 Ответить
Будемо чекати поки не почнуть стріляти? Чи думаєте що це техніка для обробки бульби?
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03.09.2022 18:09 Ответить
Це їм вистачить на день-два війни. Потім фактично Лукашенко буде без армії віч-на-віч з народом. Така собі перспектива, а він не тупенький.
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03.09.2022 18:10 Ответить
Якщо будемо далі чекати то знову будемо воювати на своїй території.

Ось скажіть воно треба? Брати й перетворювати свою територію в руїни? Ні. Треба бити і воювати на території ворога. Утюжити його так щоб він в руїнах лежав.
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03.09.2022 18:36 Ответить
Сново понты дешевого дрыща , **** картофельная, так и наровит , всадить нож в спину , брацка народы куйло-2....
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03.09.2022 18:52 Ответить
давно вже треба було покарати тих орків на білорусі
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03.09.2022 19:53 Ответить
да ******* вы по бобруйску по складам, где х-52 базируются... пол города вздрогнет... а заодно и забровку...
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03.09.2022 19:56 Ответить
Неживє беларусь !
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03.09.2022 20:24 Ответить
 
 