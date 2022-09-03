Беларусь перевела к границе с Украиной "грады" и С-300

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" фиксирует увеличение военной активности в Брестской области, граничащей с Украиной. В частности, к границе переведены "грады" и С-300.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мониторинговой группы.

С конца августа в район Бреста подвозят как машины поставки, так и более серьезное вооружение. В частности, 30 августа, в Брест прибыл эшелон с минимум 20 единицами техники ВС РБ и 4 пассажирскими вагонами, среди вооружения были две пусковые части ЗРК "С-300".

По данным мониторинговой группы, эшелон был с техникой 115-го зенитно-ракетного полка Беларуси, вернувшегося в Брест после учений в РФ.

В тот же день в Брест прибыл и второй эшелон с более чем 6 танками Т-72 ВС РБ.

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Уже 31 августа в Дрогичинском районе в сторону приграничного села Адамово двигались 5 БМП ВС РБ, а в Пинске были замечены 4 КамАЗа с гаубицами ВС РБ.

2 сентября, в направлении Ивацевичей со стороны Березы была замечена колонна из 20 единиц техники ВС РБ, где помимо МАЗов и Уралов, двигалась и РЛС.

Вечером того же дня на железнодорожную станцию "Брест-Южный" прибыл еще один крупный эшелон с военной техникой: более 13 бортовых Уралов, более 17 РСЗО "Град", более 12 Газ-66, 2 САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 3 машины старшего офицера батареи 1В12, а также несколько пассажирских и грузовых вагонов.

"То, что мы видим, безусловно, является усилением, в том числе и путем возвращения части техники после учений в РФ. Текущее усиление также связано с проведением учений, и такое число войск недостаточно для агрессии против Украины", - отмечают в "Беларускі Гаюн".